Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanztrends)

28.02.2026, 3089 Zeichen

Ein aktiver Stoffwechsel ist der Schlüssel zu mehr Energie und einem gesunden Gewicht. Neue Erkenntnisse zeigen: Mit der richtigen Kombination aus Ernährung, Bewegung und Lebensstil lässt sich die körpereigene Verbrennung effektiv steigern.

Krafttraining ist eine der wirksamsten Methoden. Muskeln verbrennen selbst in Ruhe mehr Kalorien als Fettgewebe und erhöhen so den Grundumsatz. Experten empfehlen eine Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining.

Anzeige

Da Muskeln der entscheidende Faktor für einen hohen Grundumsatz sind, empfiehlt sich ein gezieltes Training für zu Hause. Dieser kostenlose Plan zeigt Ihnen sechs effektive Übungen, mit denen Sie ganz ohne Geräte Ihre Muskulatur stärken und gleichzeitig Ihre Schlafqualität verbessern können. Mehr Kraft und besseren Schlaf mit dem 6-Übungen-Plan sichern

Besonders effektiv ist hochintensives Intervalltraining (HIIT). Die kurzen, extremen Belastungsphasen sorgen für einen starken Nachbrenneffekt. Der Körper verbrennt so noch Stunden nach dem Training zusätzliche Kalorien.

Protein und Schärfe heizen dem Stoffwechsel ein

Die Ernährung spielt die zweite große Rolle. Eine proteinreiche Kost kurbelt die Verdauung an – der Körper benötigt für die Verarbeitung von Eiweiß mehr Energie. Dieser Effekt heißt nahrungsinduzierte Thermogenese.

Lebensmittel wie mageres Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchte halten zudem lange satt. Bestimmte Gewürze wie Chili oder Ingwer können den Energieverbrauch durch ihre Scharfstoffe kurzfristig zusätzlich leicht erhöhen.

Schlafmangel und Stress bremsen den Motor aus

Ein oft unterschätzter Faktor ist ausreichender Schlaf. Schlafmangel stört den Hormonhaushalt, verringert die Insulinsensitivität und kann den Appetit steigern. Das Risiko für Gewichtszunahme und Stoffwechselerkrankungen steigt.

Chronischer Stress wirkt ähnlich negativ. Das ausgeschüttete Hormon Cortisol erhöht den Blutzuckerspiegel und fördert die Fetteinlagerung – besonders am Bauch. Stressmanagement durch Yoga oder Meditation ist daher ein entscheidender Baustein.