» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

Nach den Rekordzahlen von Mitte Februar bewertet der Markt nun den weiteren Wachstumskurs von PodcastOne. Die Anleger verarbeiten die starken Ergebnisse des dritten Quartals und die angehobene Prognose als Basis für künftige Erwartungen. Kann das Unternehmen das aktuelle Momentum im kompetitiven Werbeumfeld beibehalten?

Rekordwerte beim operativen Ergebnis

Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 15,9 Millionen US-Dollar, was einem Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders deutlich fiel der Anstieg beim bereinigten EBITDA aus: Mit 2,8 Millionen US-Dollar lag dieser Wert um 516 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres summierte sich der Gesamtumsatz damit auf 46 Millionen US-Dollar.

Verantwortlich für diesen Sprung waren primär die erweiterten Monetarisierungsstrategien. Neben dem klassischen Anzeigengeschäft trugen vor allem Erlöse aus dem Verkauf von geistigem Eigentum (IP) und die Kooperation mit einem namhaften Streaming-Partner aus den „Fortune 250“ zum Ergebnis bei.

Neue Ziele für das Gesamtjahr

Infolge der Geschäftsentwicklung hob das Management die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2026 an. Der erwartete Jahresumsatz liegt nun in einer Spanne von 60 bis 62 Millionen US-Dollar. Beim bereinigten EBITDA rechnet das Unternehmen mit Werten zwischen 5,5 und 6,5 Millionen US-Dollar.