Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
ATX-Trends: Bawag, Erste Group, Bajaj Mobility ...

15.01.2026, 2202 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat gestern Mittwoch mit befestigter Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX legte 0,39 Prozent auf 5.431,40 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen gab es zum Sitzungsende keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen, an der Wall Street ging es im Verlauf hingegen klar in den Minusbereich.

Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen und impulsarmen Handel zur Wochenmitte. Die veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten lieferten nach Europa kaum Auswirkungen. Unterstützung für den ATX kam in Wien von den Schwergewichten Andritz und Wienerberger mit Zuwächsen von 2,5 bzw. 3,2 Prozent. Bei den schwergewichteten Banken überwogen ebenfalls die positiven Vorzeichen. Raiffeisen Bank International gewannen 1,1 Prozent. BAWAG verteuerten sich um 0,8 Prozent. Bei der Erste Group ging es hingegen um knappe 0,7 Prozent nach unten. Hier konnte eine positive Expertenmeinung nicht beflügeln. Die Analysten von Barclays meldeten sich mit einer Sektorstudie zu den europäischen Bankenwerten. Die Erste-Group-Aktien wurden darin auf die Empfehlungsliste "top ideas" gesetzt und mit dem Anlagevotum "overweight" zum Kauf empfohlen.

Mit Nachrichten rückten zudem OMV und Bajaj Mobility ins Blickfeld der Anleger. Der teilstaatliche Energiekonzern OMV hat laut Reuters den Zuschlag für eine neue Lizenz zur Öl- und Gasförderung in Norwegen erhalten. Das Unternehmen ist eine von 19 Firmen, denen der norwegische Energieminister Terje Aasland Betreiberlizenzen zugeteilt hat. Die OMV-Papiere legten 0,7 Prozent zu.

Zudem beteiligt sich der bulgarische Staat an einem Öl- und Gasprojekt der rumänischen OMV-Tochter Petrom im Schwarzen Meer. Der staatliche Konzern Bulgarian Energy Holding (BEH) erwirbt einen Anteil von zehn Prozent an dem Explorationsblock "Han Asparuh", teilte die Regierung in Sofia laut Reuters mit.

Die KTM AG führt ihre Neuausrichtung fort und baut dazu rund 500 Beschäftigte, zwei Drittel davon in Österreich, ab. Hauptsächlich seien Angestellte und das mittlere Management betroffen, teilte Firmenmutter Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG) am Dienstagabend mit. Die Bajaj-Titel legten um 2,3 Prozent zu."


(15.01.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer




 

Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, RHI Magnesita, Semperit, Austriacard Holdings AG, Rosgix, AT&S, Lenzing, voestalpine, BTV AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Pierer Mobility, Porr, SBO, VIG, Addiko Bank, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Flughafen Wien, Österreichische Post, Verbund, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care, Brenntag, Fresenius, Rheinmetall, Bayer, RWE.

RBI
Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...

» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...

» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)

» In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht

» Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna

» ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...

» Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...

» Österreich-Depots: Das Amag-Thema macht Freude (Depot Kommentar)


Wie Manz, Wirecard, Aixtron, Fresenius, Valneva und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
Novomatic mit neu formiertem Aufsichtsrat
ATX TR-Frühmover: SBO, Wienerberger, Bawag, Lenzing, AT&S, CA Immo, Erste Group, Porr, Verbund und DO&CO
Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht
Unser Volumensrobot sagt: Do&Co, Amag, AT&S (#gabb Radar)
ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...




    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), AT&S(2), UBM(1), VIG(1), CA Immo(1), Palfinger(1), Polytec Group(1), Porr(1)
    Star der Stunde: OMV 0.66%, Rutsch der Stunde: voestalpine -0.85%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: RBI(1), Porr(1)
    Star der Stunde: AT&S 0.69%, Rutsch der Stunde: Porr -0.61%
    Star der Stunde: CA Immo 0.52%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.27%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Frequentis(1), Porr(1), FACC(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 2.6%, Rutsch der Stunde: CA Immo -0.68%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: RBI(2), SBO(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 2.33%, Rutsch der Stunde: Palfinger -1.54%
    BörseGeschichte Podcast: Daniel Riedl vor 10 Jahren zum ATX-25er

    Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

