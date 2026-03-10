DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( Finanztrends)

10.03.2026, 4180 Zeichen

Die neuen Ernährungsrichtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) lösen heftige Kontroversen aus. Sie raten zu maximal 300 Gramm Fleisch pro Woche und einer überwiegend pflanzenbasierten Kost. Diese Woche erreichte der Streit sogar den Bundestag.

Wissenschaft bestätigt pflanzenbetonte Ernährung

Auf ihrem Kongress in Kassel bekräftigte die DGE kürzlich die fundamental geänderten Empfehlungen. Ein neuartiges mathematisches Modell verknüpft erstmals Gesundheit systematisch mit ökologischer Nachhaltigkeit. Das Ergebnis: Eine optimale Ernährung soll zu mehr als 75 Prozent aus pflanzlichen Lebensmitteln bestehen.

Neben der Fleischreduktion empfiehlt die DGE nur noch ein Ei und maximal zwei Portionen Milchprodukte täglich. Dafür rücken Hülsenfrüchte wie Linsen und Bohnen massiv in den Vordergrund – mindestens dreimal pro Woche. Experten wie Kongressleiter Professor Dirk Haller sehen in der Erforschung des Zusammenhangs zwischen pflanzenreicher Ernährung, Mikrobiom und Krankheitsprävention ein dynamisches Zukunftsfeld.

Deutsche Mediziner warnen vor US-Trends

Gleichzeitig warnten deutsche Fachgesellschaften vor gegenläufigen Trends aus den USA. Anlässlich des Tages der gesunden Ernährung positionierte sich die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie deutlich gegen die neuen US-Leitlinien.

Diese setzen auf extrem hohe Anteile an tierischen Proteinen, rotem Fleisch und vollfetten Milchprodukten. Ernährungsmediziner wie Dr. Miriam Wiestler von der Medizinischen Hochschule Hannover fürchten, dass diese fleischlastigen Trends über soziale Medien nach Deutschland schwappen. Die wissenschaftliche Herleitung der US-Empfehlungen steht in der Kritik. Sie widerspreche der Prävention von Zivilisationskrankheiten wie Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

AfD greift DGE-Richtlinien im Bundestag an

Aus der wissenschaftlichen ist eine politische Debatte geworden. Heute äußerte sich die AfD-Bundestagsfraktion im Bundestag scharf kritisch zu den deutschen Richtlinien. Der Parlamentarische Geschäftsführer Peter Felser warf der DGE vor, die Ernährungspyramide durch „sachfremde“ Umweltkriterien zu verwässern.

Die Fraktion bemängelt die Fleisch-Obergrenze von 300 Gramm wöchentlich und bezeichnet die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten als „ideologische Umerziehung“. Die Bundesregierung verteidigte hingegen die DGE als unabhängige Fachinstitution. Sie verwies darauf, dass gesundheitsfördernde und umweltschonende Ernährung wissenschaftlich Hand in Hand gingen.

Kantinen und Mensen müssen Speisepläne anpassen

Die neuen Empfehlungen haben praktische Konsequenzen für die Gemeinschaftsverpflegung. Die DGE-Qualitätsstandards gelten als Richtlinie für Tausende Kantinen, Mensen und Krankenhäuser.

Das Deutsche Studierendenwerk passt bereits die Speisepläne in über 50 Studierendenwerken an. Das bedeutet: mehr pflanzliche Gerichte, saisonales Gemüse und eine Reduktion des Fleischangebots. Auch die Landwirtschaft beobachtet die Veränderungen mit Sorge. Auf dem DGE-Kongress diskutierten Milchwirtschaftsvertreter mit Wissenschaftlern über die reduzierten Verzehrempfehlungen.

Nächste Schritte: Spezifischere Richtlinien geplant

In den kommenden Monaten will die DGE ihre Empfehlungen weiter ausdifferenzieren. Bislang gelten sie für gesunde Erwachsene. Geplant sind nun spezifische Richtlinien für Kinder, Senioren und Vegetarier.

Die Forschung zum Mikrobiom könnte die pflanzenbasierte Ausrichtung weiter untermauern. Doch bleibt die Frage: Setzt sich der deutsche Weg gegen die international sichtbaren, fleischbetonten Trends aus den USA durch?

(10.03.2026)

