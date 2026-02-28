Copart Aktie: Analysten ziehen Reißleine ( Finanztrends)

28.02.2026, 3058 Zeichen

Copart sieht sich nach der Vorlage enttäuschender Quartalszahlen mit deutlichem Gegenwind von Analystenseite konfrontiert. Insbesondere die Herabstufung auf ein „Strong Sell“ durch Zacks Research sorgt für Unruhe unter den Anlegern. Können die starken historischen Fundamentaldaten diese aktuelle Schwächephase auffangen?

Schwache Quartalsbilanz belastet

Der Grund für die wachsende Skepsis liegt in den Ergebnissen des zweiten Quartals für das Geschäftsjahr 2026. Sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz verfehlte das Unternehmen die Erwartungen der Marktteilnehmer. Mit einem Gewinn von 0,36 US-Dollar pro Aktie blieb Copart hinter den geschätzten 0,39 US-Dollar zurück. Besonders der Umsatzrückgang um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 1,12 Milliarden US-Dollar drückt auf die Stimmung, da Analysten hier mit einem höheren Wert gerechnet hatten.

Zusätzliche Vorsicht löste eine Insider-Transaktion aus dem Januar aus. CEO Jeffrey Liaw veräußerte Mitte des Monats ein Aktienpaket im Wert von rund einer Million US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von über 40 US-Dollar. Da die Aktie seither unter Druck geraten ist, werten Marktbeobachter diesen Schritt als unglückliches Signal im Vorfeld der schwachen Bilanzvorlage.

Uneinigkeit unter den Experten

Das Bild an der Wall Street präsentiert sich derzeit gespalten. Während Institutionen wie Robert W. Baird mit einem Kursziel von 48,00 US-Dollar weiterhin optimistisch bleiben, haben andere Schwergewichte ihre Erwartungen drastisch nach unten korrigiert. JPMorgan senkte das Kursziel deutlich von 45,00 auf 34,00 US-Dollar, und Barclays stuft den Titel weiterhin als „Underweight“ ein.