» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

01.03.2026, 5021 Zeichen

Eine Langzeitstudie liefert den bisher stärksten Beweis: Spezifisches Gedächtnistraining kann den Ausbruch von Demenz um Jahrzehnte verzögern. Die Ergebnisse einer über 20 Jahre laufenden Untersuchung belegen einen klaren präventiven Effekt.

Anzeige

Während Langzeitstudien die enorme Schutzwirkung von mentalem Training belegen, lässt sich die geistige Fitness bereits mit einfachen täglichen Routinen spürbar steigern. Dieser kostenlose Ratgeber liefert Ihnen 11 alltagstaugliche Übungen und einen Selbsttest, um Ihre Konzentration und Gedächtnisleistung aktiv zu fördern. Gratis-Report „Gehirntraining leicht gemacht“ jetzt anfordern

Ein historischer Wendepunkt für die Neurologie

Die finalen Daten der ACTIVE-Studie schlagen aktuell hohe Wellen in der Fachwelt. Die im Journal „Alzheimer's & Dementia“ veröffentlichte Analyse zeigt: Ein Training der visuellen Verarbeitungsgeschwindigkeit senkt das Demenzrisiko über zwei Jahrzehnte um ein Viertel. Branchenbeobachter sprechen von einer historischen Gezeitenwende.

Die Studie begann in den späten 1990er Jahren mit fast 3.000 gesunden Senioren. Eine Gruppe trainierte über fünf bis sechs Wochen ihre Schnelligkeit bei der Informationsaufnahme. Die Übung „Double Decision“ forderte sie auf, Objekte in der Bildschirmmitte zu identifizieren und gleichzeitig periphere Reize zu lokalisieren – bei stetig steigendem Tempo.

Das Geheimnis liegt in der Geschwindigkeit

Der Clou: Das Programm passte sich adaptiv der Tagesform der Nutzer an. Der gesamte Zeitaufwand über Jahre betrug nur 10 bis 23 Stunden. Die Auswertung offizieller Medicare-Daten nach 20 Jahren ergab nun das überraschende Ergebnis. Nur die Gruppe mit dem Schnelligkeitstraining wies ein signifikant geringeres Risiko für Alzheimer und verwandte Demenzerkrankungen auf.

„Die Langlebigkeit dieser Effekte übertrifft alle Erwartungen“, sagt der leitende Prüfarzt Michael Marsiske von der University of Florida. Man habe nicht damit gerechnet, nach zwei Jahrzehnten noch derart deutliche Vorteile zu messen. Das Training fördere das implizite Lernen – ähnlich dem unbewussten Aneignen einer Gewohnheit.

Experten sehen Potenzial, mahnen aber zur Vorsicht

Gesundheitsexperten werten die Studie als massiven Fortschritt. Jay Bhattacharya vom US-National Institutes of Health (NIH) betont das Potenzial einfacher, kostengünstiger Werkzeuge zur Erhaltung der geistigen Unabhängigkeit. Auch Richard Hodes vom National Institute on Aging sieht einen vielversprechenden Ansatz zur Verzögerung des Demenzbeginns.

Kritische Stimmen weisen jedoch auf Limitationen hin. Susan Kohlhaas von Alzheimer's Research UK gibt zu bedenken, dass das Training eine Demenz nicht verhindere, sondern den Diagnosezeitpunkt lediglich verschiebe. Zudem wurden in der ursprünglichen Studie vor 25 Jahren Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen ausgeschlossen – was die Übertragbarkeit auf die heutige Gesamtbevölkerung leicht einschränken könnte.