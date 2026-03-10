SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)

10.03.2026, 2924 Zeichen

Die Inflation in der Eurozone nähert sich dem Zielwert von zwei Prozent an. In diesem Umfeld rücken Staatsanleihen mit sehr langen Laufzeiten wieder verstärkt in den Mittelpunkt. Doch wie reagieren diese zinssensiblen Papiere auf die kommenden Signale der Europäischen Zentralbank (EZB)?

Stabilität im Zinsumfeld

Die Marktstimmung für europäische Staatsanleihen wird derzeit von der Erwartung einer kontinuierlichen Geldpolitik geprägt. Experten von EY gehen davon aus, dass die EZB ihren Einlagensatz bis weit in das Jahr 2026 bei 2,0 Prozent belassen wird. Diese Stabilität schafft ein berechenbares Umfeld für Papiere mit langer Restlaufzeit, die üblicherweise empfindlich auf Änderungen der langfristigen Inflationserwartungen reagieren.

Aktuelle Marktdaten signalisieren eine Wahrscheinlichkeit von über 98 Prozent, dass die Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung keine Zinsänderung vornimmt. Für einen ETF, der sich auf Laufzeiten von 25 Jahren oder mehr konzentriert, begrenzt dieses Szenario die kurzfristige Volatilität durch Zinssprünge.

Fokus auf Notenbanksignale

Das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer liegt auf dem kommenden Treffen des EZB-Rats am 18. und 19. März. Obwohl eine Zinsänderung als unwahrscheinlich gilt, stehen die Kommentare zum Tempo der quantitativen Straffung (QT) im Fokus. Gleichzeitig belasten hohe Haushaltsdefizite in Deutschland und Frankreich den Markt, da das Angebot an neuen Anleihen steigt. Diese neuen Emissionen muss der Markt absorbieren, während die EZB ihre Bestände im Rahmen des Bilanzabbaus weiter reduziert.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA?

Strategische Einordnung

Der Amundi Euro Government Bond 25+ ETF bietet mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,07 Prozent einen kosteneffizienten Zugang zum langen Ende der Zinskurve. Aufgrund der hohen Duration ist der Fonds ein Instrument, um Portfolios gegen langfristige deflationäre Risiken abzusichern. In einer Phase neutraler Fiskalpolitik und langsamer wirtschaftlicher Erholung bildet der ETF das empfindlichste Segment des europäischen Staatsanleihenmarktes ab.

Am 18. und 19. März liefert die EZB-Pressekonferenz entscheidende Details zum weiteren Bilanzabbau. Zudem rücken die kommenden monatlichen Inflationsdaten in den Fokus. Jede signifikante Abweichung vom Zwei-Prozent-Pfad könnte die Erwartung dauerhaft stabiler Zinsen revidieren und die Renditen am langen Ende unter Druck setzen.

Anzeige

LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

Die neusten LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für FACC-Aktie
thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
    BSN Vola-Event Siemens
    BSN Vola-Event Bayer
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    10.03.2026, 2924 Zeichen

    Die Inflation in der Eurozone nähert sich dem Zielwert von zwei Prozent an. In diesem Umfeld rücken Staatsanleihen mit sehr langen Laufzeiten wieder verstärkt in den Mittelpunkt. Doch wie reagieren diese zinssensiblen Papiere auf die kommenden Signale der Europäischen Zentralbank (EZB)?

    Stabilität im Zinsumfeld

    Die Marktstimmung für europäische Staatsanleihen wird derzeit von der Erwartung einer kontinuierlichen Geldpolitik geprägt. Experten von EY gehen davon aus, dass die EZB ihren Einlagensatz bis weit in das Jahr 2026 bei 2,0 Prozent belassen wird. Diese Stabilität schafft ein berechenbares Umfeld für Papiere mit langer Restlaufzeit, die üblicherweise empfindlich auf Änderungen der langfristigen Inflationserwartungen reagieren.

    Aktuelle Marktdaten signalisieren eine Wahrscheinlichkeit von über 98 Prozent, dass die Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung keine Zinsänderung vornimmt. Für einen ETF, der sich auf Laufzeiten von 25 Jahren oder mehr konzentriert, begrenzt dieses Szenario die kurzfristige Volatilität durch Zinssprünge.

    Fokus auf Notenbanksignale

    Das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer liegt auf dem kommenden Treffen des EZB-Rats am 18. und 19. März. Obwohl eine Zinsänderung als unwahrscheinlich gilt, stehen die Kommentare zum Tempo der quantitativen Straffung (QT) im Fokus. Gleichzeitig belasten hohe Haushaltsdefizite in Deutschland und Frankreich den Markt, da das Angebot an neuen Anleihen steigt. Diese neuen Emissionen muss der Markt absorbieren, während die EZB ihre Bestände im Rahmen des Bilanzabbaus weiter reduziert.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA?

    Strategische Einordnung

    Der Amundi Euro Government Bond 25+ ETF bietet mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,07 Prozent einen kosteneffizienten Zugang zum langen Ende der Zinskurve. Aufgrund der hohen Duration ist der Fonds ein Instrument, um Portfolios gegen langfristige deflationäre Risiken abzusichern. In einer Phase neutraler Fiskalpolitik und langsamer wirtschaftlicher Erholung bildet der ETF das empfindlichste Segment des europäischen Staatsanleihenmarktes ab.

    Am 18. und 19. März liefert die EZB-Pressekonferenz entscheidende Details zum weiteren Bilanzabbau. Zudem rücken die kommenden monatlichen Inflationsdaten in den Fokus. Jede signifikante Abweichung vom Zwei-Prozent-Pfad könnte die Erwartung dauerhaft stabiler Zinsen revidieren und die Renditen am langen Ende unter Druck setzen.

    Anzeige

    LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

    Die neusten LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Semperit
    Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

    » Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

    » Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

    » PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

    » ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für FACC-Aktie
    thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
    Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
      BSN Vola-Event Siemens
      BSN Vola-Event Bayer
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de