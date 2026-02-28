SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

28.02.2026, 2569 Zeichen

Nach den Rekordzahlen von Mitte Februar bewertet der Markt nun den weiteren Wachstumskurs von PodcastOne. Die Anleger verarbeiten die starken Ergebnisse des dritten Quartals und die angehobene Prognose als Basis für künftige Erwartungen. Kann das Unternehmen das aktuelle Momentum im kompetitiven Werbeumfeld beibehalten?

Rekordwerte beim operativen Ergebnis

Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 15,9 Millionen US-Dollar, was einem Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders deutlich fiel der Anstieg beim bereinigten EBITDA aus: Mit 2,8 Millionen US-Dollar lag dieser Wert um 516 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres summierte sich der Gesamtumsatz damit auf 46 Millionen US-Dollar.

Verantwortlich für diesen Sprung waren primär die erweiterten Monetarisierungsstrategien. Neben dem klassischen Anzeigengeschäft trugen vor allem Erlöse aus dem Verkauf von geistigem Eigentum (IP) und die Kooperation mit einem namhaften Streaming-Partner aus den „Fortune 250“ zum Ergebnis bei.

Neue Ziele für das Gesamtjahr

Infolge der Geschäftsentwicklung hob das Management die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2026 an. Der erwartete Jahresumsatz liegt nun in einer Spanne von 60 bis 62 Millionen US-Dollar. Beim bereinigten EBITDA rechnet das Unternehmen mit Werten zwischen 5,5 und 6,5 Millionen US-Dollar.

Marktteilnehmer fokussieren sich nun darauf, ob PodcastOne diese Wachstumsgeschwindigkeit beibehalten kann. Entscheidend wird hierbei die Fähigkeit sein, weiterhin prominente Creator an die Plattform zu binden und die Reichweite über programmatische Werbung effizienter zu nutzen.

In den kommenden Monaten steht die Entwicklung des digitalen Werbemarktes im Mittelpunkt. Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres Ende März wird sich zeigen, ob die neuen Zielmarken erreicht oder sogar übertroffen werden. Die Diversifizierung der Einnahmequellen durch IP-Verkäufe bleibt dabei der zentrale Hebel für die angestrebte dauerhafte Profitabilität.

(28.02.2026)

    Autor: Finanztrends

    28.02.2026, 2569 Zeichen

