Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)

28.02.2026, 1770 Zeichen

Der Drohnenhersteller AeroVironment hat den Termin für die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen bekannt gegeben. Am 10. März 2026 nach Börsenschluss legt das Unternehmen die Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal vor, das am 31. Januar endete. Für Anleger eine wichtige Wegmarke – zumal die Aktie in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geraten ist.

Konferenz am Abend

Im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung wird CEO Wahid Nawabi gemeinsam mit Finanzvorstand Kevin P. McDonnell und Investor-Relations-Chefin Denise Pacioni die Ergebnisse erläutern. Die Telefonkonferenz beginnt um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Ein Live-Stream steht auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung, eine Aufzeichnung wird kurz darauf archiviert.

Zuletzt positive Signale

Die Zahlen kommen zu einem interessanten Zeitpunkt. Erst am 26. Februar hatte AeroVironment einen Großauftrag der US-Armee über 186 Millionen Dollar für Switchblade-Systeme vermeldet. Ob sich solche Erfolge bereits im abgelaufenen Quartal niederschlagen, bleibt abzuwarten.

Die Aktie notiert aktuell bei 213,50 Euro, rund 40 Prozent unter ihrem Jahreshoch von Oktober. Investoren dürften vor allem auf die Profitabilität und die weitere Auftragsentwicklung im Verteidigungsbereich achten.

(28.02.2026)

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Vienna International Airport
    Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.

