Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Club Pilates plant bis zu 170 neue Studios weltweit ( Finanztrends)

01.03.2026, 3262 Zeichen

Xponential Fitness kündigt eine globale Expansion für seine Pilates-Marke an. Im Fokus steht dabei nicht mehr nur schnelles Wachstum, sondern auch die Stärkung bestehender Standorte. Für das laufende Jahr peilt der Konzern einen Umsatz von bis zu 270 Millionen US-Dollar an.

Strategiewechsel: Weniger Neueröffnungen, mehr Fokus auf Qualität

Das Unternehmen will weltweit 150 bis 170 neue Studios eröffnen. Das sind etwa 20 Prozent weniger Neugründungen als im Vorjahr. CEO Michael Nuzzo spricht von einer bewussten Entscheidung für nachhaltiges Wachstum. Statt auf reine Flächenexpansion setzt Club Pilates nun stärker auf Mitgliedergewinnung und digitale Verbesserungen.

Ein laufender Rechtsstreit mit der US-Handelsbehörde FTC wurde zudem beigelegt. Das Unternehmen zahlt eine Summe von 17 Millionen US-Dollar. Finanzchef John Meloun betonte, dass man sich nun voll auf das operative Geschäft konzentrieren könne.

Neues Kursformat „Circuit“ soll Mitglieder fordern

Erstmals seit sieben Jahren führt Club Pilates ein neues, landesweites Kursformat ein. „Circuit“ ist als intensives Ganzkörpertraining für Fortgeschrittene konzipiert. Es kombiniert Kraft, Ausdauer und Koordination.

„Wir bieten unseren Mitgliedern neue Herausforderungen, ohne die Prinzipien des Pilates zu verlassen“, sagt Brand President Tianna Strateman. Um das Format bekannter zu machen, planen einige Studios kostenlose Outdoor-Mattenkurse. Diese Community-Events sollen auch neue Interessenten anlocken.

Deutschland-Expansion bekommt weiteren Schub

In Deutschland treibt die LifeFit Group als Master-Franchisenehmer den Ausbau voran. Nach ersten Studios in Frankfurt, Hamburg und anderen Städten soll das Netzwerk 2026 weiter wachsen. Das Konzept mit exklusiven Gruppenkursen an speziellen Reformern findet laut Unternehmen großen Anklang.

Ein wichtiger Termin ist die Fitnessmesse FIBO in Köln im April. Dort will Club Pilates Germany gezielt neue Franchisenehmer gewinnen. Das Geschäftsmodell mit festen Mitgliedschaften und einem 500-stündigen Trainingsprogramm gilt bei Investoren als attraktiv.

Boutique-Fitness boomt – und Club Pilates profitiert

Der strategische Fokus kommt zur richtigen Zeit: Der globale Markt für Pilates und Yoga könnte bis 2032 auf über 420 Milliarden US-Dollar wachsen. Immer mehr Menschen setzen auf gelenkschonende, ganzheitliche Trainingsmethoden.

Club Pilates punktet mit einem standardisierten Premium-Angebot, das es so in normalen Fitnessstudios nicht gibt. Die Entscheidung, das Expansionstempo leicht zu drosseln und bestehende Studios zu optimieren, bewerten Beobachter als Zeichen einer reiferen Unternehmensstrategie.


(01.03.2026)

