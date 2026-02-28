Betriebsratswahlen 2026: Kampf um Mitbestimmung startet ( Finanztrends)

28.02.2026, 4434 Zeichen

Ab morgen entscheiden Millionen Beschäftigte über die Zukunft der Arbeit in Deutschland. Vom 1. März bis 31. Mai 2026 finden die turnusmäßigen Betriebsratswahlen statt. In den letzten Tagen vor dem Start haben Gewerkschaften und Politik die Mobilisierung massiv verstärkt. Sie sehen in der Wahl eine fundamentale Weichenstellung für Demokratie am Arbeitsplatz – und einen Schutzschild gegen Jobverluste in der Transformation.

Anzeige

Eine rechtssichere Planung ist das A und O für jede erfolgreiche Arbeitnehmervertretung. Dieser bewährte Leitfaden führt Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess von der Kandidatensuche bis zur konstituierenden Sitzung. Kompletten Fahrplan zur Betriebsratswahl kostenlos sichern

Gewerkschaften warnen vor „Angriff auf Demokratie“

Die letzten Februartage standen im Zeichen eindringlicher Appelle. DGB-Chefin Yasmin Fahimi bezeichnete die Betriebsratswahlen als „Grundpfeiler der gelebten Demokratie im Betrieb“. Verdi-Vorsitzender Frank Werneke rief alle Wahlberechtigten auf, ihr Stimmrecht aktiv zu nutzen. Die politische Dimension geht weit über Tarifpolitik hinaus.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas warnte kürzlich vor einem gefährlichen Zusammenhang: Wer sich im Betrieb nicht vertreten fühle, werde anfälliger für radikale politische Versprechen. Eine hohe Wahlbeteiligung sei daher auch ein gesellschaftspolitischer Auftrag. Die Wahlen werden so zum Stresstest für den sozialen Zusammenhalt.

Job-Sicherung in der Krise als Hauptthema

Im Fokus der Wahlkampagnen steht die akute Verunsicherung durch tiefgreifenden Strukturwandel. IG Metall startete in Hochburgen wie Düsseldorf und Mannheim Kampagnen unter dem Motto, mit starken Betriebsräten „Arbeitsplätze zu sichern“. Der Tenor ist klar: In unsicheren Zeiten ist Mitbestimmung der beste Schutz.

Betriebsräte haben weitreichende Mitbestimmungsrechte – von der Arbeitszeitgestaltung über Sozialpläne bei Massenentlassungen bis zur Regelung von Überstunden. Angesichts des Umbaus in Schlüsselindustrien wie Auto und Telekommunikation argumentieren Gewerkschafter: Nur starke Gremien können einseitigen Kostenschnitten der Konzerne etwas entgegensetzen. Erfolgsgeschichten, in denen Betriebsräte betriebsbedingte Kündigungen verhinderten, dienen als Argument.