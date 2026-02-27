Boeing Aktie: Klage nach Absturz ( Finanztrends)
27.02.2026
Boeing sieht sich mit einer Schadensersatzklage konfrontiert, die nach dem verheerenden Absturz eines UPS-Frachtflugzeugs im November 2025 eingereicht wurde. Die Witwe eines der Piloten wirft dem Konzern Fahrlässigkeit vor. Die Klage richtet sich auch gegen General Electric und VT San Antonio Aerospace. Für Boeing kommt die juristische Auseinandersetzung zu einem ungünstigen Zeitpunkt.
Die Fakten zum Unglück
Am 26. Februar 2026 reichte die Klägerin ihre Schadensersatzforderung ein. Sie vertritt den Nachlass von Kapitän Dana Diamond, einem Piloten mit 37 Jahren Erfahrung bei UPS, der die höchste Dienststellung in der MD-11-Flotte innehatte. Der Absturz von UPS-Flug 2976 in Louisville forderte insgesamt 15 Menschenleben – drei Besatzungsmitglieder und zwölf Personen am Boden.
Gerichtsdokumente legen einen schweren technischen Defekt nahe: Kurz nach dem Start löste sich das linke Triebwerk mitsamt Aufhängung vom Flügel der MD-11F. Das Flugzeug war nur 37 Sekunden in der Luft und erreichte keine Höhe über 100 Fuß. Die zwölfte Person am Boden erlag ihren Verletzungen erst am 25. Dezember 2025.
Parallele Probleme bei der 737 Max
Zeitgleich mit der Klage steht Boeing unter verstärkter Aufsicht der Luftfahrtbehörde FAA. Am 24. Februar 2026 ordnete die Behörde eine verpflichtende Nachrüstung für die 737-Max-Serie an. Betroffen ist die Klimaanlage, nachdem es bei zwei Flügen zu unkontrollierbaren Temperaturanstiegen in Kabine und Cockpit gekommen war.
Die Anweisung betrifft weltweit mehr als 2.000 Flugzeuge, davon 771 in den USA registrierte Maschinen. Die Kombination aus laufenden Rechtsstreitigkeiten und aktiven Wartungsdirektiven belastet den Konzern operativ. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 183,3 Milliarden US-Dollar bleibt Boeing zwar ein Schwergewicht der Branche, doch die Häufung technischer und juristischer Baustellen dürfte die kommenden Quartale prägen.
