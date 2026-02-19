SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S (Christine Petzwinkler)

19.02.2026, 3077 Zeichen

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien hat ca. 2,08 Mio. Strabag-Aktien an Institutionelle verkauft. Der Platzierungspreis lag dem Vernehmen nach bei 86,50 Euro je Aktie.
Strabag ( Akt. Indikation:  90,50 /90,80, -6,93%)

Strabag ist offenbar an der Errichtung eines Bildungscampus am Nordwestbahn-Areal in Wien beteiligt. Dafür gründen die Strabag Real Estate GmbH, die Hypo NOE Leasing GmbH und die Caverion Österreich GmbH eine gemeinsame Gesellschaft, an der die Strabag Real Estate GmbH und Hypo NOE Leasing GmbH jeweils mit 49 Prozent und Caverion Österreich GmbH mit 2 Prozent beteiligt sein werden, wie der Website der Bundeswettbewerbsbehörde zu entnehmen ist. Das neue Unternehmen hat die Finanzierung, Planung und Errichtung sowie den technischen Betrieb einer Bildungseinrichtung als Geschäftszweig.
Strabag ( Akt. Indikation:  90,50 /90,80, -6,93%)

Research: Die Erste Group stuft die Strabag-Aktie von "Buy" auf "Accumulate" zurück, hebt aber das Kursziel von 95,3 auf 108,9 Euro an.
Strabag ( Akt. Indikation:  90,50 /90,80, -6,93%)

Auch bei Semperit wird das Kursziel seitens der Erste Group-Analysten erhöht, und zwar von 13,1 auf 14,2 Euro, das Hold-Rating wird bestätigt.
Semperit ( Akt. Indikation:  13,10 /13,26, 1,23%)

Die Analysten von Oddo BHF bleiben bei Bawag auf Outperform mit Kursziel 149,0 Euro. Zu den in der Vorwoche präsentierten Zahlen meinen die Oddo-Experten: "Unserer Ansicht nach vermitteln die Quartalsergebnisse insgesamt ein robustes Bild, das insbesondere auf eine bessere Kostendisziplin und eine leichte Belebung des Kreditwachstums hindeutet. Während die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 den aktuellen Erwartungen hinsichtlich des Nettogewinns entspricht, deuten die zukunftsgerichteten Aussagen für die Zeit nach 2026 auf eine über den aktuellen Erwartungen liegende Rentabilität hin, die in hohem Maße mit Kostensenkungen und in gewissem Maße mit einer über den Erwartungen liegenden Überschusskapitalbildung verbunden ist. Das Management äußerte sich nicht zu den aktuellen Marktgerüchten über das Interesse der Bawag an Irland, bestätigte jedoch, dass verschiedene Optionen für den Einsatz von überschüssigem Kapital geprüft werden."
Bawag ( Akt. Indikation:  137,00 /137,20, 1,56%)

Die Analysten von Oddo BHF bestätigen das Neutral-Rating mit Kursziel 12,4 Euro für die Agrana-Aktie. Wie berichtet, kündigte Agrana diese Woche eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 45 bis 55 Mio. Euro an. Die EBIT‑Guidance wurde gesenkt. Hintergrund sind die anhaltenden Herausforderungen im Zucker-Segment. Die Oddo-Analysten betonen: "Obwohl die Agrana-Aktie weiterhin günstig bewertet ist, bleiben wir angesichts der anhaltenden Herausforderungen im Zuckergeschäft von Agrana vorerst zurückhaltend."
Agrana ( Akt. Indikation:  11,50 /11,55, -0,22%)

Aktienverkäufe: AT&S-Aufsichtsrat Günter Pint hat 542 Aktien zu je 52,0 Euro veräussert, wie aus einer Meldung hervorgeht.
AT&S ( Akt. Indikation:  50,90 /51,20, -2,20%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.02.)


(19.02.2026)

Agrana
Akt. Indikation:  11.40 / 11.45
Uhrzeit:  11:25:51
Veränderung zu letztem SK:  -0.65%
Letzter SK:  11.50 ( -0.43%)

AT&S
Akt. Indikation:  50.10 / 50.30
Uhrzeit:  11:28:10
Veränderung zu letztem SK:  -1.38%
Letzter SK:  50.90 ( -2.49%)

Bawag
Akt. Indikation:  135.10 / 135.30
Uhrzeit:  11:22:45
Veränderung zu letztem SK:  0.90%
Letzter SK:  134.00 ( -0.74%)

Semperit
Akt. Indikation:  13.00 / 13.24
Uhrzeit:  11:25:51
Veränderung zu letztem SK:  -1.35%
Letzter SK:  13.30 ( 2.15%)

Strabag
Akt. Indikation:  91.90 / 92.10
Uhrzeit:  11:24:13
Veränderung zu letztem SK:  1.77%
Letzter SK:  90.40 ( -7.19%)



 

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, EVN, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Amag, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Airbus Group, Allianz, HeidelbergCement, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Beiersdorf, Scout24, BASF.

    Agrana
    Akt. Indikation:  11.40 / 11.45
    Uhrzeit:  11:25:51
    Veränderung zu letztem SK:  -0.65%
    Letzter SK:  11.50 ( -0.43%)

    AT&S
    Akt. Indikation:  50.10 / 50.30
    Uhrzeit:  11:28:10
    Veränderung zu letztem SK:  -1.38%
    Letzter SK:  50.90 ( -2.49%)

    Bawag
    Akt. Indikation:  135.10 / 135.30
    Uhrzeit:  11:22:45
    Veränderung zu letztem SK:  0.90%
    Letzter SK:  134.00 ( -0.74%)

    Semperit
    Akt. Indikation:  13.00 / 13.24
    Uhrzeit:  11:25:51
    Veränderung zu letztem SK:  -1.35%
    Letzter SK:  13.30 ( 2.15%)

    Strabag
    Akt. Indikation:  91.90 / 92.10
    Uhrzeit:  11:24:13
    Veränderung zu letztem SK:  1.77%
    Letzter SK:  90.40 ( -7.19%)



     

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, EVN, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Amag, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Airbus Group, Allianz, HeidelbergCement, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Beiersdorf, Scout24, BASF.

