» KI-Kriminelle zwingen Unternehmen zum Umdenken ( Finanztrends)

Die Cyberabwehr steht vor einer Zeitenwende. Drei neue globale Berichte zeigen: Künstliche Intelligenz hat die Bedrohungslage radikal verändert. Für deutsche Firmen wird die Lage durch verschärfte EU-Regularien noch brisanter.

Der Cyberangriffs-Zeitplan schrumpft dramatisch. Das belegt der „Unit 42 Global Incident Response Report 2026“ von Palo Alto Networks. Bei den schnellsten 25 Prozent aller dokumentierten Angriffe gelangen Kriminelle heute in nur 72 Minuten vom ersten Eindringen bis zum vollständigen Diebstahl sensibler Daten. Im Vorjahr lag der Durchschnitt noch bei 285 Minuten.

Verantwortlich für diese Beschleunigung ist die gezielte Nutzung von KI durch Angreifer. Automatisierte Skripte und Machine-Learning-Modelle ermöglichen blitzschnelle Erkundung, maßgeschneiderte Phishing-Kampagnen und Angriffe in industriellem Maßstab. In 87 Prozent der untersuchten Fälle griff die Schadsoftware gleichzeitig auf mehrere Systeme zu – von der Cloud bis zu Endgeräten. Diese Komplexität überfordert manuelle Abwehr.

Schwachstellen und gestohlene Identitäten

Der „IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026“ bestätigt den Trend. Ausnutzung von Sicherheitslücken ist zur Hauptursache für Vorfälle geworden – sie macht 40 Prozent aller Angriffe aus. Attacken auf öffentlich zugängliche Anwendungen stiegen um 44 Prozent.

Doch die größte Gefahr lauert anderswo: 65 Prozent des ersten Netzwerk-Zugriffs erfolgt heute über gestohlene Identitäten. Selbst moderne Mehr-Faktor-Authentifizierung wird umgangen. Ein erschreckendes Beispiel: Infostealer-Malware erbeutete kürzlich über 300.000 ChatGPT-Logins. KI-Plattformen tragen damit das gleiche Risiko wie jede andere Unternehmenssoftware.

KI wird zum internen Risikofaktor

Ironie der Digitalisierung: Ausgerechnet die eigene KI wird zur Bedrohung. Der „Thales 2026 Data Threat Report“ zeigt, dass 70 Prozent der befragten Unternehmen KI als ihr größtes Datensicherheitsrisiko einstufen. Die Tools erhalten oft umfassende Zugriffsrechte – wie hochprivilegierte Insider.

Die Kontrollen für automatisierte Systeme sind jedoch oft lascher als für menschliche Mitarbeiter. Kompromittierte KI-Integrationen können so Schwachstellen im gesamten Ökosystem verstärken. Fast 60 Prozent der Firmen berichten von Angriffen mit Deepfakes, 48 Prozent von Reputationsschäden durch KI-generierte Falschinformationen.