Deutsche Wohnen: 14,5-Millionen-Euro-Streit zeigt neue DSGVO-Schwerpunkte auf ( Finanztrends)

Der Rechtsstreit um ein Millionen-Bußgeld gegen Deutsche Wohnen geht in die nächste Runde. Gleichzeitig richten europäische Aufsichtsbehörden den Fokus für 2026 auf einen neuen Prüfungsschwerpunkt: die Transparenz von Unternehmen. Für die deutsche Wirtschaft steigt der Druck, ihre Datenschutzpraktiken zu überprüfen.

Der Fall dient als deutliche Warnung. Dem Immobilienkonzern wird vorgeworfen, jahrelang Mieterdaten gespeichert zu haben, ohne die Notwendigkeit zu prüfen. Die Berliner Datenschutzbehörde verhängte das Bußgeld bereits 2019. Nun verhandelt das Landgericht Berlin über Einwände der Verteidigung, etwa zur Verjährung. Die Botschaft ist klar: DSGVO-Verstöße können auch Jahre später noch teuer werden.

Unabhängig von Einzelfällen setzen die europäischen Datenschutzhüter 2026 klare Prioritäten. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat die Transparenz- und Informationspflichten zum EU-weiten Prüfungsschwerpunkt erklärt. Nationale Behörden werden gezielt kontrollieren, ob Unternehmen Personen verständlich über die Datenverarbeitung informieren.

Diese koordinierte Aktion ist Teil eines Rahmens für eine einheitliche DSGVO-Durchsetzung. Nach den Schwerpunkten Datenschutzbeauftragte (2023) und Betroffenenrechte (2024/2025) rückt nun die Grundlage aller Rechte in den Mittelpunkt: die verständliche Information. Juristisch korrekte, aber unverständliche Datenschutzerklärungen reichen künftig nicht mehr aus.

Bußgelder und politisches Engagement: Behörden bleiben hart

Die Ahndung von Verstößen bleibt Alltag. Regelmäßige Bußgeld-Übersichten zeigen Sanktionen für mangelnde Kooperation oder unzureichende Sicherheitsmaßnahmen. Sie treffen Unternehmen aller Größen – ein Zeichen, dass kein Bereich ausgenommen ist.

Parallel mischen sich die deutschen Datenschützer in bitte politische Debatten ein. Die Datenschutzkonferenz von Bund und Ländern (DSK) fordert einen kompletten Stopp der geplanten EU-Chatkontrolle. Sie warnt vor der Aushöhlung der Verschlüsselung und einem Generalverdacht gegen Bürger. Die Behörden verstehen sich deutlich als Wächter der digitalen Grundrechte.

Was bedeutet das für Unternehmen?

Die Strategie der Aufsicht ist zweigleisig: Alte, signifikante Fälle werden konsequent verfolgt, während neue Prüfschwerpunkte proaktiv gesetzt werden. Der Fokus auf Transparenz ist heikel, denn Mängel in Datenschutzerklärungen sind für Prüfer leicht zu erkennen.