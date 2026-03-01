SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
CyberArk Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

01.03.2026, 2384 Zeichen

CyberArk Software ist mit dem Abschluss der Übernahme durch Palo Alto Networks offiziell von der Börse verschwunden. Seit Mitte Februar wird der Titel nicht mehr eigenständig an der Nasdaq gehandelt. Für ehemalige Aktionäre hat sich das Investment damit grundlegend transformiert.

Details zur Abwicklung

Die Transaktion wurde bereits am 11. Februar vollzogen. Im Zuge der Übernahme erhielten die Anteilseigner pro gehaltener CyberArk-Aktie einen Barbetrag von 45,00 US-Dollar sowie 2,2005 Aktien von Palo Alto Networks. Damit ist CyberArk nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Cybersicherheits-Riesen.

Der Fokus für ehemalige Investoren verlagert sich damit vollständig auf die Muttergesellschaft. Die Konsolidierung soll die Komplexität für Unternehmenskunden reduzieren und Einzellösungen in eine umfassende Plattform überführen.

Fokus auf Identitätssicherheit

Wie effektiv lassen sich die spezialisierten Identitätssicherheits-Lösungen nun in das KI-gesteuerte Ökosystem von Palo Alto Networks integrieren? Marktbeobachter bewerten die Einbindung der sogenannten Privileged Access Management (PAM)-Technologien als entscheidend für die künftige Marktpositionierung.

Ziel der Strategie ist es, die Absicherung von menschlichen und maschinellen Identitäten als zentralen Pfeiler der Plattform zu etablieren. Dies soll insbesondere den Schutz vor Bedrohungen verbessern, die gezielt auf privilegierte Zugangsdaten abzielen – ein Bereich, der durch die zunehmende KI-Automatisierung in Unternehmen massiv an Bedeutung gewinnt.

Am Dienstag, den 19. Mai 2026, veröffentlicht Palo Alto Networks die nächsten Quartalsergebnisse. Dieser Termin wird erste detaillierte Aufschlüsse darüber liefern, wie weit die operative Verzahnung der neuen Sparte bereits fortgeschritten ist und welchen Beitrag sie zur Gesamtperformance des Konzerns leistet.

(01.03.2026)

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

