Die Homebase
österreichischer Aktien
KI revolutioniert die Altenpflege mit zwei Top-Preisen ( Finanztrends)

05.03.2026, 4265 Zeichen

Künstliche Intelligenz erobert die Pflegepraxis und gewinnt bedeutende Auszeichnungen. In der ersten Märzwoche 2026 zeichneten gleich zwei Jurys Projekte aus, die Pflegekräfte mit KI-Technologie entlasten. Die Preise markieren einen Wendepunkt: Technologie soll nicht ersetzen, sondern menschliche Zuwendung erst ermöglichen.

Bosch-Stiftung ehrt Bremer KI-Kompass für Pflegeheime

Die Robert Bosch Stiftung vergab Ende Februar ihren Sonderpreis "Ideas for Impact" an das Bremer Forschungsprojekt ProKIP. Das Team um Pflegewissenschaftlerin Professorin Karin Wolf-Ostermann entwickelte ein standardisiertes Bewertungsinstrument – das KI-Pflege-Readiness-Assessment. Es prüft systematisch, wie gut Kliniken und Pflegeheime auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz vorbereitet sind.

„Die Auszeichnung macht die Innovationskraft der Pflegepraxis sichtbar“, erklärten die Projektverantwortlichen. Der Fokus lag auf Datenqualität, konkretem Nutzen und ethischen Fragen. Um den Wissenstransfer zu sichern, etablierte ProKIP eine eigene Plattform und Forschungswerkstätten. Hier brachten sich Pflegekräfte, Patienten und Angehörige aktiv in die Technologie-Entwicklung ein.

Pflegedienst gewinnt Zukunftsaward mit Alltags-KI

Fast zeitgleich rückte die private Pflegewirtschaft einen Technologie-Vorreiter ins Rampenlicht. Auf der Fachmesse Pro Care in Hannover erhielt der hessische Pflegedienst Kremer GmbH den bpa-Zukunftsaward 2026. Das mittelständische Unternehmen setzt seit Anfang 2025 KI konsequent in allen Bereichen ein – von der Pflegedokumentation über intelligente Telefonlösungen bis zum digitalen Recruiting.

Die Ergebnisse überzeugen: Der Verwaltungsaufwand sank signifikant, den Pflegekräften bleibt mehr Zeit für die direkte Versorgung. „Die Technologie ersetzt keine menschliche Arbeitskraft“, betonte die Geschäftsführung. „Sie gibt den Pflegekräften Zeit zurück – für Gespräche und die eigentliche Pflege.“ Die Jury lobte den Mut, neue Wege konsequent in der Praxis umzusetzen.

Antwort auf den massiven Fachkräftemangel

Die Häufung der Auszeichnungen ist kein Zufall. Sie spiegelt den enormen Handlungsdruck in der Branche wider. Experten warnen vor einer Lücke von bis zu 690.000 Pflegekräften bis 2049. Gleichzeitig steigt der Bedarf durch die alternde Gesellschaft. Die überbordende Bürokratie gilt als größter Zeitfresser im Pflegealltag.

Branchenanalysten werten die Preise als klares Signal: Die digitale Transformation der Pflege hat eine neue Reifestufe erreicht. Standen früher theoretische Konzepte im Vordergrund, zeichnen die Jurys nun Projekte mit messbarem, praktischem Nutzen aus. Der Fokus liegt auf Skalierbarkeit und Anwenderfreundlichkeit. Der Abbau von Berührungsängsten beim Personal durch partizipative Ansätze gilt als entscheidender Erfolgsfaktor.

Weitere Innovations-Wettbewerbe gestartet

Die Dynamik wird sich 2026 voraussichtlich noch verstärken. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) hat gerade den Pflegeinnovationsaward 2026 ausgeschrieben. Bis Ende März können Teams Projekte einreichen, der Schwerpunkt liegt auf präventiven Ansätzen. Parallel sucht die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen Nominierungen für ihren Pflegepreis 2026.

Auch politisch zeichnet sich eine Intensivierung ab. Beobachter gehen davon aus, dass die prämierten Projekte als Blaupause für künftige regulatorische Rahmenbedingungen dienen könnten. Das Bremer KI-Readiness-Assessment hat das Potenzial, sich als neuer Branchenstandard zu etablieren. Die intelligente Verknüpfung von menschlicher Empathie und maschineller Effizienz wird zum vielversprechendsten Weg, um die Pflege zukunftsfähig zu machen.


(05.03.2026)

