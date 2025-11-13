Strabag im ATX und Merck im DAX vorne (Christian Drastil)
13.11.2025, 571 Zeichen
Um 13:57 liegt der ATX mit +0.21 Prozent im Plus bei 4942 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 34.92% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +5.37% auf 71.65 Euro, dahinter Palfinger mit +4.27% auf 30.5 Euro und Austriacard Holdings AG mit +3.95% auf 5.13 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24251 ( -0.74%, Ultimo 2024: 19909, 21.81% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +6.11% auf 122.775 Euro, dahinter Münchener Rück mit +1.73% auf 557.5 Euro und Bayer mit +1.57% auf 29.515 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.11.)
Börsepeople im Podcast S21/25: Werner Schrittwieser
