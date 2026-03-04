SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Deutsche Wohnen: 14,5-Millionen-Euro-Streit zeigt neue DSGVO-Schwerpunkte auf ( Finanztrends)

04.03.2026, 4304 Zeichen

Der Rechtsstreit um ein Millionen-Bußgeld gegen Deutsche Wohnen geht in die nächste Runde. Gleichzeitig richten europäische Aufsichtsbehörden den Fokus für 2026 auf einen neuen Prüfungsschwerpunkt: die Transparenz von Unternehmen. Für die deutsche Wirtschaft steigt der Druck, ihre Datenschutzpraktiken zu überprüfen.

Der Fall dient als deutliche Warnung. Dem Immobilienkonzern wird vorgeworfen, jahrelang Mieterdaten gespeichert zu haben, ohne die Notwendigkeit zu prüfen. Die Berliner Datenschutzbehörde verhängte das Bußgeld bereits 2019. Nun verhandelt das Landgericht Berlin über Einwände der Verteidigung, etwa zur Verjährung. Die Botschaft ist klar: DSGVO-Verstöße können auch Jahre später noch teuer werden.

EU-Fokus 2026: Transparenz wird zum Prüfstein

Unabhängig von Einzelfällen setzen die europäischen Datenschutzhüter 2026 klare Prioritäten. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat die Transparenz- und Informationspflichten zum EU-weiten Prüfungsschwerpunkt erklärt. Nationale Behörden werden gezielt kontrollieren, ob Unternehmen Personen verständlich über die Datenverarbeitung informieren.

Diese koordinierte Aktion ist Teil eines Rahmens für eine einheitliche DSGVO-Durchsetzung. Nach den Schwerpunkten Datenschutzbeauftragte (2023) und Betroffenenrechte (2024/2025) rückt nun die Grundlage aller Rechte in den Mittelpunkt: die verständliche Information. Juristisch korrekte, aber unverständliche Datenschutzerklärungen reichen künftig nicht mehr aus.

Bußgelder und politisches Engagement: Behörden bleiben hart

Die Ahndung von Verstößen bleibt Alltag. Regelmäßige Bußgeld-Übersichten zeigen Sanktionen für mangelnde Kooperation oder unzureichende Sicherheitsmaßnahmen. Sie treffen Unternehmen aller Größen – ein Zeichen, dass kein Bereich ausgenommen ist.

Parallel mischen sich die deutschen Datenschützer in bitte politische Debatten ein. Die Datenschutzkonferenz von Bund und Ländern (DSK) fordert einen kompletten Stopp der geplanten EU-Chatkontrolle. Sie warnt vor der Aushöhlung der Verschlüsselung und einem Generalverdacht gegen Bürger. Die Behörden verstehen sich deutlich als Wächter der digitalen Grundrechte.

Was bedeutet das für Unternehmen?

Die Strategie der Aufsicht ist zweigleisig: Alte, signifikante Fälle werden konsequent verfolgt, während neue Prüfschwerpunkte proaktiv gesetzt werden. Der Fokus auf Transparenz ist heikel, denn Mängel in Datenschutzerklärungen sind für Prüfer leicht zu erkennen.

Reine Pflichterfüllung reicht nicht mehr. Unternehmen müssen ihre Datenflüsse genau dokumentieren und die bereitgestellten Informationen kritisch hinterfragen. Sind alle Erklärungen aktuell, vollständig und für Laien verständlich? Werden Personen zum richtigen Zeitpunkt informiert? Besondere Sorgfalt ist bei komplexen Prozessen mit Tracking, KI oder internationalen Dienstleistern nötig.

DSGVO bleibt dynamisch – Anpassung ist Pflicht

Die Datenschutz-Grundverordnung ist kein starres Regelwerk. Der EDSA hat ein Arbeitsprogramm für 2026-2027 vorgelegt, das die Compliance erleichtern soll. Gleichzeitig wird auf EU-Ebene über eine mögliche Überarbeitung im "Digitalen Omnibus" diskutiert.

Unternehmen müssen sich auf weiter präzisierte Anforderungen und schärfere Kontrollen einstellen. Die Kombination aus hohen Bußgeldern, gezielten Prüfungen und politischer Einmischung macht Datenschutz zur strategischen Kernaufgabe. Eine proaktive Auseinandersetzung mit den neuen Schwerpunkten ist der beste Weg, Risiken zu minimieren und Vertrauen zu wahren.


(04.03.2026)

