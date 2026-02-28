JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)
28.02.2026, 3396 Zeichen
Nach dem chinesischen Neujahrsfest blickt die Solarbranche auf eine Phase der Stabilisierung und technologischen Neuausrichtung. Während die Preise für Solarzellen aktuell stagnieren, sorgt der Preisverfall bei wichtigen Rohstoffen für Bewegung bei den Produktionsmargen. Kann die technologische Dominanz neuer Zelltypen die drohenden globalen Handelshemmnisse kompensieren?
Sinkende Rohstoffpreise stützen Margen
In den chinesischen Fertigungszentren zeigen die wichtigsten Preiskennzahlen derzeit ein stabiles Bild. Die Preise für TOPCon-M10-Solarzellen verharren laut aktuellen Branchendaten bei 0,0559 US-Dollar pro Watt. Da das Handelsvolumen unmittelbar nach den Feiertagen noch gering ausfällt, steht eine umfassende Neubewertung des Marktes in den kommenden Wochen bevor.
Deutliche Entlastung zeichnet sich jedoch auf der Kostenseite ab. Die Preise für Polysilizium sanken zuletzt auf 50,917 CNY pro Kilogramm. Parallel dazu setzen N-Type M10 Wafer ihren seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrend fort. Diese sinkenden Inputkosten sind ein entscheidender Faktor für die Profitabilität der Modulproduktion im globalen Sektor.
Dominanz der TOPCon-Technologie
In der technologischen Entwicklung hat sich die aktuelle Generation der Solarzellen-Architektur weitgehend durchgesetzt. Daten des Branchenverbandes CPIA belegen, dass die TOPCon-Technologie im Jahr 2025 einen Marktanteil von 87,6 Prozent erreichte.
Für das Jahr 2026 prognostiziert der Verband eine Steigerung der durchschnittlichen Effizienz auf 26 Prozent. Dieser kontinuierliche Fortschritt bleibt eine zentrale fundamentale Kennzahl für die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller. Flankiert wird diese Entwicklung durch den Ausbau der erneuerbaren Infrastruktur, wie etwa die jüngste Inbetriebnahme eines netzbildenden 300-Megawatt-Hybridspeichers in der Inneren Mongolei.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei JA Solar?
US-Zölle verändern Wettbewerbsumfeld
Das internationale Handelsumfeld unterliegt weiterhin starken Schwankungen. Das US-Handelsministerium veröffentlichte jüngst eine vorläufige Entscheidung über Ausgleichszölle auf kristalline Silizium-Photovoltaikzellen aus Indien. Die Untersuchung deckte den Zeitraum von April 2024 bis März 2025 ab.
Während indische Exporteure nun mit hohen US-Zöllen konfrontiert sind, bereiten internationale Marktteilnehmer Gegenargumente für die anstehenden Anhörungen vor den Handelskommissionen vor. Jede Anpassung der US-Zollstrukturen beeinflusst die globalen Lieferketten und die strategische Positionierung der großen Komponentenhersteller massiv.
In den nächsten Wochen entscheiden vor allem die Auslastungsraten der Fabriken und die Preisentwicklung bei TOPCon-Zellen über die kurzfristige Marktdynamik. Zudem stehen die finalen Festlegungen der globalen Handelskommissionen zu den Importzöllen aus. Ein Erreichen der Effizienzziele für 2026 wird zeigen, ob die Branche den technologischen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb halten kann.
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
