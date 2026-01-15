ATX-Trends: Bawag, Erste Group, Bajaj Mobility ...
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat gestern Mittwoch mit befestigter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX legte 0,39 Prozent auf 5.431,40 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen gab es zum Sitzungsende keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen, an der Wall Street ging es im Verlauf hingegen klar in den Minusbereich.
Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen und impulsarmen Handel zur Wochenmitte. Die veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten lieferten nach Europa kaum Auswirkungen. Unterstützung für den ATX kam in Wien von den Schwergewichten Andritz und Wienerberger mit Zuwächsen von 2,5 bzw. 3,2 Prozent. Bei den schwergewichteten Banken überwogen ebenfalls die positiven Vorzeichen. Raiffeisen Bank International gewannen 1,1 Prozent. BAWAG verteuerten sich um 0,8 Prozent. Bei der Erste Group ging es hingegen um knappe 0,7 Prozent nach unten. Hier konnte eine positive Expertenmeinung nicht beflügeln. Die Analysten von Barclays meldeten sich mit einer Sektorstudie zu den europäischen Bankenwerten. Die Erste-Group-Aktien wurden darin auf die Empfehlungsliste "top ideas" gesetzt und mit dem Anlagevotum "overweight" zum Kauf empfohlen.
Mit Nachrichten rückten zudem OMV und Bajaj Mobility ins Blickfeld der Anleger. Der teilstaatliche Energiekonzern OMV hat laut Reuters den Zuschlag für eine neue Lizenz zur Öl- und Gasförderung in Norwegen erhalten. Das Unternehmen ist eine von 19 Firmen, denen der norwegische Energieminister Terje Aasland Betreiberlizenzen zugeteilt hat. Die OMV-Papiere legten 0,7 Prozent zu.
Zudem beteiligt sich der bulgarische Staat an einem Öl- und Gasprojekt der rumänischen OMV-Tochter Petrom im Schwarzen Meer. Der staatliche Konzern Bulgarian Energy Holding (BEH) erwirbt einen Anteil von zehn Prozent an dem Explorationsblock "Han Asparuh", teilte die Regierung in Sofia laut Reuters mit.
Die KTM AG führt ihre Neuausrichtung fort und baut dazu rund 500 Beschäftigte, zwei Drittel davon in Österreich, ab. Hauptsächlich seien Angestellte und das mittlere Management betroffen, teilte Firmenmutter Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG) am Dienstagabend mit. Die Bajaj-Titel legten um 2,3 Prozent zu."
