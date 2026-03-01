» CyberArk Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

01.03.2026, 2384 Zeichen

CyberArk Software ist mit dem Abschluss der Übernahme durch Palo Alto Networks offiziell von der Börse verschwunden. Seit Mitte Februar wird der Titel nicht mehr eigenständig an der Nasdaq gehandelt. Für ehemalige Aktionäre hat sich das Investment damit grundlegend transformiert.

Details zur Abwicklung

Die Transaktion wurde bereits am 11. Februar vollzogen. Im Zuge der Übernahme erhielten die Anteilseigner pro gehaltener CyberArk-Aktie einen Barbetrag von 45,00 US-Dollar sowie 2,2005 Aktien von Palo Alto Networks. Damit ist CyberArk nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Cybersicherheits-Riesen.

Der Fokus für ehemalige Investoren verlagert sich damit vollständig auf die Muttergesellschaft. Die Konsolidierung soll die Komplexität für Unternehmenskunden reduzieren und Einzellösungen in eine umfassende Plattform überführen.

Fokus auf Identitätssicherheit

Wie effektiv lassen sich die spezialisierten Identitätssicherheits-Lösungen nun in das KI-gesteuerte Ökosystem von Palo Alto Networks integrieren? Marktbeobachter bewerten die Einbindung der sogenannten Privileged Access Management (PAM)-Technologien als entscheidend für die künftige Marktpositionierung.