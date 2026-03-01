» Oxford Technology 4 Aktie: Jahreszahlen erwartet ( Finanztrends)

SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Oxford Technology 4 Aktie: Jahreszahlen erwartet

01.03.2026

Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres am 28. Februar 2026 warten Anleger des Oxford Technology 4 Venture Capital Trust (VCT) nun auf die neuen Bilanzdaten. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung des Nettoinventarwerts (NAV) der beteiligten Technologie-Unternehmen. Der kommende Bericht wird zeigen, inwieweit die Strategie bei Frühphasen-Investments im vergangenen Jahr aufgegangen ist.

Fokus auf Technologie-Frühphasen

Der VCT konzentriert sich auf junge Unternehmen aus den Bereichen Wissenschaft und Ingenieurwesen, primär im regionalen Umfeld von Oxford. Die Beteiligungen bewegen sich üblicherweise in einer Spanne von 100.000 bis 500.000 Britischen Pfund pro Unternehmen. Ziel ist es, durch die gezielte Förderung dieser Nischenanbieter langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Da die letzte offizielle Schätzung des Net Asset Value (NAV) vom 30. November 2025 stammt, liefert der anstehende Jahresbericht die erste umfassende Neubewertung des gesamten Portfolios seit Monaten. Können die Portfoliounternehmen im aktuellen Marktumfeld die erhofften Wertsteigerungen realisieren?

Exits als zentrale Kurstreiber

Der Erfolg des Trusts hängt maßgeblich von der Entwicklung und dem späteren Verkauf der Portfoliounternehmen ab. Management-Teams arbeiten aktiv daran, Beteiligungen für einen Exit vorzubereiten. Solche Ereignisse, die meist über strategische Verkäufe oder Börsengänge (IPOs) erfolgen, fungieren als primäre Katalysatoren für die Rückführung von Kapital an die Anteilseigner.

Die Veröffentlichung des geprüften Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2026 wird für Juni erwartet. Diese Daten bilden die Grundlage für die Bewertung der nicht börsennotierten Beteiligungen und geben Aufschluss darüber, welche Unternehmen im Portfolio aktuell für Realisierungschancen bereitstehen.

(01.03.2026)

