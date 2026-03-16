» Seniorenmesse Soest: Mit Volldampf in die Rente ( Finanztrends)

16.03.2026, 3182 Zeichen

Am Samstag strömten Hunderte Besucher zur zweiten Seniorenmesse „Mit Volldampf in die Rente“ ins Börde-Berufskolleg Soest. Die Veranstaltung von Kreis Soest und Bürgerstiftung Hellweg-Region bot der Generation 55plus ein vielfältiges Programm rund um Fitness, Ehrenamt und digitale Teilhabe.

Bewegung im Alter: Vom Fitnesstest bis zum Tanz

Der KreisSportBund lockte mit einem praktischen Alltagsfitnesstest. Hier konnten Besucher ihre Beweglichkeit, Kraft und Koordination prüfen lassen. Doch die Messe setzte vor allem auf Mitmachen: Lokale Gruppen begeisterten mit angepassten Tanz- und Bewegungsformaten.

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Das Angebot reichte von LineDance der Gruppe Colorado Boots über klassischen Seniorentanz bis zu gelenkschonendem Zumba Gold. Solche Aktivitäten stärken nicht nur das Herz-Kreislauf-System, sondern fördern auch den sozialen Austausch – ein wirksames Mittel gegen Vereinsamung.

Gehirnjogging und KI: Fit im Kopf bleiben

Neben körperlicher stand auch geistige Fitness im Fokus. Die Fachstelle für seelische Gesundheit des Kreises bot Entspannungsübungen an, während Expertinnen kurze Impulse für effektives Gehirnjogging im Alltag gaben.

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Ein besonderes Highlight: Das Digitale Lern- und Arbeitszentrum Soest zeigte, wie Künstliche Intelligenz den Ruhestand bereichern kann. Digitale Helfer erleichtern den Alltag und halten Senioren vernetzt. Ergänzt wurde das Programm durch kreative Workshops, die zu „Kunstzeit statt Bildschirmzeit“ einluden.

Engagierte Senioren als soziales Fundament

Die Messe verdeutlichte eine zentrale Botschaft: Ruheständler sind eine tragende Säule der Gesellschaft. Vertreter der Region betonten, dass engagierte Senioren „den Beton des sozialen Fundaments“ bilden.

Die Idee zum Format stammt von SeniorTrainer Wilko Lebkücher. Diese speziell qualifizierten Menschen ab 55 geben ihr Erfahrungswissen ehrenamtlich weiter. Über 40 Aussteller – von Sportvereinen bis zu kulturellen Initiativen – nutzten die Plattform zur Nachwuchsgewinnung.

Nachhaltiges Erfolgskonzept mit Zukunft

Die Einnahmen aus der Cafeteria fließen direkt in künftige Projekte der Ehrenamtlichen. Nach der erfolgreichen zweiten Auflage dürfte sich die Messe als feste Institution im Kalender etablieren.

Das Konzept trifft den Nerv der Zeit: Moderne Senioren erwarten qualitativ hochwertige Angebote, die körperliche Fitness, geistige Herausforderung und gesellschaftliche Teilhabe verbinden. Die Integration aktueller Themen wie KI zeigt, dass die Veranstalter die Lebensrealität der Zielgruppe genau kennen.

(16.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

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