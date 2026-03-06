Steuerreform 2026: Entlastung für Gastronomie, Digitaldruck für Unternehmen ( Finanztrends)
Deutsche Unternehmen und Kommunen steuern 2026 auf ein komplett neues Steuerumfeld zu. Zwei Gesetzespakete – das Steueränderungsgesetz 2025 und das Jahressteuergesetz 2024 – bringen eine Mischung aus lang ersehnter Entlastung und verschärften Digitalvorgaben. Für Steuerberater und Entscheider wird es entscheidend sein, die komplexen Übergangsfristen im Blick zu behalten.
Dauerhaft reduzierte Mehrwertsteuer für Gastronomie
Ab dem 1. Januar 2026 gilt dauerhaft ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent für Speisen in der Gastronomie. Die Rückkehr von der vorübergehenden 19-Prozent-Regelung soll dem von Kosten- und Personaldruck geplagten Gewerbe Planungssicherheit geben.
Doch die Freude ist getrübt: Die Neuregelung ist komplex. Der ermäßigt Satz gilt ausschließlich für Speisen, egal ob im Lokal oder zum Mitnehmen. Getränke – mit Ausnahme von Milch, Milchmischgetränken und Leitungswasser zum Mitnehmen – bleiben bei 19 Prozent. Besonders betroffen sind Betriebe mit Pauschalangeboten wie Buffets. Sie müssen ihre Preise nun in Speise- und Getränkeanteile aufteilen. Eine Vereinfachung erlaubt pauschal 30 Prozent des Paketpreises den Getränken zuzuordnen. Für die Branche bedeutet das: Eine aufwändige Anpassung der Kassensysteme und Abrechnungssoftware steht an.
E-Rechnung: Die Schonfrist für Unternehmen läuft ab
Die Digitalisierung der Buchhaltung nimmt 2026 Fahrt auf. Die Pflicht zur elektronischen Rechnungstellung im B2B-Bereich wurde zwar bereits 2025 eingeführt, doch jetzt fallen die Übergangsfristen weg.
Unternehmen mit einem Umsatz von über 800.000 Euro im Vorjahr dürfen 2026 nur noch dann herkömmliche Papierrechnungen oder unstrukturierte PDFs versenden, wenn der Empfänger ausdrücklich zustimmt. Ab dem 1. Januar 2027 ist damit endgültig Schluss. Kleinere Unternehmen mit Umsätzen unter der Grenze haben noch bis Ende 2027 Zeit.
Steuerexperten warnen: 2026 ist das Jahr der finalen Umsetzung. Die Infrastruktur für das Empfangen und Archivieren maschinenlesbarer Rechnungen im Format XRechnung oder ZUGFeRD muss jetzt aufgebaut werden. Wer zu lange wartet, riskiert Engpässe bei Steuerberatern und Softwareanbietern.
Erleichterungen für Vereine und Kleinunternehmer
Neben neuen Pflichten bringt die Reform auch gezielte Entlastungen. Die Kleinunternehmerregelung wurde angepasst. Wer im Vorjahr nicht mehr als 25.000 Euro umgesetzt hat und im laufenden Jahr unter 100.000 Euro bleibt, ist weiterhin von der Umsatzsteuer befreit.
Wichtige Neuerungen gibt es auch für den gemeinnützigen Bereich. Vereine und Sportclubs profitieren von einer angehobenen Grenze für sogenannte Zweckbetriebe. Einnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben – wie dem Verkauf von Merchandise oder der Ausrichtung von Veranstaltungen – sind nun bis zu einem Umsatz von 50.000 Euro (bisher 45.000 Euro) von Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Das entlastet vor allem ehrenamtlich geführte Organisationen von bürokratischem Aufwand.
Kommunen erhalten letzte Aufschubsfrist
Während die Privatwirtschaft digitalisieren muss, kämpfen viele Kommunen noch mit den Grundlagen einer anderen Reform: § 2b UStG. Diese Vorschrift verpflichtet öffentliche Einrichtungen, für wettbewerbsrelevante Leistungen – wie Müllentsorgung oder Vermietung – Umsatzsteuer abzuführen.
Die Umsetzung dieser komplexen Regelung wurde erneut verschoben. Durch das Jahressteuergesetz 2024 erhalten Kommunen und andere öffentliche Körperschaften eine letzte Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026. Der Grund: Vielen Gemeinden fehlt es noch an digitaler Infrastruktur und geschultem Personal, um ihre gesamten Vertragsbestände zu überprüfen und steuerlich neu zu bewerten. Das kommende Jahr ist damit ihre letzte Chance, sich auf die verbindliche Einführung ab 2027 vorzubereiten.
Analyse: Zwischen Entlastung und Digitalzwang
Die Steuerpolitik 2026 verfolgt zwei Ziele: zielgenaue Konjunkturstützung und erzwungene Modernisierung. Die dauerhafte Senkung des Gastronomiesteuersatzes ist eine Reaktion auf die anhaltenden Krisen der Branche. Sie soll Betrieben langfristige Perspektiven geben.
Gleichzeitig treiben die Pflicht zur E-Rechnung und die bevorstehende Umsetzung von § 2b UStG die Digitalisierung voran. Hintergrund ist auch die EU-Initiative „VAT in the Digital Age“ (ViDA), die Steuerbetrug europaweit bekämpfen will. Die Abschaffung von Papier und PDF ist hier nur der erste Schritt. Für viele mittelständische Unternehmen bedeuten die Umstellungskosten 2026 eine spürbare Belastung. Langfristig versprechen die automatisierten Prozesse jedoch Effizienzgewinne.
Für alle Beteiligten gilt: 2026 ist ein kritisches Vorbereitungsjahr. Wer die Fristen verpasst, riskiert hohe Strafen bei Betriebsprüfungen oder budgetäre Engpässe. Die Weichen für das digitalisierte Steuerökosystem von 2027 werden jetzt gestellt.
