Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Aurubis- vs. Umicore-Aktie: Kupfer-Momentum trifft Value-Chance ( Finanztrends)

06.03.2026, 5504 Zeichen

Zwei europäische Metallspezialisten, zwei völlig unterschiedliche Börsenjahre: Während Aurubis von Rekord zu Rekord eilt, kämpft Umicore um die Wende. Welche Aktie bietet jetzt das bessere Chance-Risiko-Verhältnis?

Kursexplosion gegen Bodenbildung

Der Kontrast könnte kaum größer sein. Aurubis notiert aktuell bei rund 166,70 Euro – ein Plus von satten 105 Prozent auf Jahressicht. Der Hamburger Kupferkonzern profitiert massiv von steigenden Rohstoffpreisen und der boomenden Nachfrage nach hochreinem Kupfer für Rechenzentren.

Umicore hingegen handelt bei nur noch 17,85 Euro. Nach einem brutalen Absturz von fast 67 Prozent im vergangenen Jahr zeigt die Aktie erste Erholungstendenzen. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von knapp 15 Prozent – doch der Weg zurück ist noch weit.

Die Marktkapitalisierung spiegelt diese Divergenz: Aurubis bringt rund 7,3 Milliarden Euro auf die Waage, während Umicore auf etwa 4,3 Milliarden geschrumpft ist.

Wer hat das stärkere Geschäftsmodell?

Aurubis dominiert als weltgrößter Multimetall-Recycler und Europas führender Kupferproduzent. Die Hamburger verarbeiten komplexe Eingangsmaterialien zu 99,99 Prozent reinem Kupfer – genau das, was die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz verschlingt. Mit dem neuen Werk in Richmond, USA, erschließt sich das Unternehmen strategisch den amerikanischen Markt.

Umicore verfolgt einen Kreislaufansatz mit drei Säulen: Katalysatoren, Recycling und Batteriematerialien. Letztere Sparte bereitete zuletzt massive Kopfschmerzen. Die schleppende E-Auto-Nachfrage erzwang 2024 eine Abschreibung von 1,6 Milliarden Euro. Die Belgier setzen nun auf ihre profitablen Katalysator- und Recycling-Geschäfte, während sie das Batteriesegment neu ausrichten.

Die Zahlen im direkten Vergleich

Aurubis lieferte im ersten Quartal 2025/26 beeindruckende Zahlen: Der Umsatz sprang um 25 Prozent auf 5,28 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Steuern lag mit 105 Millionen Euro über den Erwartungen. Einziger Wermutstropfen: Das Betriebskapital fraß Cash, der Netto-Cashflow rutschte leicht ins Minus.

Umicore konterte mit Effizienz. Im zweiten Halbjahr 2025 kletterte das bereinigte EBITDA um 11 Prozent auf 847 Millionen Euro – bei einer starken Marge von 24 Prozent. Kostenprogramme brachten 100 Millionen Euro Einsparungen. Die Nettoverschuldung von 1,4 Milliarden Euro entspricht einem verkraftbaren 1,6-fachen des EBITDA.

Kennzahl Aurubis Umicore
KGV (aktuell) 22,6x 10,9x
KGV (Forward) 10,8x 11,3x
EV/EBITDA 5,5x 6,8x
Kurs-Buchwert 1,8x 1,4x
Free-Cashflow-Rendite -0,1% 12,0%
EBITDA-Marge 3,1% 24,0%

Die Tabelle offenbart das Paradox: Aurubis wächst explosiv, verdient aber prozentual wenig. Umicore schrumpft beim Umsatz, arbeitet jedoch hochprofitabel.

Kursentwicklung: David gegen Goliath
Zeitraum Aurubis Umicore
1 Tag +1,95% +4,63%
1 Monat +6,29% -8,64%
3 Monate +77,69% +35,09%
Seit Jahresbeginn +36,93% +14,52%
1 Jahr +105,59% -66,70%
Welche Katalysatoren stehen an?

Aurubis surft auf einer Welle positiver Analystenrevisionen. Das Management hob die Jahresprognose auf 375 bis 475 Millionen Euro Vorsteuergewinn an – acht Prozent über dem Konsens. Goldman Sachs stockte kürzlich auf über neun Prozent Stimmrechte auf. Die Analysten-Kursziele reichen allerdings von 99 bis 200 Euro – der aktuelle Kurs liegt bereits deutlich über dem Durchschnitt von 147 Euro.

Umicore setzt auf Produktinnovation. Heute präsentiert das Unternehmen auf der InterBattery 2026 seine nächste Generation von Kathodenmaterialien. Analysten taxieren das Kursziel im Schnitt auf 21,60 Euro – das wäre ein Aufschlag von gut 20 Prozent. Die Stabilisierung der globalen Autoverkäufe und weiter steigende Katalysator-Margen könnten die Wende beschleunigen.

Für wen eignet sich welche Aktie?

Wachstumshungrige finden bei Aurubis sofortige Exposition zu Infrastruktur-Megatrends. Die Skalenvorteile und der bewiesene Umsatzschub sprechen für sich – allerdings ist viel Fantasie bereits eingepreist.

Value-Jäger dürften bei Umicore hellhörig werden. Ein Kurs-Buchwert von 1,4 und eine Free-Cashflow-Rendite von 12 Prozent signalisieren: Der Pessimismus ist längst im Kurs. Wer an die Erholung glaubt, findet hier asymmetrisches Potenzial.

Dividendensammler sollten Umicores 28-jährige Ausschüttungshistorie beachten. Die aktuelle Rendite von knapp zwei Prozent ist bescheiden, aber verlässlich.

Das Fazit: Momentum gegen Turnaround

Aurubis liefert, was Börsianer lieben: Wachstum, positive Überraschungen, strukturelle Rückenwinde. Doch die Bewertung ist ambitioniert, der Kurs liegt über den meisten Analystenzielen. Wer jetzt einsteigt, wettet auf anhaltende Rohstoffhausse.

Umicore ist das klassische Contrarian-Play. Nach dem Absturz 2024 stabilisiert sich das Geschäft, die Margen erholen sich, der Cashflow sprudelt. Das Risiko: Die Batteriewende könnte länger dauern als erhofft.

Für risikofreudige Anleger mit Geduld bietet Umicore das bessere Chance-Risiko-Profil. Wer auf Nummer sicher gehen und vom Kupfer-Boom profitieren will, greift zu Aurubis – sollte aber mit höherer Volatilität rechnen, falls die Rohstoffpreise drehen.

(06.03.2026)

