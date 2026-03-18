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Troilus Mining Aktie: Großabnehmer gesichert ( Finanztrends)

18.03.2026, 2845 Zeichen

Troilus Mining treibt die Kommerzialisierung seines Flaggschiffprojekts in Québec voran. Durch eine neue Vereinbarung mit dem Branchenriesen Boliden sichert sich das Unternehmen einen weiteren langfristigen Abnehmer für sein Kupfer-Gold-Konzentrat. Dieser Schritt reduziert das operative Risiko erheblich und festigt die wirtschaftliche Basis für den geplanten Minenbetrieb.

Strategische Partnerschaften im Fokus

Die am 17. März 2026 unterzeichnete Absichtserklärung (MoU) mit Boliden Commercial AB konkretisiert die bereits im Sommer 2025 skizzierten Bedingungen. Boliden betreibt umfangreiche Minen- und Schmelzbetriebe in Nordeuropa sowie Irland und Portugal. Damit gewinnt Troilus Mining einen erfahrenen Partner mit internationaler Reichweite.

Es ist nicht die erste strategische Allianz dieser Art. Bereits im August 2025 konnte das Unternehmen eine ähnliche Vereinbarung mit der Aurubis AG abschließen. Die Diversifizierung der Abnehmerkanäle gilt in der Branche als wichtiges Signal für die Marktfähigkeit der künftigen Produktion. Investoren werten solche Zusagen oft als entscheidenden Beleg dafür, dass für das geförderte Material bereits vor dem ersten Spatenstich eine konkrete Nachfrage besteht.

Finanzierung und Produktionsziele

Laut einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2024 peilt das Unternehmen eine durchschnittliche jährliche Produktion von rund 135,4 Millionen Pfund Kupferequivalent an. Um dieses Volumen zu erreichen, ist massives Kapital nötig. Ein Kreditrahmen über bis zu eine Milliarde US-Dollar steht seit November 2025 bereit, unterstützt durch ein internationales Bankensyndikat.

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Die Kombination aus gesicherten Abnahmewegen und einer robusten Finanzierungsstruktur soll den Übergang von der Entwicklungsphase zur kommerziellen Produktion ebnen. In einem Marktumfeld, das von volatilen Rohstoffpreisen geprägt ist, schafft diese Planungssicherheit Vertrauen bei den Geldgebern.

Für Troilus Mining geht es nun darum, die vorliegenden Absichtserklärungen in verbindliche Lieferverträge zu überführen. In einer Zeit, in der die Industrie händeringend nach stabilen Lieferketten für Kupfer und Gold sucht, hat sich das Unternehmen eine starke Ausgangslage erarbeitet. Die nächsten Meilensteine liegen in der finalen Bauentscheidung und dem Beginn der Erschließungsarbeiten auf dem Gelände in Québec.

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Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

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    Autor: Finanztrends

    18.03.2026, 2845 Zeichen

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