KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)

Ein US-Gerichtsurteil zwingt Unternehmen weltweit, ihre Datenschutzrichtlinien zu überarbeiten. Der Grund: Gespräche mit öffentlichen KI-Chatbots sind nicht durch das Anwaltsgeheimnis geschützt. Internationale Kanzleien warnen vor einem massiven Vertraulichkeitsrisiko.

Präzedenzfall aus New York

Auslöser der Compliance-Welle ist der Fall United States v. Heppner vor dem Bezirksgericht in New York. Ein ehemaliger Finanzmanager hatte den KI-Chatbot Claude von Anthropic genutzt, um Verteidigungsstrategien gegen Betrugsvorwürfe in Höhe von 150 Millionen Euro zu erarbeiten. Die so generierten Dokumente leitete er an seine Anwälte weiter.

Das Gericht unter Richter Jed S. Rakoff wies den Schutz durch das Anwaltsgeheimnis entschieden zurück. Seine Begründung: Eine KI-Plattform kann keine lizenzierte Rechtsvertretung sein. Zudem erlauben die Nutzungsbedingungen der Anbieter die Speicherung und Weitergabe von Nutzereingaben – auch an Behörden. Ein berechtigtes Vertraulichkeitsinteresse existiere damit nicht.

Gespaltene Rechtslage in den USA

Während New York eine strenge Linie vertritt, sorgt ein paralleles Urteil aus Michigan für Unsicherheit. Im Fall Warner v. Gilbarco stufte ein Richter KI-generierte Prozessvorbereitungen einer Klägerin als geschütztes Arbeitsprodukt ein. Die KI sei hier ein Werkzeug, kein Dritter.

Diese widersprüchliche Rechtsprechung schafft ein komplexes Umfeld für globale Unternehmen. Können sie überhaupt einheitliche KI-Richtlinien für ihre internationalen Teams festlegen?

EU-Datenschutz alarmiert

Für deutsche und europäische Unternehmen verschärft sich die Lage. Die Kernlogik des New Yorker Urteils – fehlende Vertraulichkeit durch Datennutzung für KI-Training – kollidiert frontal mit der DSGVO.

Rechtsexperten warnen: Wenn Mitarbeiter sensible Firmendaten, Geschäftsgeheimnisse oder personenbezogene Informationen in öffentliche Chatbots eingeben, handelt es sich um unerlaubte Datenübermittlungen an Dritte. Deutsche Gerichte in München und Hamburg haben 2025 bereits strenge Urteile zur Datensouveränität und KI gefällt. Der Verlust des Rechtsprivilegs ist hier nicht nur ein prozessuales, sondern ein fundamentales Compliance-Risiko.