Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Österreich-Depots: Leicht schwächer (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

11.12.2025, 3284 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : -0.19% vs. last #gabb, +27.64% ytd, +112.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.511 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,01 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 48.303,77 +36,01% / +12.788,01
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 22,0500 EUR 1.102,50 +11,93 % / +117,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,6250 EUR 1.104,38 +10,71 % / +106,88
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 23,7000 EUR 971,70 -1,25 % / -12,30
AT&S AT0000969985 82Stk. 30,6250 EUR 2.511,25 +152,89 % / +1.518,23
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,4800 EUR 937,08 -6,16 % / -61,56
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 7,0000 EUR 1.722,00 +72,84 % / +725,70
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 122,7500 EUR 1.473,00 +51,26 % / +499,20
Bechtle DE0005158703 32Stk. 42,9000 EUR 1.372,80 +37,94 % / +377,60
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 15,1250 EUR 1.013,38 +1,37 % / +13,74
DO&CO AT0000818802 5Stk. 192,6000 EUR 963,00 +7,00 % / +63,00
Erste Group AT0000652011 16Stk. 99,0000 EUR 1.584,00 +65,94 % / +629,44
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 26,5750 EUR 1.195,88 +20,80 % / +205,88
FACC AT00000FACC2 167Stk. 11,3400 EUR 1.893,78 +89,95 % / +896,79
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 53,8000 EUR 968,40 +1,13 % / +10,80
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 72,0000 EUR 2.520,00 +158,99 % / +1.547,00
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 5,9600 EUR 1.019,16 +2,05 % / +20,52
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 21,8800 EUR 1.115,88 +12,21 % / +121,38
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,2000 EUR 1.267,20 +28,00 % / +277,20
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,7750 EUR 1.046,35 +6,86 % / +67,15
Palfinger AT0000758305 50Stk. 33,2250 EUR 1.661,25 +68,83 % / +677,25
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 16,3900 EUR 819,50 -16,80 % / -165,50
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,2900 EUR 1.645,00 +64,50 % / +645,00
Porr AT0000609607 56Stk. 30,8500 EUR 1.727,60 +73,90 % / +734,16
RBI AT0000606306 50Stk. 36,8800 EUR 1.844,00 +86,73 % / +856,50
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,0000 EUR 1.200,00 +20,00 % / +200,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,7800 EUR 1.073,52 +7,94 % / +78,96
Strabag AT000000STR1 25Stk. 78,9500 EUR 1.973,75 +99,87 % / +986,25
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,6250 EUR 1.078,13 +8,35 % / +83,13
UBM AT0000815402 62Stk. 21,7500 EUR 1.348,50 +35,09 % / +350,30
Uniqa AT0000821103 127Stk. 14,7800 EUR 1.877,06 +88,76 % / +882,65
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 2,8000 EUR 481,60 -51,72 % / -516,00
Verbund AT0000746409 14Stk. 61,2000 EUR 856,80 -12,57 % / -123,20
VIG AT0000908504 32Stk. 56,6000 EUR 1.811,20 +86,49 % / +840,00
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,4910 EUR 858,27 -14,16 % / -141,59
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 28,7900 EUR 1.065,23 +7,51 % / +74,37

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.12.)


(11.12.2025)

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:VIG, Zumtobel, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Mayr-Melnhof, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Porr, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, VAS AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Strabag.

