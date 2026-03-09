SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Psychische Erkrankungen treiben Alzheimer-Risiko drastisch in die Höhe ( Finanztrends)

09.03.2026, 3961 Zeichen

Depressionen und chronischer Stress erhöhen das Risiko für Demenz massiv. Das belegen neue Studien, die Anfang März 2026 im Fachjournal JAMA Network Open veröffentlicht und im Deutschen Ärzteblatt diskutiert wurden. Die Daten zeigen: Mentale Leiden sind keine bloßen Begleiterscheinungen, sondern direkte Treiber für neurodegenerativen Verfall. Besonders alarmierend ist der Effekt bei der früh einsetzenden Alzheimer-Erkrankung.

Stress in Kindheit und Erwachsenenalter verdreifacht Demenz-Risiko

Eine große chinesische Langzeitstudie mit über 11.600 Teilnehmern liefert die harten Zahlen. Menschen, die sowohl in der Kindheit als auch im Erwachsenenalter schweren psychosozialen Belastungen ausgesetzt waren, haben ein mehr als dreifach erhöhtes Risiko, an Demenz zu erkranken.

Der Schlüsselfaktor in dieser Kette ist die Depression. Sie vermittelt laut Berechnungen der Forscher über ein Drittel des Risikos aus traumatischen Kindheitserlebnissen. Bei Stress im Erwachsenenalter sind es knapp 21 Prozent. Eine unbehandelte Depression wirkt damit wie ein Katalysator für den Abbau der Gehirnleistung.

Frühes Alzheimer: Die Psyche tarnt die Demenz

Die Lage ist bei jungem Alzheimer besonders dramatisch. Die Krankheit trifft Menschen oft schon im vierten oder fünften Lebensjahrzehnt. Auf einer Fachkonferenz zur LEADS-Studie am 7. März 2026 wurde das Ausmaß des Problems deutlich.

Patienten mit Depressionen, Angststörungen oder PTBS erkranken im Schnitt Jahre früher. Bei drei oder mehr psychiatrischen Vorerkrankungen kann der Ausbruch der Symptome um bis zu 7,7 Jahre vorverlegt werden.

Hinzu kommt ein fatales Diagnose-Dilemma: Jüngere Patienten warten im Schnitt fünf Jahre auf die korrekte Alzheimer-Diagnose. Erste kognitive Aussetzer werden bei Unter-60-Jährigen fast immer als Burnout oder klassische Depression fehlgedeutet. Die psychischen Symptome verdecken so den eigentlichen Hirnabbau.

Chronischer Stress vergiftet das Gehirn

Die biologischen Mechanismen hinter diesem Zusammenhang entschlüsselt die Forschung immer genauer. Chronischer psychischer Stress führt zu dauerhaft erhöhten Cortisol-Spiegeln. Dieses Stresshormon wirkt auf Dauer toxisch auf essenzielle Gehirnareale wie den Hippocampus – unsere Gedächtniszentrale.

Gleichzeitig heizen mentale Erkrankungen entzündliche Prozesse im Körper an. Diese systemische Entzündung überwindet die Blut-Hirn-Schranke und beschleunigt die Ablagerung schädlicher Beta-Amyloid-Proteine, dem klassischen Alzheimer-Marker. Bei depressiven Patienten reicht bereits eine geringe Menge dieser Ablagerungen, um kognitive Einbußen auszulösen.

Paradigmenwechsel in der Medizin gefordert

Die neuen Daten erfordern einen fundamentalen Kurswechsel. Bislang galten Psychiatrie und Neurologie oft als getrennte Welten. Jetzt wird klar: Die Behandlung von Depressionen und Traumata könnte einer der wirksamsten Hebel sein, um die Alzheimer-Welle abzuschwächen.

Gesundheitsexperten fordern, dass bei der Therapie von Depressionen im mittleren Lebensalter standardmäßig auch das Demenzrisiko bewertet wird. Gezielte Investitionen in die psychische Gesundheit junger Menschen könnten langfristig Milliarden an Pflegekosten sparen.

Die Konsequenz? Künftige Diagnoseverfahren für früh einsetzenden Alzheimer werden wohl obligatorische psychiatrische Screenings enthalten. Nötig sind zudem spezialisierte Zentren, die neurologische und psychiatrische Expertise bündeln. Der Schutz der Psyche rückt damit in das Zentrum der medizinischen Altersvorsorge – und diese beginnt schon in der Lebensmitte.


(09.03.2026)

