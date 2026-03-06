Aurubis- vs. Umicore-Aktie: Kupfer-Momentum trifft Value-Chance ( Finanztrends)

06.03.2026, 5504 Zeichen

Zwei europäische Metallspezialisten, zwei völlig unterschiedliche Börsenjahre: Während Aurubis von Rekord zu Rekord eilt, kämpft Umicore um die Wende. Welche Aktie bietet jetzt das bessere Chance-Risiko-Verhältnis?

Kursexplosion gegen Bodenbildung

Der Kontrast könnte kaum größer sein. Aurubis notiert aktuell bei rund 166,70 Euro – ein Plus von satten 105 Prozent auf Jahressicht. Der Hamburger Kupferkonzern profitiert massiv von steigenden Rohstoffpreisen und der boomenden Nachfrage nach hochreinem Kupfer für Rechenzentren.

Umicore hingegen handelt bei nur noch 17,85 Euro. Nach einem brutalen Absturz von fast 67 Prozent im vergangenen Jahr zeigt die Aktie erste Erholungstendenzen. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von knapp 15 Prozent – doch der Weg zurück ist noch weit.

Die Marktkapitalisierung spiegelt diese Divergenz: Aurubis bringt rund 7,3 Milliarden Euro auf die Waage, während Umicore auf etwa 4,3 Milliarden geschrumpft ist.

Wer hat das stärkere Geschäftsmodell?

Aurubis dominiert als weltgrößter Multimetall-Recycler und Europas führender Kupferproduzent. Die Hamburger verarbeiten komplexe Eingangsmaterialien zu 99,99 Prozent reinem Kupfer – genau das, was die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz verschlingt. Mit dem neuen Werk in Richmond, USA, erschließt sich das Unternehmen strategisch den amerikanischen Markt.

Umicore verfolgt einen Kreislaufansatz mit drei Säulen: Katalysatoren, Recycling und Batteriematerialien. Letztere Sparte bereitete zuletzt massive Kopfschmerzen. Die schleppende E-Auto-Nachfrage erzwang 2024 eine Abschreibung von 1,6 Milliarden Euro. Die Belgier setzen nun auf ihre profitablen Katalysator- und Recycling-Geschäfte, während sie das Batteriesegment neu ausrichten.

Die Zahlen im direkten Vergleich

Aurubis lieferte im ersten Quartal 2025/26 beeindruckende Zahlen: Der Umsatz sprang um 25 Prozent auf 5,28 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Steuern lag mit 105 Millionen Euro über den Erwartungen. Einziger Wermutstropfen: Das Betriebskapital fraß Cash, der Netto-Cashflow rutschte leicht ins Minus.

Umicore konterte mit Effizienz. Im zweiten Halbjahr 2025 kletterte das bereinigte EBITDA um 11 Prozent auf 847 Millionen Euro – bei einer starken Marge von 24 Prozent. Kostenprogramme brachten 100 Millionen Euro Einsparungen. Die Nettoverschuldung von 1,4 Milliarden Euro entspricht einem verkraftbaren 1,6-fachen des EBITDA.

Kennzahl Aurubis Umicore KGV (aktuell) 22,6x 10,9x KGV (Forward) 10,8x 11,3x EV/EBITDA 5,5x 6,8x Kurs-Buchwert 1,8x 1,4x Free-Cashflow-Rendite -0,1% 12,0% EBITDA-Marge 3,1% 24,0%

Die Tabelle offenbart das Paradox: Aurubis wächst explosiv, verdient aber prozentual wenig. Umicore schrumpft beim Umsatz, arbeitet jedoch hochprofitabel.

Kursentwicklung: David gegen Goliath

Zeitraum Aurubis Umicore 1 Tag +1,95% +4,63% 1 Monat +6,29% -8,64% 3 Monate +77,69% +35,09% Seit Jahresbeginn +36,93% +14,52% 1 Jahr +105,59% -66,70%

Welche Katalysatoren stehen an?

Aurubis surft auf einer Welle positiver Analystenrevisionen. Das Management hob die Jahresprognose auf 375 bis 475 Millionen Euro Vorsteuergewinn an – acht Prozent über dem Konsens. Goldman Sachs stockte kürzlich auf über neun Prozent Stimmrechte auf. Die Analysten-Kursziele reichen allerdings von 99 bis 200 Euro – der aktuelle Kurs liegt bereits deutlich über dem Durchschnitt von 147 Euro.