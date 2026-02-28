Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichtet aus Livigno (Podcast)
28.02.2026, 988 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe des SportWoche-Podcasts von Christian Drastil / audio-cd.at gewährt Egon Theiner, Verleger und erfahrener Olympia-Insider, faszinierende Einblicke in seine Arbeit als Venue Media Manager bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien. Elf Olympische Spiele und eine beeindruckende Karriere Was Egon Theiner von den meisten Sportfans unterscheidet: Er hat bereits elf Olympische Spiele hautnah erlebt – nicht als Zuschauer, sondern in verschiedenen operativen Funktionen. Die Bandbreite seiner Tätigkeiten ist bemerkenswert. Von den ersten beiden Spielen 1998 und 2002 als Journalist für die Salzburger Nachrichten über Engagements für den Olympic Broadcasting Service bis hin zu Positionen bei verschiedenen Organisationskomitees hat Theiner ein einzigartiges Netzwerk aufgebaut. Bei den Spielen 2026 übernahm er die Rolle des Venue Media Managers in Livigno,...
Weiterlesen: Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichtet aus Livigno
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
