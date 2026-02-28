SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichtet aus Livigno (Podcast)

28.02.2026, 988 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe des SportWoche-Podcasts von Christian Drastil / audio-cd.at gewährt Egon Theiner, Verleger und erfahrener Olympia-Insider, faszinierende Einblicke in seine Arbeit als Venue Media Manager bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien. Elf Olympische Spiele und eine beeindruckende Karriere Was Egon Theiner von den meisten Sportfans unterscheidet: Er hat bereits elf Olympische Spiele hautnah erlebt – nicht als Zuschauer, sondern in verschiedenen operativen Funktionen. Die Bandbreite seiner Tätigkeiten ist bemerkenswert. Von den ersten beiden Spielen 1998 und 2002 als Journalist für die Salzburger Nachrichten über Engagements für den Olympic Broadcasting Service bis hin zu Positionen bei verschiedenen Organisationskomitees hat Theiner ein einzigartiges Netzwerk aufgebaut. Bei den Spielen 2026 übernahm er die Rolle des Venue Media Managers in Livigno,...

Weiterlesen: Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichtet aus Livigno


(28.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...

» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...

» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)

» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...

» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...

» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)

» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)

» SB Financial Aktie: Analysten bremsen ( Finanztrends)

» DocuGenie.AI: KI-Dokumentenautomatisierung jetzt bei Google Cloud ( Fina...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
ArcelorMittal und voestalpine vs. ThyssenKrupp und Salzgitter – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Stahl
Mayr-Melnhof und voestalpine vs. Wienerberger und RHI – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Zykliker Österreich
Pfizer und Amgen vs. GlaxoSmithKline und Medigene – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/14: Philipp Vorndran

    Philipp Vorndran ist Partner bei Flossbach von.Storch und einer der bekanntesten Kapitalmarktstrategen der DACH-Region. Wir starten bei Julius Baer, sprechen über das Management des weltgrössten De...

    Books josefchladek.com

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    28.02.2026, 988 Zeichen
    In der aktuellen Ausgabe des SportWoche-Podcasts von Christian Drastil / audio-cd.at gewährt Egon Theiner, Verleger und erfahrener Olympia-Insider, faszinierende Einblicke in seine Arbeit als Venue Media Manager bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien. Elf Olympische Spiele und eine beeindruckende Karriere Was Egon Theiner von den meisten Sportfans unterscheidet: Er hat bereits elf Olympische Spiele hautnah erlebt – nicht als Zuschauer, sondern in verschiedenen operativen Funktionen. Die Bandbreite seiner Tätigkeiten ist bemerkenswert. Von den ersten beiden Spielen 1998 und 2002 als Journalist für die Salzburger Nachrichten über Engagements für den Olympic Broadcasting Service bis hin zu Positionen bei verschiedenen Organisationskomitees hat Theiner ein einzigartiges Netzwerk aufgebaut. Bei den Spielen 2026 übernahm er die Rolle des Venue Media Managers in Livigno,...

    Weiterlesen: Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichtet aus Livigno


    (28.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Wiener Privatbank
    Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...

    » Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...

    » DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)

    » Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...

    » PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

    » Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...

    » JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)

    » DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)

    » SB Financial Aktie: Analysten bremsen ( Finanztrends)

    » DocuGenie.AI: KI-Dokumentenautomatisierung jetzt bei Google Cloud ( Fina...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
    DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
    ArcelorMittal und voestalpine vs. ThyssenKrupp und Salzgitter – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Stahl
    Mayr-Melnhof und voestalpine vs. Wienerberger und RHI – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Zykliker Österreich
    Pfizer und Amgen vs. GlaxoSmithKline und Medigene – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/14: Philipp Vorndran

      Philipp Vorndran ist Partner bei Flossbach von.Storch und einer der bekanntesten Kapitalmarktstrategen der DACH-Region. Wir starten bei Julius Baer, sprechen über das Management des weltgrössten De...

      Books josefchladek.com

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de