» Smartphone-Sucht löst generationelle Krise aus ( Finanztrends)

Neue Studien belegen die dramatischen Folgen der digitalen Abhängigkeit für die Jugend. Nicht die reine Bildschirmzeit, sondern ein suchtartiges Verhalten schädigt die mentale Gesundheit einer ganzen Generation.

Eine großangelegte US-Studie, deren Ergebnisse das Deutsche Ärzteblatt Ende Februar aufgriff, liefert alarmierende Daten. Forscher der University of California analysierten über 8.000 Kinder. Ihr Ergebnis: Ein problematischer Umgang mit Handy, Social Media oder Videospielen im Alter von elf bis zweif Jahren führt ein Jahr später zu drastisch erhöhten Risiken.

Die betroffenen Kinder leiden häufiger unter Schlafstörungen, allgemeinen psychischen Beschwerden und zeigen sogar erhöhte Suizidalität. „Der Fokus liegt jetzt auf der suchtartigen Nutzung, nicht mehr nur auf der Dauer“, erklärt Studienleiter Jason Nagata. Die Gefahr gehe davon aus, wie stark die digitalen Medien das tägliche Leben dominieren.

Experten warnen vor Social-Media-Falle

Parallel dazu veranstaltete die renommierte Johns Hopkins University ein Medien-Briefing. Experten wie Tamar Mendelson betonten den klaren Zusammenhang zwischen Social-Media-Nutzung und psychischen Problemen. Fast die Hälfte der befragten Teenager gab an, sich durch die Plattformen schlechter zu fühlen.

Ein neuer Risikofaktor rückt in den Blick: Künstliche Intelligenz. Die Experten warnen, dass der zunehmende Einsatz von Chatbots durch Jugendliche zusätzliche, noch kaum erforschte Auswirkungen auf die Psyche haben könnte.

Ist Bildschirmzeit wirklich das Problem?

Eine britische Langzeitstudie relativiert die pauschale Verurteilung. Die bloße Dauer der Nutzung hänge demnach nur geringfügig mit psychischen Problemen zusammen. Entscheidend sei, was konsumiert wird und wie.

Die Forscher beobachteten komplexe Verhaltensmuster: Mädchen, die mehr zockten, verbrachten später weniger Zeit in sozialen Netzwerken. Jungen mit emotionalen Belastungen reduzierten ihr Spielverhalten. Die Schlussfolgerung: Es kommt auf die Unterscheidung zwischen aktiver Kommunikation und passivem, oft schädlichem Konsum an.

Eine Krise, die alle betrifft

Die Smartphone-Sucht ist längst kein Jugendphänomen mehr. Die Angst, ohne Handy zu sein – Nomophobie – durchzieht alle Altersgruppen. Dieser ständige digitale Druck beeinträchtigt auch die Erziehungskompetenz von Eltern.

Psychologen warnen vor einem Teufelskreis: Können Erwachsene ihren eigenen Konsum nicht regulieren, fällt es ihnen schwer, Kindern einen gesunden Umgang vorzuleben. Die permanente digitale Zerstreuung wird so zum Symptom eines kollektiven Unwohlseins.