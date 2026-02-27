SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Boeing Aktie: Klage nach Absturz ( Finanztrends)

27.02.2026, 2369 Zeichen

Boeing sieht sich mit einer Schadensersatzklage konfrontiert, die nach dem verheerenden Absturz eines UPS-Frachtflugzeugs im November 2025 eingereicht wurde. Die Witwe eines der Piloten wirft dem Konzern Fahrlässigkeit vor. Die Klage richtet sich auch gegen General Electric und VT San Antonio Aerospace. Für Boeing kommt die juristische Auseinandersetzung zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Die Fakten zum Unglück

Am 26. Februar 2026 reichte die Klägerin ihre Schadensersatzforderung ein. Sie vertritt den Nachlass von Kapitän Dana Diamond, einem Piloten mit 37 Jahren Erfahrung bei UPS, der die höchste Dienststellung in der MD-11-Flotte innehatte. Der Absturz von UPS-Flug 2976 in Louisville forderte insgesamt 15 Menschenleben – drei Besatzungsmitglieder und zwölf Personen am Boden.

Gerichtsdokumente legen einen schweren technischen Defekt nahe: Kurz nach dem Start löste sich das linke Triebwerk mitsamt Aufhängung vom Flügel der MD-11F. Das Flugzeug war nur 37 Sekunden in der Luft und erreichte keine Höhe über 100 Fuß. Die zwölfte Person am Boden erlag ihren Verletzungen erst am 25. Dezember 2025.

Parallele Probleme bei der 737 Max

Zeitgleich mit der Klage steht Boeing unter verstärkter Aufsicht der Luftfahrtbehörde FAA. Am 24. Februar 2026 ordnete die Behörde eine verpflichtende Nachrüstung für die 737-Max-Serie an. Betroffen ist die Klimaanlage, nachdem es bei zwei Flügen zu unkontrollierbaren Temperaturanstiegen in Kabine und Cockpit gekommen war.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Boeing?

Die Anweisung betrifft weltweit mehr als 2.000 Flugzeuge, davon 771 in den USA registrierte Maschinen. Die Kombination aus laufenden Rechtsstreitigkeiten und aktiven Wartungsdirektiven belastet den Konzern operativ. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 183,3 Milliarden US-Dollar bleibt Boeing zwar ein Schwergewicht der Branche, doch die Häufung technischer und juristischer Baustellen dürfte die kommenden Quartale prägen.

Anzeige

Boeing-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Boeing-Analyse vom 27. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Boeing-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Boeing-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Boeing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(27.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)

» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

» BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...

» Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)

» Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)

» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
BeOne Medicines präsentiert Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 – weltweiter Erfolg von BRUKINSA und führende Rolle in der Onkologie
Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lufthansa und SBO für Gesprächsstoff sorgten
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
ATX TR-Frühmover: AT&S, EVN, Erste Group, RBI, SBO, Wienerberger, CPI Europe AG, Uniqa, CA Immo und Andritz




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie wollen wir künftig zusammenarbeiten?

    Tja, wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? Nicht mehr antworten, wird zum (schlechten) Ton, ausser man braucht selbst was.

    Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwing...

    Books josefchladek.com

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    27.02.2026, 2369 Zeichen

    Boeing sieht sich mit einer Schadensersatzklage konfrontiert, die nach dem verheerenden Absturz eines UPS-Frachtflugzeugs im November 2025 eingereicht wurde. Die Witwe eines der Piloten wirft dem Konzern Fahrlässigkeit vor. Die Klage richtet sich auch gegen General Electric und VT San Antonio Aerospace. Für Boeing kommt die juristische Auseinandersetzung zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

    Die Fakten zum Unglück

    Am 26. Februar 2026 reichte die Klägerin ihre Schadensersatzforderung ein. Sie vertritt den Nachlass von Kapitän Dana Diamond, einem Piloten mit 37 Jahren Erfahrung bei UPS, der die höchste Dienststellung in der MD-11-Flotte innehatte. Der Absturz von UPS-Flug 2976 in Louisville forderte insgesamt 15 Menschenleben – drei Besatzungsmitglieder und zwölf Personen am Boden.

    Gerichtsdokumente legen einen schweren technischen Defekt nahe: Kurz nach dem Start löste sich das linke Triebwerk mitsamt Aufhängung vom Flügel der MD-11F. Das Flugzeug war nur 37 Sekunden in der Luft und erreichte keine Höhe über 100 Fuß. Die zwölfte Person am Boden erlag ihren Verletzungen erst am 25. Dezember 2025.

    Parallele Probleme bei der 737 Max

    Zeitgleich mit der Klage steht Boeing unter verstärkter Aufsicht der Luftfahrtbehörde FAA. Am 24. Februar 2026 ordnete die Behörde eine verpflichtende Nachrüstung für die 737-Max-Serie an. Betroffen ist die Klimaanlage, nachdem es bei zwei Flügen zu unkontrollierbaren Temperaturanstiegen in Kabine und Cockpit gekommen war.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Boeing?

    Die Anweisung betrifft weltweit mehr als 2.000 Flugzeuge, davon 771 in den USA registrierte Maschinen. Die Kombination aus laufenden Rechtsstreitigkeiten und aktiven Wartungsdirektiven belastet den Konzern operativ. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 183,3 Milliarden US-Dollar bleibt Boeing zwar ein Schwergewicht der Branche, doch die Häufung technischer und juristischer Baustellen dürfte die kommenden Quartale prägen.

    Anzeige

    Boeing-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Boeing-Analyse vom 27. Februar liefert die Antwort:

    Die neusten Boeing-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Boeing-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Boeing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (27.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Polytec
    Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)

    » LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

    » BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...

    » Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)

    » Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)

    » Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

    » Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

    » Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

    » G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
    BeOne Medicines präsentiert Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 – weltweiter Erfolg von BRUKINSA und führende Rolle in der Onkologie
    Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lufthansa und SBO für Gesprächsstoff sorgten
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
    ATX TR-Frühmover: AT&S, EVN, Erste Group, RBI, SBO, Wienerberger, CPI Europe AG, Uniqa, CA Immo und Andritz




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie wollen wir künftig zusammenarbeiten?

      Tja, wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? Nicht mehr antworten, wird zum (schlechten) Ton, ausser man braucht selbst was.

      Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwing...

      Books josefchladek.com

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de