SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanztrends)

28.02.2026, 3089 Zeichen

Ein aktiver Stoffwechsel ist der Schlüssel zu mehr Energie und einem gesunden Gewicht. Neue Erkenntnisse zeigen: Mit der richtigen Kombination aus Ernährung, Bewegung und Lebensstil lässt sich die körpereigene Verbrennung effektiv steigern.

Muskeln sind der Turbo für den Grundumsatz

Krafttraining ist eine der wirksamsten Methoden. Muskeln verbrennen selbst in Ruhe mehr Kalorien als Fettgewebe und erhöhen so den Grundumsatz. Experten empfehlen eine Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining.

Anzeige

Da Muskeln der entscheidende Faktor für einen hohen Grundumsatz sind, empfiehlt sich ein gezieltes Training für zu Hause. Dieser kostenlose Plan zeigt Ihnen sechs effektive Übungen, mit denen Sie ganz ohne Geräte Ihre Muskulatur stärken und gleichzeitig Ihre Schlafqualität verbessern können. Mehr Kraft und besseren Schlaf mit dem 6-Übungen-Plan sichern

Besonders effektiv ist hochintensives Intervalltraining (HIIT). Die kurzen, extremen Belastungsphasen sorgen für einen starken Nachbrenneffekt. Der Körper verbrennt so noch Stunden nach dem Training zusätzliche Kalorien.

Protein und Schärfe heizen dem Stoffwechsel ein

Die Ernährung spielt die zweite große Rolle. Eine proteinreiche Kost kurbelt die Verdauung an – der Körper benötigt für die Verarbeitung von Eiweiß mehr Energie. Dieser Effekt heißt nahrungsinduzierte Thermogenese.

Lebensmittel wie mageres Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchte halten zudem lange satt. Bestimmte Gewürze wie Chili oder Ingwer können den Energieverbrauch durch ihre Scharfstoffe kurzfristig zusätzlich leicht erhöhen.

Schlafmangel und Stress bremsen den Motor aus

Ein oft unterschätzter Faktor ist ausreichender Schlaf. Schlafmangel stört den Hormonhaushalt, verringert die Insulinsensitivität und kann den Appetit steigern. Das Risiko für Gewichtszunahme und Stoffwechselerkrankungen steigt.

Chronischer Stress wirkt ähnlich negativ. Das ausgeschüttete Hormon Cortisol erhöht den Blutzuckerspiegel und fördert die Fetteinlagerung – besonders am Bauch. Stressmanagement durch Yoga oder Meditation ist daher ein entscheidender Baustein.

Anzeige

Da der natürliche Muskulaturabbau den Stoffwechsel zusätzlich bremst, setzen viele gesundheitsbewusste Menschen auf ein simples Heimtraining als Ausgleich. Erfahren Sie in diesem Gratis-Ratgeber, wie Sie mit minimalem Aufwand den Muskelschwund stoppen und typischen Alltagsbeschwerden effektiv vorbeugen. Kostenlosen Experten-Ratgeber für Krafttraining ab 50 anfordern

Ausreichend Wasser trinken und realistische Ziele setzen

Eine gute Hydration ist die Grundlage aller Stoffwechselprozesse. 1,5 bis 2,5 Liter Wasser täglich sind notwendig für Nährstofftransport und Verdauung. Kühles Wasser kann den Umsatz sogar leicht steigern, da der Körper Energie für das Erwärmen aufwenden muss.

Wichtig sind realistische Erwartungen. Der Stoffwechsel wird von Genetik, Alter und Geschlecht beeinflusst. Crash-Diäten sind kontraproduktiv, da sie den Stoffwechsel langfristig verlangsamen können. Der nachhaltige Weg ist ein aktiver Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung, ausgewogener Ernährung, genug Schlaf und gutem Stressmanagement.


(28.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...

» Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...

» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...

» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...

» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)

» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...

» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...

» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)

» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)
TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Lenzing
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs

    Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezia...

    Books josefchladek.com

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published



    Autor: Finanztrends

    28.02.2026, 3089 Zeichen

    Ein aktiver Stoffwechsel ist der Schlüssel zu mehr Energie und einem gesunden Gewicht. Neue Erkenntnisse zeigen: Mit der richtigen Kombination aus Ernährung, Bewegung und Lebensstil lässt sich die körpereigene Verbrennung effektiv steigern.

    Muskeln sind der Turbo für den Grundumsatz

    Krafttraining ist eine der wirksamsten Methoden. Muskeln verbrennen selbst in Ruhe mehr Kalorien als Fettgewebe und erhöhen so den Grundumsatz. Experten empfehlen eine Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining.

    Anzeige

    Da Muskeln der entscheidende Faktor für einen hohen Grundumsatz sind, empfiehlt sich ein gezieltes Training für zu Hause. Dieser kostenlose Plan zeigt Ihnen sechs effektive Übungen, mit denen Sie ganz ohne Geräte Ihre Muskulatur stärken und gleichzeitig Ihre Schlafqualität verbessern können. Mehr Kraft und besseren Schlaf mit dem 6-Übungen-Plan sichern

    Besonders effektiv ist hochintensives Intervalltraining (HIIT). Die kurzen, extremen Belastungsphasen sorgen für einen starken Nachbrenneffekt. Der Körper verbrennt so noch Stunden nach dem Training zusätzliche Kalorien.

    Protein und Schärfe heizen dem Stoffwechsel ein

    Die Ernährung spielt die zweite große Rolle. Eine proteinreiche Kost kurbelt die Verdauung an – der Körper benötigt für die Verarbeitung von Eiweiß mehr Energie. Dieser Effekt heißt nahrungsinduzierte Thermogenese.

    Lebensmittel wie mageres Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchte halten zudem lange satt. Bestimmte Gewürze wie Chili oder Ingwer können den Energieverbrauch durch ihre Scharfstoffe kurzfristig zusätzlich leicht erhöhen.

    Schlafmangel und Stress bremsen den Motor aus

    Ein oft unterschätzter Faktor ist ausreichender Schlaf. Schlafmangel stört den Hormonhaushalt, verringert die Insulinsensitivität und kann den Appetit steigern. Das Risiko für Gewichtszunahme und Stoffwechselerkrankungen steigt.

    Chronischer Stress wirkt ähnlich negativ. Das ausgeschüttete Hormon Cortisol erhöht den Blutzuckerspiegel und fördert die Fetteinlagerung – besonders am Bauch. Stressmanagement durch Yoga oder Meditation ist daher ein entscheidender Baustein.

    Anzeige

    Da der natürliche Muskulaturabbau den Stoffwechsel zusätzlich bremst, setzen viele gesundheitsbewusste Menschen auf ein simples Heimtraining als Ausgleich. Erfahren Sie in diesem Gratis-Ratgeber, wie Sie mit minimalem Aufwand den Muskelschwund stoppen und typischen Alltagsbeschwerden effektiv vorbeugen. Kostenlosen Experten-Ratgeber für Krafttraining ab 50 anfordern

    Ausreichend Wasser trinken und realistische Ziele setzen

    Eine gute Hydration ist die Grundlage aller Stoffwechselprozesse. 1,5 bis 2,5 Liter Wasser täglich sind notwendig für Nährstofftransport und Verdauung. Kühles Wasser kann den Umsatz sogar leicht steigern, da der Körper Energie für das Erwärmen aufwenden muss.

    Wichtig sind realistische Erwartungen. Der Stoffwechsel wird von Genetik, Alter und Geschlecht beeinflusst. Crash-Diäten sind kontraproduktiv, da sie den Stoffwechsel langfristig verlangsamen können. Der nachhaltige Weg ist ein aktiver Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung, ausgewogener Ernährung, genug Schlaf und gutem Stressmanagement.


    (28.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Novomatic
    Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...

    » Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...

    » Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...

    » Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...

    » DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)

    » Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...

    » PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

    » Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...

    » JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)

    » DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
    Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)
    TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Lenzing
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs

      Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezia...

      Books josefchladek.com

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de