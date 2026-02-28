AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)
28.02.2026
Der Drohnenhersteller AeroVironment hat den Termin für die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen bekannt gegeben. Am 10. März 2026 nach Börsenschluss legt das Unternehmen die Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal vor, das am 31. Januar endete. Für Anleger eine wichtige Wegmarke – zumal die Aktie in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geraten ist.
Konferenz am Abend
Im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung wird CEO Wahid Nawabi gemeinsam mit Finanzvorstand Kevin P. McDonnell und Investor-Relations-Chefin Denise Pacioni die Ergebnisse erläutern. Die Telefonkonferenz beginnt um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Ein Live-Stream steht auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung, eine Aufzeichnung wird kurz darauf archiviert.
Zuletzt positive Signale
Die Zahlen kommen zu einem interessanten Zeitpunkt. Erst am 26. Februar hatte AeroVironment einen Großauftrag der US-Armee über 186 Millionen Dollar für Switchblade-Systeme vermeldet. Ob sich solche Erfolge bereits im abgelaufenen Quartal niederschlagen, bleibt abzuwarten.
Die Aktie notiert aktuell bei 213,50 Euro, rund 40 Prozent unter ihrem Jahreshoch von Oktober. Investoren dürften vor allem auf die Profitabilität und die weitere Auftragsentwicklung im Verteidigungsbereich achten.
