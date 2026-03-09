abrdn Physical Silver ETF: Silber unter Druck ( Finanztrends)
09.03.2026, 3072 Zeichen
Der abrdn Physical Silver Shares ETF kämpft aktuell mit einer deutlichen Korrektur am Edelmetallmarkt. Während Silber erst vor einer Woche lokale Höchststände markierte, drücken nun ein erstarkter US-Dollar und veränderte Zinserwartungen auf den Kurs. Kann das Industriemetall seinen Aufwärtstrend trotz dieses massiven Gegenwinds verteidigen?
Währungsdruck und Inflationssorgen
Haupttreiber für die aktuelle Abwärtsbewegung ist das Comeback des US-Dollars. Die US-Währung erreichte heute ein Dreimonatshoch, was in Dollar denominierte Rohstoffe für internationale Käufer verteuert. Parallel dazu stiegen die Energiekosten deutlich an – Brent-Öl notiert mittlerweile über 108 US-Dollar pro Barrel.
Diese Entwicklung schürt neue Inflationsängste und dämpft die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve. Da Silber als zinsloses Asset gilt, belasten die Erwartungen längerfristig hoher Zinsen den Kurs spürbar. In den vergangenen 48 Stunden führte dies zu deutlichen Gewinnmitnahmen.
Charttechnik und Marktstimmung
Technisch befindet sich Silber nach dem Peak am 2. März in einer Konsolidierungsphase. Zwar sorgten enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten am Samstag kurzzeitig für Erholungshoffnungen, doch diese Gewinne wurden zum Wochenstart vollständig ausradiert. Der Spotpreis fiel am heutigen Montag um rund 2,2 % auf etwa 82,50 US-Dollar.
Marktbeobachter richten ihren Blick nun auf die Unterstützung bei 81,00 US-Dollar. Nach oben hin erweist sich der Widerstand bei 85,50 US-Dollar derzeit als zu stark. Der breite Markt für Edelmetall-ETFs verzeichnete am Montag einen Rückgang von insgesamt rund 4 %.
Industrielle Nachfrage im Wandel
Neben der makroökonomischen Lage belasten fundamentale Faktoren das Angebot-Nachfrage-Verhältnis. In der Industrie gibt es Bestrebungen, Silber in der Solarzellenfertigung aufgrund der hohen Rohstoffkosten vermehrt durch Kupfer zu ersetzen. Zudem drückt ein hohes globales Angebot auf die Preise: China exportierte im vergangenen Jahr 5.100 Tonnen Silber – das höchste Volumen seit 16 Jahren.
Während Gold-ETFs den neunten Monat in Folge Zuflüsse verzeichnen, reagiert der Silbermarkt deutlich sensibler auf die industrielle Eintrübung und das steigende Renditeumfeld. Für den abrdn Physical Silver Shares ETF entscheidet sich an der Unterstützung von 81,00 US-Dollar, ob die aktuelle Korrektur lediglich eine Verschnaufpause darstellt oder eine nachhaltige Trendwende einleitet.
