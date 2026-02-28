DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)
Eine neue Studie des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (DIfE) zeigt: Rund 80 Prozent der Menschen mit Adipositas haben bereits klinisch relevante Gesundheitsprobleme. Die im Fachjournal "Nature Communications" veröffentlichten Daten unterstreichen die Dringlichkeit einer strukturierten Behandlung.
Der Mythos vom "gesunden Übergewicht"
Ein Forschungsteam um Professor Matthias Schulze fand heraus, dass fast alle Personen mit einem Body-Mass-Index (BMI) über 30 messbare Anzeichen einer erhöhten Körperfettmasse aufweisen. Entscheidend ist: Bei etwa 80 Prozent liegen bereits Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, gestörte Blutzuckerwerte oder erhöhte Blutfette vor. Diese "klinische Adipositas" erfordert eine medizinische Intervention. Die Studie widerlegt damit die Vorstellung, dass starkes Übergewicht ohne gesundheitliche Folgen bleiben kann.
Ernährungsumstellung als Therapie-Grundpfeiler
Angesichts der Daten gewinnt der etablierte multimodale Therapieansatz an Bedeutung. Im Zentrum steht eine dauerhafte Ernährungsumstellung – keine kurzfristige Diät. Die aktuellen medizinischen Leitlinien empfehlen eine moderate Kalorienreduktion, um etwa ein halbes Kilogramm pro Woche abzunehmen. Das primäre Ziel ist nicht ein Idealgewicht, sondern die Verbesserung der Begleiterkrankungen und der Lebensqualität. Eine professionelle Ernährungsberatung gilt dabei als unverzichtbar.
Stigmatisierung blockiert Behandlungserfolg
Während die medizinische Notwendigkeit klar ist, zeigt eine aktuelle Schweizer Umfrage ein massives soziales Problem. 76 Prozent der Befragten berichten von gewichtsbezogener Diskriminierung. Vorurteile wie die Zuschreibung von Faulheit sind weit verbreitet. Diese Stigmatisierung hat konkrete Folgen: Sie mindert die Bereitschaft, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen und Therapien durchzuhalten. Gesellschaftliche Vorurteile werden so zur Gesundheitsbarriere.
Wissenschaft entlarvt Trend-Mythen
Die Forschung räumt zunehmend mit populären Mythen auf. Eine kürzlich veröffentlichte Cochrane-Analyse von 22 Studien kommt zum Ergebnis: Intervallfasten bietet bei der Gewichtsreduktion keinen klinisch relevanten Vorteil gegenüber einer klassischen Ernährungsberatung. Der Hype ist durch die wissenschaftliche Evidenz nicht gedeckt. Experten betonen stattdessen bewährte, personalisierte und nachhaltige Konzepte. Der Schlüssel liege in der Kalorienreduktion und dem Erhalt von Muskelmasse.
