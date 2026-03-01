Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltweit ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
01.03.2026, 3262 Zeichen
Xponential Fitness kündigt eine globale Expansion für seine Pilates-Marke an. Im Fokus steht dabei nicht mehr nur schnelles Wachstum, sondern auch die Stärkung bestehender Standorte. Für das laufende Jahr peilt der Konzern einen Umsatz von bis zu 270 Millionen US-Dollar an.
Wer Pilates und ganzheitliches Training schätzt, kann seine Fitness auch ohne Studiobesuch effektiv steigern. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie mit minimalem Aufwand Muskeln aufbauen und Beschwerden vorbeugen. 17 einfache 3-Minuten-Wunderübungen jetzt gratis sichern
Strategiewechsel: Weniger Neueröffnungen, mehr Fokus auf Qualität
Das Unternehmen will weltweit 150 bis 170 neue Studios eröffnen. Das sind etwa 20 Prozent weniger Neugründungen als im Vorjahr. CEO Michael Nuzzo spricht von einer bewussten Entscheidung für nachhaltiges Wachstum. Statt auf reine Flächenexpansion setzt Club Pilates nun stärker auf Mitgliedergewinnung und digitale Verbesserungen.
Ein laufender Rechtsstreit mit der US-Handelsbehörde FTC wurde zudem beigelegt. Das Unternehmen zahlt eine Summe von 17 Millionen US-Dollar. Finanzchef John Meloun betonte, dass man sich nun voll auf das operative Geschäft konzentrieren könne.
Neues Kursformat „Circuit“ soll Mitglieder fordern
Erstmals seit sieben Jahren führt Club Pilates ein neues, landesweites Kursformat ein. „Circuit“ ist als intensives Ganzkörpertraining für Fortgeschrittene konzipiert. Es kombiniert Kraft, Ausdauer und Koordination.
„Wir bieten unseren Mitgliedern neue Herausforderungen, ohne die Prinzipien des Pilates zu verlassen“, sagt Brand President Tianna Strateman. Um das Format bekannter zu machen, planen einige Studios kostenlose Outdoor-Mattenkurse. Diese Community-Events sollen auch neue Interessenten anlocken.
Deutschland-Expansion bekommt weiteren Schub
In Deutschland treibt die LifeFit Group als Master-Franchisenehmer den Ausbau voran. Nach ersten Studios in Frankfurt, Hamburg und anderen Städten soll das Netzwerk 2026 weiter wachsen. Das Konzept mit exklusiven Gruppenkursen an speziellen Reformern findet laut Unternehmen großen Anklang.
Professionelle Trainingskonzepte lassen sich auch in den eigenen vier Wänden umsetzen, um Kraft und Beweglichkeit nachhaltig zu erhalten. Erfahren Sie im Gratis-Report von Prof. Dr. Wessinghage, wie Sie Ihr Wohnzimmer mit einfachen Mitteln in ein effizientes Heim-Fitnessstudio verwandeln. Kostenlosen Leitfaden für Ihr Heim-Training herunterladen
Ein wichtiger Termin ist die Fitnessmesse FIBO in Köln im April. Dort will Club Pilates Germany gezielt neue Franchisenehmer gewinnen. Das Geschäftsmodell mit festen Mitgliedschaften und einem 500-stündigen Trainingsprogramm gilt bei Investoren als attraktiv.
Boutique-Fitness boomt – und Club Pilates profitiert
Der strategische Fokus kommt zur richtigen Zeit: Der globale Markt für Pilates und Yoga könnte bis 2032 auf über 420 Milliarden US-Dollar wachsen. Immer mehr Menschen setzen auf gelenkschonende, ganzheitliche Trainingsmethoden.
Club Pilates punktet mit einem standardisierten Premium-Angebot, das es so in normalen Fitnessstudios nicht gibt. Die Entscheidung, das Expansionstempo leicht zu drosseln und bestehende Studios zu optimieren, bewerten Beobachter als Zeichen einer reiferen Unternehmensstrategie.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Eileen Gu
» Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltweit ( Finanztrends)
» Salk Institute startet „Jahr der Gehirngesundheit“ ( Finanztrends)
» Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)
» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)
» Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)
» Vanguard World Stock ETF: Globale Trends ( Finanztrends)
» Barranco Gold Aktie: Liquidität schwindet ( Finanztrends)
» FutureGen Industries Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
» Astika Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Ei...
- Calida Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finan...
- Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltwe...
- Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( ...
- Salk Institute startet „Jahr der Gehirngesundheit...
- Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
01.03.2026, 3262 Zeichen
Xponential Fitness kündigt eine globale Expansion für seine Pilates-Marke an. Im Fokus steht dabei nicht mehr nur schnelles Wachstum, sondern auch die Stärkung bestehender Standorte. Für das laufende Jahr peilt der Konzern einen Umsatz von bis zu 270 Millionen US-Dollar an.
Wer Pilates und ganzheitliches Training schätzt, kann seine Fitness auch ohne Studiobesuch effektiv steigern. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie mit minimalem Aufwand Muskeln aufbauen und Beschwerden vorbeugen. 17 einfache 3-Minuten-Wunderübungen jetzt gratis sichern
Strategiewechsel: Weniger Neueröffnungen, mehr Fokus auf Qualität
Das Unternehmen will weltweit 150 bis 170 neue Studios eröffnen. Das sind etwa 20 Prozent weniger Neugründungen als im Vorjahr. CEO Michael Nuzzo spricht von einer bewussten Entscheidung für nachhaltiges Wachstum. Statt auf reine Flächenexpansion setzt Club Pilates nun stärker auf Mitgliedergewinnung und digitale Verbesserungen.
Ein laufender Rechtsstreit mit der US-Handelsbehörde FTC wurde zudem beigelegt. Das Unternehmen zahlt eine Summe von 17 Millionen US-Dollar. Finanzchef John Meloun betonte, dass man sich nun voll auf das operative Geschäft konzentrieren könne.
Neues Kursformat „Circuit“ soll Mitglieder fordern
Erstmals seit sieben Jahren führt Club Pilates ein neues, landesweites Kursformat ein. „Circuit“ ist als intensives Ganzkörpertraining für Fortgeschrittene konzipiert. Es kombiniert Kraft, Ausdauer und Koordination.
„Wir bieten unseren Mitgliedern neue Herausforderungen, ohne die Prinzipien des Pilates zu verlassen“, sagt Brand President Tianna Strateman. Um das Format bekannter zu machen, planen einige Studios kostenlose Outdoor-Mattenkurse. Diese Community-Events sollen auch neue Interessenten anlocken.
Deutschland-Expansion bekommt weiteren Schub
In Deutschland treibt die LifeFit Group als Master-Franchisenehmer den Ausbau voran. Nach ersten Studios in Frankfurt, Hamburg und anderen Städten soll das Netzwerk 2026 weiter wachsen. Das Konzept mit exklusiven Gruppenkursen an speziellen Reformern findet laut Unternehmen großen Anklang.
Professionelle Trainingskonzepte lassen sich auch in den eigenen vier Wänden umsetzen, um Kraft und Beweglichkeit nachhaltig zu erhalten. Erfahren Sie im Gratis-Report von Prof. Dr. Wessinghage, wie Sie Ihr Wohnzimmer mit einfachen Mitteln in ein effizientes Heim-Fitnessstudio verwandeln. Kostenlosen Leitfaden für Ihr Heim-Training herunterladen
Ein wichtiger Termin ist die Fitnessmesse FIBO in Köln im April. Dort will Club Pilates Germany gezielt neue Franchisenehmer gewinnen. Das Geschäftsmodell mit festen Mitgliedschaften und einem 500-stündigen Trainingsprogramm gilt bei Investoren als attraktiv.
Boutique-Fitness boomt – und Club Pilates profitiert
Der strategische Fokus kommt zur richtigen Zeit: Der globale Markt für Pilates und Yoga könnte bis 2032 auf über 420 Milliarden US-Dollar wachsen. Immer mehr Menschen setzen auf gelenkschonende, ganzheitliche Trainingsmethoden.
Club Pilates punktet mit einem standardisierten Premium-Angebot, das es so in normalen Fitnessstudios nicht gibt. Die Entscheidung, das Expansionstempo leicht zu drosseln und bestehende Studios zu optimieren, bewerten Beobachter als Zeichen einer reiferen Unternehmensstrategie.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
cyan AG
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Eileen Gu
» Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltweit ( Finanztrends)
» Salk Institute startet „Jahr der Gehirngesundheit“ ( Finanztrends)
» Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( Finanztrends)
» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)
» Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)
» Vanguard World Stock ETF: Globale Trends ( Finanztrends)
» Barranco Gold Aktie: Liquidität schwindet ( Finanztrends)
» FutureGen Industries Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)
» Astika Aktie: Strategische Expansion ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Egon Theiner, Ei...
- Calida Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finan...
- Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltwe...
- Barrick Gold Aktie: Rekordzahlen und IPO-Pläne ( ...
- Salk Institute startet „Jahr der Gehirngesundheit...
- Nike Aktie: Termin steht ( Finanztrends)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published