Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)

10.03.2026, 2924 Zeichen

Die Inflation in der Eurozone nähert sich dem Zielwert von zwei Prozent an. In diesem Umfeld rücken Staatsanleihen mit sehr langen Laufzeiten wieder verstärkt in den Mittelpunkt. Doch wie reagieren diese zinssensiblen Papiere auf die kommenden Signale der Europäischen Zentralbank (EZB)?

Stabilität im Zinsumfeld

Die Marktstimmung für europäische Staatsanleihen wird derzeit von der Erwartung einer kontinuierlichen Geldpolitik geprägt. Experten von EY gehen davon aus, dass die EZB ihren Einlagensatz bis weit in das Jahr 2026 bei 2,0 Prozent belassen wird. Diese Stabilität schafft ein berechenbares Umfeld für Papiere mit langer Restlaufzeit, die üblicherweise empfindlich auf Änderungen der langfristigen Inflationserwartungen reagieren.

Aktuelle Marktdaten signalisieren eine Wahrscheinlichkeit von über 98 Prozent, dass die Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung keine Zinsänderung vornimmt. Für einen ETF, der sich auf Laufzeiten von 25 Jahren oder mehr konzentriert, begrenzt dieses Szenario die kurzfristige Volatilität durch Zinssprünge.

Fokus auf Notenbanksignale

Das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer liegt auf dem kommenden Treffen des EZB-Rats am 18. und 19. März. Obwohl eine Zinsänderung als unwahrscheinlich gilt, stehen die Kommentare zum Tempo der quantitativen Straffung (QT) im Fokus. Gleichzeitig belasten hohe Haushaltsdefizite in Deutschland und Frankreich den Markt, da das Angebot an neuen Anleihen steigt. Diese neuen Emissionen muss der Markt absorbieren, während die EZB ihre Bestände im Rahmen des Bilanzabbaus weiter reduziert.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA ?

Strategische Einordnung

Der Amundi Euro Government Bond 25+ ETF bietet mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,07 Prozent einen kosteneffizienten Zugang zum langen Ende der Zinskurve. Aufgrund der hohen Duration ist der Fonds ein Instrument, um Portfolios gegen langfristige deflationäre Risiken abzusichern. In einer Phase neutraler Fiskalpolitik und langsamer wirtschaftlicher Erholung bildet der ETF das empfindlichste Segment des europäischen Staatsanleihenmarktes ab.

Am 18. und 19. März liefert die EZB-Pressekonferenz entscheidende Details zum weiteren Bilanzabbau. Zudem rücken die kommenden monatlichen Inflationsdaten in den Fokus. Jede signifikante Abweichung vom Zwei-Prozent-Pfad könnte die Erwartung dauerhaft stabiler Zinsen revidieren und die Renditen am langen Ende unter Druck setzen.

Anzeige

LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

Die neusten LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

LIF-EO.GO.BD 25(DR)EOA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(10.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)