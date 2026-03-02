SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)

02.03.2026, 2689 Zeichen

Fresenius Medical Care stellt die Weichen für die Zukunft neu, verlangt seinen Aktionären dabei jedoch Ausdauer ab. Während eine wichtige Produkteinführung in den USA das operative Ergebnis kurzfristig belastet, verschärft der Dialysespezialist gleichzeitig seine Sparziele, um dem regulatorischen Kostendruck in den Kernmärkten zu begegnen.

Investitionen drücken auf die Marge

Das Geschäftsjahr 2026 steht im Zeichen des Umbruchs. FMC führt derzeit ein neues Dialysegerät auf dem US-Markt ein – ein Schritt, der zwar als essenzielle Zukunftsinvestition gilt, die Bilanz in den kommenden Quartalen jedoch spürbar fordert. In der Folge rechnet das Unternehmen für das Gesamtjahr mit einem weitgehend stabilen Umsatz. Beim operativen Ergebnis bleibt die Prognose hingegen vage: Die Erwartungen schwanken zwischen einem leichten Rückgang und einem moderaten Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Wird die verschärfte Effizienzoffensive ausreichen, um die Belastungen durch das US-Geschäft und die drohenden Reformen im Gesundheitswesen zu kompensieren? Das Management setzt jedenfalls darauf und hat die Einsparziele im Rahmen des Transformationsprogramms erneut angehoben. Diese strikte Kostendisziplin ist notwendig, da das makroökonomische Umfeld kaum Spielraum für operative Schwächen lässt.

Politischer Gegenwind belastet die Stimmung

Neben den internen Umbauprojekten bestimmen politische Weichenstellungen die Wahrnehmung am Markt. Vor allem in Deutschland blicken Investoren besorgt auf die geplanten Reformen im Gesundheitssystem. Mögliche Defizite in der Pflegeversicherung und die Neugestaltung der Krankenhauslandschaft könnten die Erstattungs- und Vergütungsmodelle unter Druck setzen, was das operative Geschäft von FMC direkt berührt.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei FMC?

Zuletzt reagierte der Markt skeptisch auf die strategischen Unsicherheiten. Mit einem Schlusskurs von 39,51 € am vergangenen Freitag verzeichnete der Titel auf Wochensicht ein Minus von 6,77 Prozent. Damit vergrößerte sich der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt auf rund 9,8 Prozent, was den aktuellen Abwärtstrend unterstreicht. Entscheidend für eine nachhaltige Stabilisierung wird nun sein, wie schnell die neue Gerätegeneration in den USA erste positive Skaleneffekte liefert.

Anzeige

FMC-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue FMC-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

Die neusten FMC-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für FMC-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

FMC: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(02.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...

» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...

» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...

» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...

» Ernährung 2026: Essen für Körper, Geist und Darm ( Finanztrends)

» Bank Of Ireland Aktie: Rekorddividende! ( Finanztrends)

» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...

» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)

» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Ölindustrie
ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)
KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: OMV(2), Porr(2), Bawag(1), VIG(1), Strabag(1), AT&S(1), EVN(1)
    BSN Vola-Event Verbund
    BSN MA-Event Verbund
    Star der Stunde: OMV 4.84%, Rutsch der Stunde: FACC -6.64%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(5), Porr(3), RBI(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Strabag(1)
    BSN MA-Event Erste Group
    BSN Vola-Event Rheinmetall
    BSN MA-Event Volkswagen Vz.
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck

    Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...

    Books josefchladek.com

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll



    Autor: Finanztrends

    02.03.2026, 2689 Zeichen

    Fresenius Medical Care stellt die Weichen für die Zukunft neu, verlangt seinen Aktionären dabei jedoch Ausdauer ab. Während eine wichtige Produkteinführung in den USA das operative Ergebnis kurzfristig belastet, verschärft der Dialysespezialist gleichzeitig seine Sparziele, um dem regulatorischen Kostendruck in den Kernmärkten zu begegnen.

    Investitionen drücken auf die Marge

    Das Geschäftsjahr 2026 steht im Zeichen des Umbruchs. FMC führt derzeit ein neues Dialysegerät auf dem US-Markt ein – ein Schritt, der zwar als essenzielle Zukunftsinvestition gilt, die Bilanz in den kommenden Quartalen jedoch spürbar fordert. In der Folge rechnet das Unternehmen für das Gesamtjahr mit einem weitgehend stabilen Umsatz. Beim operativen Ergebnis bleibt die Prognose hingegen vage: Die Erwartungen schwanken zwischen einem leichten Rückgang und einem moderaten Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich.

    Wird die verschärfte Effizienzoffensive ausreichen, um die Belastungen durch das US-Geschäft und die drohenden Reformen im Gesundheitswesen zu kompensieren? Das Management setzt jedenfalls darauf und hat die Einsparziele im Rahmen des Transformationsprogramms erneut angehoben. Diese strikte Kostendisziplin ist notwendig, da das makroökonomische Umfeld kaum Spielraum für operative Schwächen lässt.

    Politischer Gegenwind belastet die Stimmung

    Neben den internen Umbauprojekten bestimmen politische Weichenstellungen die Wahrnehmung am Markt. Vor allem in Deutschland blicken Investoren besorgt auf die geplanten Reformen im Gesundheitssystem. Mögliche Defizite in der Pflegeversicherung und die Neugestaltung der Krankenhauslandschaft könnten die Erstattungs- und Vergütungsmodelle unter Druck setzen, was das operative Geschäft von FMC direkt berührt.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei FMC?

    Zuletzt reagierte der Markt skeptisch auf die strategischen Unsicherheiten. Mit einem Schlusskurs von 39,51 € am vergangenen Freitag verzeichnete der Titel auf Wochensicht ein Minus von 6,77 Prozent. Damit vergrößerte sich der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt auf rund 9,8 Prozent, was den aktuellen Abwärtstrend unterstreicht. Entscheidend für eine nachhaltige Stabilisierung wird nun sein, wie schnell die neue Gerätegeneration in den USA erste positive Skaleneffekte liefert.

    Anzeige

    FMC-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue FMC-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

    Die neusten FMC-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für FMC-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    FMC: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (02.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Wiener Privatbank
    Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...

    » Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...

    » ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...

    » Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

    » Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...

    » Ernährung 2026: Essen für Körper, Geist und Darm ( Finanztrends)

    » Bank Of Ireland Aktie: Rekorddividende! ( Finanztrends)

    » Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...

    » FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)

    » Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
    Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)
    Noble Corp plc und Royal Dutch Shell vs. Lukoil und Gazprom – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Ölindustrie
    ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
    Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)
    KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: OMV(2), Porr(2), Bawag(1), VIG(1), Strabag(1), AT&S(1), EVN(1)
      BSN Vola-Event Verbund
      BSN MA-Event Verbund
      Star der Stunde: OMV 4.84%, Rutsch der Stunde: FACC -6.64%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Kontron(5), Porr(3), RBI(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Strabag(1)
      BSN MA-Event Erste Group
      BSN Vola-Event Rheinmetall
      BSN MA-Event Volkswagen Vz.
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck

      Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...

      Books josefchladek.com

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de