SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)

28.02.2026, 3113 Zeichen

Eine neue Studie des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (DIfE) zeigt: Rund 80 Prozent der Menschen mit Adipositas haben bereits klinisch relevante Gesundheitsprobleme. Die im Fachjournal "Nature Communications" veröffentlichten Daten unterstreichen die Dringlichkeit einer strukturierten Behandlung.

Der Mythos vom "gesunden Übergewicht"

Ein Forschungsteam um Professor Matthias Schulze fand heraus, dass fast alle Personen mit einem Body-Mass-Index (BMI) über 30 messbare Anzeichen einer erhöhten Körperfettmasse aufweisen. Entscheidend ist: Bei etwa 80 Prozent liegen bereits Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, gestörte Blutzuckerwerte oder erhöhte Blutfette vor. Diese "klinische Adipositas" erfordert eine medizinische Intervention. Die Studie widerlegt damit die Vorstellung, dass starkes Übergewicht ohne gesundheitliche Folgen bleiben kann.

Anzeige

Erhöhte Blutdruckwerte sind eine häufige Begleiterscheinung von Übergewicht, doch es gibt effektive natürliche Wege zur Unterstützung. Dieser kostenlose Report stellt 8 praxiserprobte Maßnahmen vor, mit denen Sie Ihre Werte ohne zusätzliche Belastung regulieren können. 8 natürliche Maßnahmen gegen Bluthochdruck kostenlos herunterladen

Ernährungsumstellung als Therapie-Grundpfeiler

Angesichts der Daten gewinnt der etablierte multimodale Therapieansatz an Bedeutung. Im Zentrum steht eine dauerhafte Ernährungsumstellung – keine kurzfristige Diät. Die aktuellen medizinischen Leitlinien empfehlen eine moderate Kalorienreduktion, um etwa ein halbes Kilogramm pro Woche abzunehmen. Das primäre Ziel ist nicht ein Idealgewicht, sondern die Verbesserung der Begleiterkrankungen und der Lebensqualität. Eine professionelle Ernährungsberatung gilt dabei als unverzichtbar.

Stigmatisierung blockiert Behandlungserfolg

Während die medizinische Notwendigkeit klar ist, zeigt eine aktuelle Schweizer Umfrage ein massives soziales Problem. 76 Prozent der Befragten berichten von gewichtsbezogener Diskriminierung. Vorurteile wie die Zuschreibung von Faulheit sind weit verbreitet. Diese Stigmatisierung hat konkrete Folgen: Sie mindert die Bereitschaft, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen und Therapien durchzuhalten. Gesellschaftliche Vorurteile werden so zur Gesundheitsbarriere.

Anzeige

Um gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und Begleiterkrankungen richtig einzuordnen, ist das Verständnis der eigenen Laborwerte entscheidend. In diesem 25-seitigen Spezialreport erfahren Sie verständlich erklärt, welche Blutwerte wirklich zählen und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck jetzt sichern

Wissenschaft entlarvt Trend-Mythen

Die Forschung räumt zunehmend mit populären Mythen auf. Eine kürzlich veröffentlichte Cochrane-Analyse von 22 Studien kommt zum Ergebnis: Intervallfasten bietet bei der Gewichtsreduktion keinen klinisch relevanten Vorteil gegenüber einer klassischen Ernährungsberatung. Der Hype ist durch die wissenschaftliche Evidenz nicht gedeckt. Experten betonen stattdessen bewährte, personalisierte und nachhaltige Konzepte. Der Schlüssel liege in der Kalorienreduktion und dem Erhalt von Muskelmasse.


(28.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...

» Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...

» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...

» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...

» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)

» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...

» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...

» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)

» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)
TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Lenzing
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    28.02.2026, 3113 Zeichen

    Eine neue Studie des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (DIfE) zeigt: Rund 80 Prozent der Menschen mit Adipositas haben bereits klinisch relevante Gesundheitsprobleme. Die im Fachjournal "Nature Communications" veröffentlichten Daten unterstreichen die Dringlichkeit einer strukturierten Behandlung.

    Der Mythos vom "gesunden Übergewicht"

    Ein Forschungsteam um Professor Matthias Schulze fand heraus, dass fast alle Personen mit einem Body-Mass-Index (BMI) über 30 messbare Anzeichen einer erhöhten Körperfettmasse aufweisen. Entscheidend ist: Bei etwa 80 Prozent liegen bereits Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, gestörte Blutzuckerwerte oder erhöhte Blutfette vor. Diese "klinische Adipositas" erfordert eine medizinische Intervention. Die Studie widerlegt damit die Vorstellung, dass starkes Übergewicht ohne gesundheitliche Folgen bleiben kann.

    Anzeige

    Erhöhte Blutdruckwerte sind eine häufige Begleiterscheinung von Übergewicht, doch es gibt effektive natürliche Wege zur Unterstützung. Dieser kostenlose Report stellt 8 praxiserprobte Maßnahmen vor, mit denen Sie Ihre Werte ohne zusätzliche Belastung regulieren können. 8 natürliche Maßnahmen gegen Bluthochdruck kostenlos herunterladen

    Ernährungsumstellung als Therapie-Grundpfeiler

    Angesichts der Daten gewinnt der etablierte multimodale Therapieansatz an Bedeutung. Im Zentrum steht eine dauerhafte Ernährungsumstellung – keine kurzfristige Diät. Die aktuellen medizinischen Leitlinien empfehlen eine moderate Kalorienreduktion, um etwa ein halbes Kilogramm pro Woche abzunehmen. Das primäre Ziel ist nicht ein Idealgewicht, sondern die Verbesserung der Begleiterkrankungen und der Lebensqualität. Eine professionelle Ernährungsberatung gilt dabei als unverzichtbar.

    Stigmatisierung blockiert Behandlungserfolg

    Während die medizinische Notwendigkeit klar ist, zeigt eine aktuelle Schweizer Umfrage ein massives soziales Problem. 76 Prozent der Befragten berichten von gewichtsbezogener Diskriminierung. Vorurteile wie die Zuschreibung von Faulheit sind weit verbreitet. Diese Stigmatisierung hat konkrete Folgen: Sie mindert die Bereitschaft, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen und Therapien durchzuhalten. Gesellschaftliche Vorurteile werden so zur Gesundheitsbarriere.

    Anzeige

    Um gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und Begleiterkrankungen richtig einzuordnen, ist das Verständnis der eigenen Laborwerte entscheidend. In diesem 25-seitigen Spezialreport erfahren Sie verständlich erklärt, welche Blutwerte wirklich zählen und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck jetzt sichern

    Wissenschaft entlarvt Trend-Mythen

    Die Forschung räumt zunehmend mit populären Mythen auf. Eine kürzlich veröffentlichte Cochrane-Analyse von 22 Studien kommt zum Ergebnis: Intervallfasten bietet bei der Gewichtsreduktion keinen klinisch relevanten Vorteil gegenüber einer klassischen Ernährungsberatung. Der Hype ist durch die wissenschaftliche Evidenz nicht gedeckt. Experten betonen stattdessen bewährte, personalisierte und nachhaltige Konzepte. Der Schlüssel liege in der Kalorienreduktion und dem Erhalt von Muskelmasse.


    (28.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    cyan AG
    Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...

    » Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...

    » Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...

    » Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...

    » DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)

    » Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...

    » PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

    » Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...

    » JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)

    » DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
    Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)
    TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Lenzing
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de