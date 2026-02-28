Copart Aktie: Analysten ziehen Reißleine ( Finanztrends)
Copart sieht sich nach der Vorlage enttäuschender Quartalszahlen mit deutlichem Gegenwind von Analystenseite konfrontiert. Insbesondere die Herabstufung auf ein „Strong Sell“ durch Zacks Research sorgt für Unruhe unter den Anlegern. Können die starken historischen Fundamentaldaten diese aktuelle Schwächephase auffangen?
Schwache Quartalsbilanz belastet
Der Grund für die wachsende Skepsis liegt in den Ergebnissen des zweiten Quartals für das Geschäftsjahr 2026. Sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz verfehlte das Unternehmen die Erwartungen der Marktteilnehmer. Mit einem Gewinn von 0,36 US-Dollar pro Aktie blieb Copart hinter den geschätzten 0,39 US-Dollar zurück. Besonders der Umsatzrückgang um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 1,12 Milliarden US-Dollar drückt auf die Stimmung, da Analysten hier mit einem höheren Wert gerechnet hatten.
Zusätzliche Vorsicht löste eine Insider-Transaktion aus dem Januar aus. CEO Jeffrey Liaw veräußerte Mitte des Monats ein Aktienpaket im Wert von rund einer Million US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von über 40 US-Dollar. Da die Aktie seither unter Druck geraten ist, werten Marktbeobachter diesen Schritt als unglückliches Signal im Vorfeld der schwachen Bilanzvorlage.
Uneinigkeit unter den Experten
Das Bild an der Wall Street präsentiert sich derzeit gespalten. Während Institutionen wie Robert W. Baird mit einem Kursziel von 48,00 US-Dollar weiterhin optimistisch bleiben, haben andere Schwergewichte ihre Erwartungen drastisch nach unten korrigiert. JPMorgan senkte das Kursziel deutlich von 45,00 auf 34,00 US-Dollar, und Barclays stuft den Titel weiterhin als „Underweight“ ein.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Copart?
Dem kurzfristigen Pessimismus steht jedoch eine beeindruckende historische Bilanz gegenüber. Langfristig orientierte Analysen verweisen auf ein jährliches Gewinnwachstum von über 19 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Dennoch spiegelt die aktuelle Kursentwicklung die kurzfristigen Sorgen wider: Auf Sicht von zwölf Monaten hat die Aktie rund 39 Prozent an Wert verloren und schloss am Freitag bei 32,24 Euro.
Das aktuelle Marktumfeld bei Copart ist von einem Graben zwischen kurzfristigen operativen Enttäuschungen und der langfristigen Wachstumsstory geprägt. Für eine nachhaltige Erholung muss das Unternehmen in den kommenden Quartalen beweisen, dass es den jüngsten Umsatzrückgang stoppen kann. Kurzfristig mahnt die technische Lage zur Vorsicht, da der RSI von 76 auf eine überkaufte Situation hindeutet, was das Aufwärtspotenzial trotz des durchschnittlichen Analysten-Kursziels von 44,40 US-Dollar zunächst begrenzen dürfte.
Copart-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Copart-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:
Die neusten Copart-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Copart-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Copart: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Trading
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Trading
