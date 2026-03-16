SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Seniorenmesse Soest: Mit Volldampf in die Rente ( Finanztrends)

16.03.2026, 3182 Zeichen

Am Samstag strömten Hunderte Besucher zur zweiten Seniorenmesse „Mit Volldampf in die Rente“ ins Börde-Berufskolleg Soest. Die Veranstaltung von Kreis Soest und Bürgerstiftung Hellweg-Region bot der Generation 55plus ein vielfältiges Programm rund um Fitness, Ehrenamt und digitale Teilhabe.

Bewegung im Alter: Vom Fitnesstest bis zum Tanz

Der KreisSportBund lockte mit einem praktischen Alltagsfitnesstest. Hier konnten Besucher ihre Beweglichkeit, Kraft und Koordination prüfen lassen. Doch die Messe setzte vor allem auf Mitmachen: Lokale Gruppen begeisterten mit angepassten Tanz- und Bewegungsformaten.

Anzeige

Wer seine Beweglichkeit und Kraft auch nach der Messe gezielt trainieren möchte, findet in diesem Experten-Ratgeber die passenden Methoden für zu Hause. Erfahren Sie, wie Sie mit minimalem Aufwand Muskeln aufbauen und typischen Altersbeschwerden effektiv vorbeugen. Den 6-Übungen-Plan für über 50-Jährige kostenlos sichern

Das Angebot reichte von LineDance der Gruppe Colorado Boots über klassischen Seniorentanz bis zu gelenkschonendem Zumba Gold. Solche Aktivitäten stärken nicht nur das Herz-Kreislauf-System, sondern fördern auch den sozialen Austausch – ein wirksames Mittel gegen Vereinsamung.

Gehirnjogging und KI: Fit im Kopf bleiben

Neben körperlicher stand auch geistige Fitness im Fokus. Die Fachstelle für seelische Gesundheit des Kreises bot Entspannungsübungen an, während Expertinnen kurze Impulse für effektives Gehirnjogging im Alltag gaben.

Anzeige

Passend zu den Impulsen für geistige Fitness zeigt dieser Report, wie Sie Ihre Konzentration und Ihr Gedächtnis durch einfache Routinen im Alltag nachhaltig stärken können. Entdecken Sie 11 alltagstaugliche Übungen und einen Selbsttest, um bis ins hohe Alter mental fit zu bleiben. Gratis-Report: Gehirntraining leicht gemacht hier herunterladen

Ein besonderes Highlight: Das Digitale Lern- und Arbeitszentrum Soest zeigte, wie Künstliche Intelligenz den Ruhestand bereichern kann. Digitale Helfer erleichtern den Alltag und halten Senioren vernetzt. Ergänzt wurde das Programm durch kreative Workshops, die zu „Kunstzeit statt Bildschirmzeit“ einluden.

Engagierte Senioren als soziales Fundament

Die Messe verdeutlichte eine zentrale Botschaft: Ruheständler sind eine tragende Säule der Gesellschaft. Vertreter der Region betonten, dass engagierte Senioren „den Beton des sozialen Fundaments“ bilden.

Die Idee zum Format stammt von SeniorTrainer Wilko Lebkücher. Diese speziell qualifizierten Menschen ab 55 geben ihr Erfahrungswissen ehrenamtlich weiter. Über 40 Aussteller – von Sportvereinen bis zu kulturellen Initiativen – nutzten die Plattform zur Nachwuchsgewinnung.

Nachhaltiges Erfolgskonzept mit Zukunft

Die Einnahmen aus der Cafeteria fließen direkt in künftige Projekte der Ehrenamtlichen. Nach der erfolgreichen zweiten Auflage dürfte sich die Messe als feste Institution im Kalender etablieren.

Das Konzept trifft den Nerv der Zeit: Moderne Senioren erwarten qualitativ hochwertige Angebote, die körperliche Fitness, geistige Herausforderung und gesellschaftliche Teilhabe verbinden. Die Integration aktueller Themen wie KI zeigt, dass die Veranstalter die Lebensrealität der Zielgruppe genau kennen.


(16.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI macht Arbeit nicht leichter, sondern erschöpft ( Finanztrends)

» Strabag Real Estate: Wie der Immobilienentwickler mit Risikoaversion dur...

» Börse-Inputs auf Spotify zu Erwin Größ Strabag Real Estate Mein:G, Space...

» Pflege-Digitalisierung: Neue Regeln entlasten Familien ab 2026 ( Finanzt...

» Seniorenmesse Soest: Mit Volldampf in die Rente ( Finanztrends)

» Vanguard Russell 2000 Value Index Fund ETF Shares: Small-Cap Value in Fo...

» TD Morningstar ESG ETF: Fonds eingestellt ( Finanztrends)

» Palantir Aktie: Zwischen Krieg und Wachstum ( Finanztrends)

» Superwahljahr 2026: Fünf Landtagswahlen entscheiden über Merz' Politik (...

» Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Blut von Hundertjährigen verrät Geheimnis des gesunden Alterns ( Finanztrends)
Nokia Aktie: Starker Rückenwind ( Finanztrends)
Uniqa-Aktie bleibt ein "Add" für Baader-Analysten
Tesla Aktie: Eigene Chipfabrik geplant ( Finanztrends)
Nel ASA Aktie: Rekordverlust trifft Auftragsboom ( Finanztrends)
BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    rabe5976 zu Uniqa
    rabe5976 zu OMV
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: voestalpine(3), Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1), Andritz(1), FACC(1), RBI(1), Erste Group(1), VIG(1), Lenzing(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Agrana 1.31%, Rutsch der Stunde: SBO -2.09%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(2), Erste Group(1), CA Immo(1)
    BSN MA-Event voestalpine
    Star der Stunde: AT&S 1.98%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: AT&S(1), Uniqa(1), RBI(1)
    BSN MA-Event Uniqa
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Finanztrends

    16.03.2026, 3182 Zeichen

    Am Samstag strömten Hunderte Besucher zur zweiten Seniorenmesse „Mit Volldampf in die Rente“ ins Börde-Berufskolleg Soest. Die Veranstaltung von Kreis Soest und Bürgerstiftung Hellweg-Region bot der Generation 55plus ein vielfältiges Programm rund um Fitness, Ehrenamt und digitale Teilhabe.

    Bewegung im Alter: Vom Fitnesstest bis zum Tanz

    Der KreisSportBund lockte mit einem praktischen Alltagsfitnesstest. Hier konnten Besucher ihre Beweglichkeit, Kraft und Koordination prüfen lassen. Doch die Messe setzte vor allem auf Mitmachen: Lokale Gruppen begeisterten mit angepassten Tanz- und Bewegungsformaten.

    Anzeige

    Wer seine Beweglichkeit und Kraft auch nach der Messe gezielt trainieren möchte, findet in diesem Experten-Ratgeber die passenden Methoden für zu Hause. Erfahren Sie, wie Sie mit minimalem Aufwand Muskeln aufbauen und typischen Altersbeschwerden effektiv vorbeugen. Den 6-Übungen-Plan für über 50-Jährige kostenlos sichern

    Das Angebot reichte von LineDance der Gruppe Colorado Boots über klassischen Seniorentanz bis zu gelenkschonendem Zumba Gold. Solche Aktivitäten stärken nicht nur das Herz-Kreislauf-System, sondern fördern auch den sozialen Austausch – ein wirksames Mittel gegen Vereinsamung.

    Gehirnjogging und KI: Fit im Kopf bleiben

    Neben körperlicher stand auch geistige Fitness im Fokus. Die Fachstelle für seelische Gesundheit des Kreises bot Entspannungsübungen an, während Expertinnen kurze Impulse für effektives Gehirnjogging im Alltag gaben.

    Anzeige

    Passend zu den Impulsen für geistige Fitness zeigt dieser Report, wie Sie Ihre Konzentration und Ihr Gedächtnis durch einfache Routinen im Alltag nachhaltig stärken können. Entdecken Sie 11 alltagstaugliche Übungen und einen Selbsttest, um bis ins hohe Alter mental fit zu bleiben. Gratis-Report: Gehirntraining leicht gemacht hier herunterladen

    Ein besonderes Highlight: Das Digitale Lern- und Arbeitszentrum Soest zeigte, wie Künstliche Intelligenz den Ruhestand bereichern kann. Digitale Helfer erleichtern den Alltag und halten Senioren vernetzt. Ergänzt wurde das Programm durch kreative Workshops, die zu „Kunstzeit statt Bildschirmzeit“ einluden.

    Engagierte Senioren als soziales Fundament

    Die Messe verdeutlichte eine zentrale Botschaft: Ruheständler sind eine tragende Säule der Gesellschaft. Vertreter der Region betonten, dass engagierte Senioren „den Beton des sozialen Fundaments“ bilden.

    Die Idee zum Format stammt von SeniorTrainer Wilko Lebkücher. Diese speziell qualifizierten Menschen ab 55 geben ihr Erfahrungswissen ehrenamtlich weiter. Über 40 Aussteller – von Sportvereinen bis zu kulturellen Initiativen – nutzten die Plattform zur Nachwuchsgewinnung.

    Nachhaltiges Erfolgskonzept mit Zukunft

    Die Einnahmen aus der Cafeteria fließen direkt in künftige Projekte der Ehrenamtlichen. Nach der erfolgreichen zweiten Auflage dürfte sich die Messe als feste Institution im Kalender etablieren.

    Das Konzept trifft den Nerv der Zeit: Moderne Senioren erwarten qualitativ hochwertige Angebote, die körperliche Fitness, geistige Herausforderung und gesellschaftliche Teilhabe verbinden. Die Integration aktueller Themen wie KI zeigt, dass die Veranstalter die Lebensrealität der Zielgruppe genau kennen.


    (16.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    BNP Paribas
    BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI macht Arbeit nicht leichter, sondern erschöpft ( Finanztrends)

    » Strabag Real Estate: Wie der Immobilienentwickler mit Risikoaversion dur...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu Erwin Größ Strabag Real Estate Mein:G, Space...

    » Pflege-Digitalisierung: Neue Regeln entlasten Familien ab 2026 ( Finanzt...

    » Seniorenmesse Soest: Mit Volldampf in die Rente ( Finanztrends)

    » Vanguard Russell 2000 Value Index Fund ETF Shares: Small-Cap Value in Fo...

    » TD Morningstar ESG ETF: Fonds eingestellt ( Finanztrends)

    » Palantir Aktie: Zwischen Krieg und Wachstum ( Finanztrends)

    » Superwahljahr 2026: Fünf Landtagswahlen entscheiden über Merz' Politik (...

    » Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Blut von Hundertjährigen verrät Geheimnis des gesunden Alterns ( Finanztrends)
    Nokia Aktie: Starker Rückenwind ( Finanztrends)
    Uniqa-Aktie bleibt ein "Add" für Baader-Analysten
    Tesla Aktie: Eigene Chipfabrik geplant ( Finanztrends)
    Nel ASA Aktie: Rekordverlust trifft Auftragsboom ( Finanztrends)
    BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      rabe5976 zu Uniqa
      rabe5976 zu OMV
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: voestalpine(3), Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1), Andritz(1), FACC(1), RBI(1), Erste Group(1), VIG(1), Lenzing(1), Porr(1)
      Star der Stunde: Agrana 1.31%, Rutsch der Stunde: SBO -2.09%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(2), Erste Group(1), CA Immo(1)
      BSN MA-Event voestalpine
      Star der Stunde: AT&S 1.98%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: AT&S(1), Uniqa(1), RBI(1)
      BSN MA-Event Uniqa
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de