Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
01.03.2026, 5021 Zeichen
Eine Langzeitstudie liefert den bisher stärksten Beweis: Spezifisches Gedächtnistraining kann den Ausbruch von Demenz um Jahrzehnte verzögern. Die Ergebnisse einer über 20 Jahre laufenden Untersuchung belegen einen klaren präventiven Effekt.
Während Langzeitstudien die enorme Schutzwirkung von mentalem Training belegen, lässt sich die geistige Fitness bereits mit einfachen täglichen Routinen spürbar steigern. Dieser kostenlose Ratgeber liefert Ihnen 11 alltagstaugliche Übungen und einen Selbsttest, um Ihre Konzentration und Gedächtnisleistung aktiv zu fördern. Gratis-Report „Gehirntraining leicht gemacht“ jetzt anfordern
Ein historischer Wendepunkt für die Neurologie
Die finalen Daten der ACTIVE-Studie schlagen aktuell hohe Wellen in der Fachwelt. Die im Journal „Alzheimer's & Dementia“ veröffentlichte Analyse zeigt: Ein Training der visuellen Verarbeitungsgeschwindigkeit senkt das Demenzrisiko über zwei Jahrzehnte um ein Viertel. Branchenbeobachter sprechen von einer historischen Gezeitenwende.
Die Studie begann in den späten 1990er Jahren mit fast 3.000 gesunden Senioren. Eine Gruppe trainierte über fünf bis sechs Wochen ihre Schnelligkeit bei der Informationsaufnahme. Die Übung „Double Decision“ forderte sie auf, Objekte in der Bildschirmmitte zu identifizieren und gleichzeitig periphere Reize zu lokalisieren – bei stetig steigendem Tempo.
Das Geheimnis liegt in der Geschwindigkeit
Der Clou: Das Programm passte sich adaptiv der Tagesform der Nutzer an. Der gesamte Zeitaufwand über Jahre betrug nur 10 bis 23 Stunden. Die Auswertung offizieller Medicare-Daten nach 20 Jahren ergab nun das überraschende Ergebnis. Nur die Gruppe mit dem Schnelligkeitstraining wies ein signifikant geringeres Risiko für Alzheimer und verwandte Demenzerkrankungen auf.
„Die Langlebigkeit dieser Effekte übertrifft alle Erwartungen“, sagt der leitende Prüfarzt Michael Marsiske von der University of Florida. Man habe nicht damit gerechnet, nach zwei Jahrzehnten noch derart deutliche Vorteile zu messen. Das Training fördere das implizite Lernen – ähnlich dem unbewussten Aneignen einer Gewohnheit.
Experten sehen Potenzial, mahnen aber zur Vorsicht
Gesundheitsexperten werten die Studie als massiven Fortschritt. Jay Bhattacharya vom US-National Institutes of Health (NIH) betont das Potenzial einfacher, kostengünstiger Werkzeuge zur Erhaltung der geistigen Unabhängigkeit. Auch Richard Hodes vom National Institute on Aging sieht einen vielversprechenden Ansatz zur Verzögerung des Demenzbeginns.
Kritische Stimmen weisen jedoch auf Limitationen hin. Susan Kohlhaas von Alzheimer's Research UK gibt zu bedenken, dass das Training eine Demenz nicht verhindere, sondern den Diagnosezeitpunkt lediglich verschiebe. Zudem wurden in der ursprünglichen Studie vor 25 Jahren Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen ausgeschlossen – was die Übertragbarkeit auf die heutige Gesamtbevölkerung leicht einschränken könnte.
Wer bei sich oder Angehörigen eine zunehmende Vergesslichkeit bemerkt, sucht oft diskrete Gewissheit über die ersten Anzeichen. Ein spezialisierter 7-Fragen-Test bietet in nur zwei Minuten eine erste Einschätzung, ob es sich um normale Alterserscheinungen oder Warnsignale handelt. Hier den kostenlosen Demenz-Selbsttest anonym durchführen
Kälte als akuter Feind der Konzentration
Während die ACTIVE-Studie langfristige Schutzpotenziale zeigt, belegt eine andere aktuelle Untersuchung die akute Anfälligkeit des Gehirns. Forscher des Eurac Instituts in Bozen testeten in einer Klimakammer, wie Kälte die kognitive Leistung beeinflusst.
Das Ergebnis: Schon 15 Minuten bei minus zehn Grad Celsius reichen aus, um Reaktionszeiten und Aufmerksamkeit messbar zu verschlechtern. Dies geschah, noch bevor sich die Körperkerntemperatur der angemessen gekleideten Probanden signifikant veränderte. Das Gehirn zieht offenbar Ressourcen ab, um auf den Kältestress zu reagieren – auf Kosten der Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Neuer Goldstandard für eine ganze Branche
Die Daten verleihen dem Markt für digitales Gedächtnistraining neue Legitimität. Jahrelang stand die Branche unter dem Verdacht, leere Versprechungen zu machen. Nun ist ein evidenzbasierter Goldstandard etabliert. Die kommerzielle Anwendung des erfolgreichen Trainings „Double Decision“ erfährt enormen Zulauf.
Gesundheitsökonomen sehen in solchen validierten Interventionen einen essenziellen Baustein für den demografischen Wandel. Angesichts explodierender Pflegekosten bietet die präventive Stärkung der „kognitiven Reserve“ einen kosteneffizienten Hebel. Die Forscher erwarten, dass eine Kombination aus gezieltem Training und Lebensstiländerungen den Effekt noch verstärken könnte.
Der Blick richtet sich nun auf die nächste große Studie. Die PACT-Studie der NIH untersucht an 7.500 Erwachsenen, ob eine intensivere Trainingsdosis von 45 Sitzungen die Schutzwirkung weiter erhöht. Erste Ergebnisse werden für 2028 erwartet. Bis dahin bleibt die klare Botschaft: Das Gehirn profitiert ein Leben lang von gezielten, adaptiven Herausforderungen.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
» Mietrecht: Bundestag debattiert über schärfere Regeln ( Finanztrends)
» Hindalco Aktie: Milliarden-Investitionen im Fokus ( Finanztrends)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Eileen Gu
» KI und Arbeitsmarkt: Jobloses Wachstum oder neue Chancen? ( Finanztrends)
» BVB Aktie: Meistertraum geplatzt ( Finanztrends)
» Calida Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
» Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltweit ( Finanztrends)
» Salk Institute startet „Jahr der Gehirngesundheit“ ( Finanztrends)
» Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - wienerberger, Strabag (24/0...
- 21st Austria weekly - Erste Group (23/02/2026)
- 21st Austria weekly - ATX down, Bawag had more th...
- CyberArk Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanzt...
- Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent (...
- Hindalco Aktie: Milliarden-Investitionen im Fokus...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Matejka vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
01.03.2026, 5021 Zeichen
Eine Langzeitstudie liefert den bisher stärksten Beweis: Spezifisches Gedächtnistraining kann den Ausbruch von Demenz um Jahrzehnte verzögern. Die Ergebnisse einer über 20 Jahre laufenden Untersuchung belegen einen klaren präventiven Effekt.
Während Langzeitstudien die enorme Schutzwirkung von mentalem Training belegen, lässt sich die geistige Fitness bereits mit einfachen täglichen Routinen spürbar steigern. Dieser kostenlose Ratgeber liefert Ihnen 11 alltagstaugliche Übungen und einen Selbsttest, um Ihre Konzentration und Gedächtnisleistung aktiv zu fördern. Gratis-Report „Gehirntraining leicht gemacht“ jetzt anfordern
Ein historischer Wendepunkt für die Neurologie
Die finalen Daten der ACTIVE-Studie schlagen aktuell hohe Wellen in der Fachwelt. Die im Journal „Alzheimer's & Dementia“ veröffentlichte Analyse zeigt: Ein Training der visuellen Verarbeitungsgeschwindigkeit senkt das Demenzrisiko über zwei Jahrzehnte um ein Viertel. Branchenbeobachter sprechen von einer historischen Gezeitenwende.
Die Studie begann in den späten 1990er Jahren mit fast 3.000 gesunden Senioren. Eine Gruppe trainierte über fünf bis sechs Wochen ihre Schnelligkeit bei der Informationsaufnahme. Die Übung „Double Decision“ forderte sie auf, Objekte in der Bildschirmmitte zu identifizieren und gleichzeitig periphere Reize zu lokalisieren – bei stetig steigendem Tempo.
Das Geheimnis liegt in der Geschwindigkeit
Der Clou: Das Programm passte sich adaptiv der Tagesform der Nutzer an. Der gesamte Zeitaufwand über Jahre betrug nur 10 bis 23 Stunden. Die Auswertung offizieller Medicare-Daten nach 20 Jahren ergab nun das überraschende Ergebnis. Nur die Gruppe mit dem Schnelligkeitstraining wies ein signifikant geringeres Risiko für Alzheimer und verwandte Demenzerkrankungen auf.
„Die Langlebigkeit dieser Effekte übertrifft alle Erwartungen“, sagt der leitende Prüfarzt Michael Marsiske von der University of Florida. Man habe nicht damit gerechnet, nach zwei Jahrzehnten noch derart deutliche Vorteile zu messen. Das Training fördere das implizite Lernen – ähnlich dem unbewussten Aneignen einer Gewohnheit.
Experten sehen Potenzial, mahnen aber zur Vorsicht
Gesundheitsexperten werten die Studie als massiven Fortschritt. Jay Bhattacharya vom US-National Institutes of Health (NIH) betont das Potenzial einfacher, kostengünstiger Werkzeuge zur Erhaltung der geistigen Unabhängigkeit. Auch Richard Hodes vom National Institute on Aging sieht einen vielversprechenden Ansatz zur Verzögerung des Demenzbeginns.
Kritische Stimmen weisen jedoch auf Limitationen hin. Susan Kohlhaas von Alzheimer's Research UK gibt zu bedenken, dass das Training eine Demenz nicht verhindere, sondern den Diagnosezeitpunkt lediglich verschiebe. Zudem wurden in der ursprünglichen Studie vor 25 Jahren Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen ausgeschlossen – was die Übertragbarkeit auf die heutige Gesamtbevölkerung leicht einschränken könnte.
Wer bei sich oder Angehörigen eine zunehmende Vergesslichkeit bemerkt, sucht oft diskrete Gewissheit über die ersten Anzeichen. Ein spezialisierter 7-Fragen-Test bietet in nur zwei Minuten eine erste Einschätzung, ob es sich um normale Alterserscheinungen oder Warnsignale handelt. Hier den kostenlosen Demenz-Selbsttest anonym durchführen
Kälte als akuter Feind der Konzentration
Während die ACTIVE-Studie langfristige Schutzpotenziale zeigt, belegt eine andere aktuelle Untersuchung die akute Anfälligkeit des Gehirns. Forscher des Eurac Instituts in Bozen testeten in einer Klimakammer, wie Kälte die kognitive Leistung beeinflusst.
Das Ergebnis: Schon 15 Minuten bei minus zehn Grad Celsius reichen aus, um Reaktionszeiten und Aufmerksamkeit messbar zu verschlechtern. Dies geschah, noch bevor sich die Körperkerntemperatur der angemessen gekleideten Probanden signifikant veränderte. Das Gehirn zieht offenbar Ressourcen ab, um auf den Kältestress zu reagieren – auf Kosten der Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Neuer Goldstandard für eine ganze Branche
Die Daten verleihen dem Markt für digitales Gedächtnistraining neue Legitimität. Jahrelang stand die Branche unter dem Verdacht, leere Versprechungen zu machen. Nun ist ein evidenzbasierter Goldstandard etabliert. Die kommerzielle Anwendung des erfolgreichen Trainings „Double Decision“ erfährt enormen Zulauf.
Gesundheitsökonomen sehen in solchen validierten Interventionen einen essenziellen Baustein für den demografischen Wandel. Angesichts explodierender Pflegekosten bietet die präventive Stärkung der „kognitiven Reserve“ einen kosteneffizienten Hebel. Die Forscher erwarten, dass eine Kombination aus gezieltem Training und Lebensstiländerungen den Effekt noch verstärken könnte.
Der Blick richtet sich nun auf die nächste große Studie. Die PACT-Studie der NIH untersucht an 7.500 Erwachsenen, ob eine intensivere Trainingsdosis von 45 Sitzungen die Schutzwirkung weiter erhöht. Erste Ergebnisse werden für 2028 erwartet. Bis dahin bleibt die klare Botschaft: Das Gehirn profitiert ein Leben lang von gezielten, adaptiven Herausforderungen.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)
» Mietrecht: Bundestag debattiert über schärfere Regeln ( Finanztrends)
» Hindalco Aktie: Milliarden-Investitionen im Fokus ( Finanztrends)
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Eileen Gu
» KI und Arbeitsmarkt: Jobloses Wachstum oder neue Chancen? ( Finanztrends)
» BVB Aktie: Meistertraum geplatzt ( Finanztrends)
» Calida Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
» Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltweit ( Finanztrends)
» Salk Institute startet „Jahr der Gehirngesundheit“ ( Finanztrends)
» Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - wienerberger, Strabag (24/0...
- 21st Austria weekly - Erste Group (23/02/2026)
- 21st Austria weekly - ATX down, Bawag had more th...
- CyberArk Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanzt...
- Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent (...
- Hindalco Aktie: Milliarden-Investitionen im Fokus...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Matejka vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie