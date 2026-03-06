Steuerreform 2026: Entlastung für Gastronomie, Digitaldruck für Unternehmen ( Finanztrends)

06.03.2026, 5418 Zeichen

Deutsche Unternehmen und Kommunen steuern 2026 auf ein komplett neues Steuerumfeld zu. Zwei Gesetzespakete – das Steueränderungsgesetz 2025 und das Jahressteuergesetz 2024 – bringen eine Mischung aus lang ersehnter Entlastung und verschärften Digitalvorgaben. Für Steuerberater und Entscheider wird es entscheidend sein, die komplexen Übergangsfristen im Blick zu behalten.

Anzeige

Die neuen Regelungen zur Mehrwertsteuer und E-Rechnungspflicht erhöhen die Komplexität der Buchführung massiv. In diesem kostenlosen E-Book finden Sie sofortige Antworten auf alle Fragen zur Umsatzsteuer sowie praktische Anleitungen für Ihre Voranmeldung. Kostenlosen PDF-Ratgeber zur Umsatzsteuer herunterladen

Dauerhaft reduzierte Mehrwertsteuer für Gastronomie

Ab dem 1. Januar 2026 gilt dauerhaft ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent für Speisen in der Gastronomie. Die Rückkehr von der vorübergehenden 19-Prozent-Regelung soll dem von Kosten- und Personaldruck geplagten Gewerbe Planungssicherheit geben.

Doch die Freude ist getrübt: Die Neuregelung ist komplex. Der ermäßigt Satz gilt ausschließlich für Speisen, egal ob im Lokal oder zum Mitnehmen. Getränke – mit Ausnahme von Milch, Milchmischgetränken und Leitungswasser zum Mitnehmen – bleiben bei 19 Prozent. Besonders betroffen sind Betriebe mit Pauschalangeboten wie Buffets. Sie müssen ihre Preise nun in Speise- und Getränkeanteile aufteilen. Eine Vereinfachung erlaubt pauschal 30 Prozent des Paketpreises den Getränken zuzuordnen. Für die Branche bedeutet das: Eine aufwändige Anpassung der Kassensysteme und Abrechnungssoftware steht an.

E-Rechnung: Die Schonfrist für Unternehmen läuft ab

Die Digitalisierung der Buchhaltung nimmt 2026 Fahrt auf. Die Pflicht zur elektronischen Rechnungstellung im B2B-Bereich wurde zwar bereits 2025 eingeführt, doch jetzt fallen die Übergangsfristen weg.

Unternehmen mit einem Umsatz von über 800.000 Euro im Vorjahr dürfen 2026 nur noch dann herkömmliche Papierrechnungen oder unstrukturierte PDFs versenden, wenn der Empfänger ausdrücklich zustimmt. Ab dem 1. Januar 2027 ist damit endgültig Schluss. Kleinere Unternehmen mit Umsätzen unter der Grenze haben noch bis Ende 2027 Zeit.

Steuerexperten warnen: 2026 ist das Jahr der finalen Umsetzung. Die Infrastruktur für das Empfangen und Archivieren maschinenlesbarer Rechnungen im Format XRechnung oder ZUGFeRD muss jetzt aufgebaut werden. Wer zu lange wartet, riskiert Engpässe bei Steuerberatern und Softwareanbietern.