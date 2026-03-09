SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

abrdn Physical Silver ETF: Silber unter Druck ( Finanztrends)

09.03.2026, 3072 Zeichen

Der abrdn Physical Silver Shares ETF kämpft aktuell mit einer deutlichen Korrektur am Edelmetallmarkt. Während Silber erst vor einer Woche lokale Höchststände markierte, drücken nun ein erstarkter US-Dollar und veränderte Zinserwartungen auf den Kurs. Kann das Industriemetall seinen Aufwärtstrend trotz dieses massiven Gegenwinds verteidigen?

Währungsdruck und Inflationssorgen

Haupttreiber für die aktuelle Abwärtsbewegung ist das Comeback des US-Dollars. Die US-Währung erreichte heute ein Dreimonatshoch, was in Dollar denominierte Rohstoffe für internationale Käufer verteuert. Parallel dazu stiegen die Energiekosten deutlich an – Brent-Öl notiert mittlerweile über 108 US-Dollar pro Barrel.

Diese Entwicklung schürt neue Inflationsängste und dämpft die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve. Da Silber als zinsloses Asset gilt, belasten die Erwartungen längerfristig hoher Zinsen den Kurs spürbar. In den vergangenen 48 Stunden führte dies zu deutlichen Gewinnmitnahmen.

Charttechnik und Marktstimmung

Technisch befindet sich Silber nach dem Peak am 2. März in einer Konsolidierungsphase. Zwar sorgten enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten am Samstag kurzzeitig für Erholungshoffnungen, doch diese Gewinne wurden zum Wochenstart vollständig ausradiert. Der Spotpreis fiel am heutigen Montag um rund 2,2 % auf etwa 82,50 US-Dollar.

Marktbeobachter richten ihren Blick nun auf die Unterstützung bei 81,00 US-Dollar. Nach oben hin erweist sich der Widerstand bei 85,50 US-Dollar derzeit als zu stark. Der breite Markt für Edelmetall-ETFs verzeichnete am Montag einen Rückgang von insgesamt rund 4 %.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei abrdn Physical Silver Shares ETF?

Industrielle Nachfrage im Wandel

Neben der makroökonomischen Lage belasten fundamentale Faktoren das Angebot-Nachfrage-Verhältnis. In der Industrie gibt es Bestrebungen, Silber in der Solarzellenfertigung aufgrund der hohen Rohstoffkosten vermehrt durch Kupfer zu ersetzen. Zudem drückt ein hohes globales Angebot auf die Preise: China exportierte im vergangenen Jahr 5.100 Tonnen Silber – das höchste Volumen seit 16 Jahren.

Während Gold-ETFs den neunten Monat in Folge Zuflüsse verzeichnen, reagiert der Silbermarkt deutlich sensibler auf die industrielle Eintrübung und das steigende Renditeumfeld. Für den abrdn Physical Silver Shares ETF entscheidet sich an der Unterstützung von 81,00 US-Dollar, ob die aktuelle Korrektur lediglich eine Verschnaufpause darstellt oder eine nachhaltige Trendwende einleitet.

Anzeige

abrdn Physical Silver Shares ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue abrdn Physical Silver Shares ETF-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

Die neusten abrdn Physical Silver Shares ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für abrdn Physical Silver Shares ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

abrdn Physical Silver Shares ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(09.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Random Partner

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie
European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
    BSN Vola-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
    Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille

    audio-cd.at ist in einem Podcastranking weit vorne, aus Österreichischer Sicht nur hinter lookaut und Gewinn, aber zb sogar vor dem Deutschen Börsenradio. Dafür werde ich im Journalistenranking, da...

    Books josefchladek.com

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie



    Autor: Finanztrends

    09.03.2026, 3072 Zeichen

    Der abrdn Physical Silver Shares ETF kämpft aktuell mit einer deutlichen Korrektur am Edelmetallmarkt. Während Silber erst vor einer Woche lokale Höchststände markierte, drücken nun ein erstarkter US-Dollar und veränderte Zinserwartungen auf den Kurs. Kann das Industriemetall seinen Aufwärtstrend trotz dieses massiven Gegenwinds verteidigen?

    Währungsdruck und Inflationssorgen

    Haupttreiber für die aktuelle Abwärtsbewegung ist das Comeback des US-Dollars. Die US-Währung erreichte heute ein Dreimonatshoch, was in Dollar denominierte Rohstoffe für internationale Käufer verteuert. Parallel dazu stiegen die Energiekosten deutlich an – Brent-Öl notiert mittlerweile über 108 US-Dollar pro Barrel.

    Diese Entwicklung schürt neue Inflationsängste und dämpft die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve. Da Silber als zinsloses Asset gilt, belasten die Erwartungen längerfristig hoher Zinsen den Kurs spürbar. In den vergangenen 48 Stunden führte dies zu deutlichen Gewinnmitnahmen.

    Charttechnik und Marktstimmung

    Technisch befindet sich Silber nach dem Peak am 2. März in einer Konsolidierungsphase. Zwar sorgten enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten am Samstag kurzzeitig für Erholungshoffnungen, doch diese Gewinne wurden zum Wochenstart vollständig ausradiert. Der Spotpreis fiel am heutigen Montag um rund 2,2 % auf etwa 82,50 US-Dollar.

    Marktbeobachter richten ihren Blick nun auf die Unterstützung bei 81,00 US-Dollar. Nach oben hin erweist sich der Widerstand bei 85,50 US-Dollar derzeit als zu stark. Der breite Markt für Edelmetall-ETFs verzeichnete am Montag einen Rückgang von insgesamt rund 4 %.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei abrdn Physical Silver Shares ETF?

    Industrielle Nachfrage im Wandel

    Neben der makroökonomischen Lage belasten fundamentale Faktoren das Angebot-Nachfrage-Verhältnis. In der Industrie gibt es Bestrebungen, Silber in der Solarzellenfertigung aufgrund der hohen Rohstoffkosten vermehrt durch Kupfer zu ersetzen. Zudem drückt ein hohes globales Angebot auf die Preise: China exportierte im vergangenen Jahr 5.100 Tonnen Silber – das höchste Volumen seit 16 Jahren.

    Während Gold-ETFs den neunten Monat in Folge Zuflüsse verzeichnen, reagiert der Silbermarkt deutlich sensibler auf die industrielle Eintrübung und das steigende Renditeumfeld. Für den abrdn Physical Silver Shares ETF entscheidet sich an der Unterstützung von 81,00 US-Dollar, ob die aktuelle Korrektur lediglich eine Verschnaufpause darstellt oder eine nachhaltige Trendwende einleitet.

    Anzeige

    abrdn Physical Silver Shares ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue abrdn Physical Silver Shares ETF-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

    Die neusten abrdn Physical Silver Shares ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für abrdn Physical Silver Shares ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    abrdn Physical Silver Shares ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (09.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

    Random Partner

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

    » Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

    » ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

    » Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

    » Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

    » Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

    » KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

    » Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

    » ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
    Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie
    European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
    ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
      BSN Vola-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
      Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille

      audio-cd.at ist in einem Podcastranking weit vorne, aus Österreichischer Sicht nur hinter lookaut und Gewinn, aber zb sogar vor dem Deutschen Börsenradio. Dafür werde ich im Journalistenranking, da...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de