Österreich-Depots: Leicht schwächer (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
11.12.2025, 3284 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : -0.19% vs. last #gabb, +27.64% ytd, +112.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.511 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 36,01 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.303,77 €
|+36,01% / +12.788,01 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|22,0500 EUR
|1.102,50 €
|+11,93 % / +117,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,6250 EUR
|1.104,38 €
|+10,71 % / +106,88 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|23,7000 EUR
|971,70 €
|-1,25 % / -12,30 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|30,6250 EUR
|2.511,25 €
|+152,89 % / +1.518,23 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,4800 EUR
|937,08 €
|-6,16 % / -61,56 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|7,0000 EUR
|1.722,00 €
|+72,84 % / +725,70 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|122,7500 EUR
|1.473,00 €
|+51,26 % / +499,20 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|42,9000 EUR
|1.372,80 €
|+37,94 % / +377,60 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,1250 EUR
|1.013,38 €
|+1,37 % / +13,74 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|192,6000 EUR
|963,00 €
|+7,00 % / +63,00 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|99,0000 EUR
|1.584,00 €
|+65,94 % / +629,44 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,5750 EUR
|1.195,88 €
|+20,80 % / +205,88 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,3400 EUR
|1.893,78 €
|+89,95 % / +896,79 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|53,8000 EUR
|968,40 €
|+1,13 % / +10,80 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|72,0000 EUR
|2.520,00 €
|+158,99 % / +1.547,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|5,9600 EUR
|1.019,16 €
|+2,05 % / +20,52 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|21,8800 EUR
|1.115,88 €
|+12,21 % / +121,38 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,2000 EUR
|1.267,20 €
|+28,00 % / +277,20 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,7750 EUR
|1.046,35 €
|+6,86 % / +67,15 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|33,2250 EUR
|1.661,25 €
|+68,83 % / +677,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|16,3900 EUR
|819,50 €
|-16,80 % / -165,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2900 EUR
|1.645,00 €
|+64,50 % / +645,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|30,8500 EUR
|1.727,60 €
|+73,90 % / +734,16 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|36,8800 EUR
|1.844,00 €
|+86,73 % / +856,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,7800 EUR
|1.073,52 €
|+7,94 % / +78,96 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|78,9500 EUR
|1.973,75 €
|+99,87 % / +986,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,6250 EUR
|1.078,13 €
|+8,35 % / +83,13 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|21,7500 EUR
|1.348,50 €
|+35,09 % / +350,30 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|14,7800 EUR
|1.877,06 €
|+88,76 % / +882,65 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,8000 EUR
|481,60 €
|-51,72 % / -516,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|61,2000 EUR
|856,80 €
|-12,57 % / -123,20 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|56,6000 EUR
|1.811,20 €
|+86,49 % / +840,00 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,4910 EUR
|858,27 €
|-14,16 % / -141,59 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|28,7900 EUR
|1.065,23 €
|+7,51 % / +74,37 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.12.)
Börsepeople im Podcast S22/12: Birgit Puck
Aktien auf dem Radar:VIG, Zumtobel, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Mayr-Melnhof, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Porr, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, VAS AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Strabag.
