Uranium Energy Aktie: Licht und Schatten ( Finanztrends)

Uranium Energy hat im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal seine ungesicherte Bestandsstrategie erfolgreich ausgespielt und Uran deutlich über dem Marktpreis verkauft. Gleichzeitig weiteten sich jedoch die operativen Verluste des schuldenfreien Unternehmens spürbar aus. Dies wirft die Frage auf: Wie teuer erkauft sich der Konzern sein zukünftiges Wachstum?

Lukrative Verkäufe stützen die Bilanz

Die jüngsten Zahlen belegen die Preissetzungsmacht des Unternehmens im aktuellen Marktumfeld. Durch den Verkauf von 200.000 Pfund Uran aus dem eigenen physischen Bestand erzielte Uranium Energy einen Durchschnittspreis von 101 US-Dollar pro Pfund. Das liegt rund 25 Prozent über dem durchschnittlichen Spotpreis des Berichtsquartals.

Diese Transaktionen spülten nicht nur einen Bruttogewinn von 10 Millionen US-Dollar in die Kassen, sondern festigen auch die starke Ausgangslage. Mit liquiden Mitteln in Höhe von 818 Millionen US-Dollar – darunter 486 Millionen US-Dollar in bar – agiert das Unternehmen weiterhin völlig schuldenfrei und behält physische Reserven im Wert von rund 144 Millionen US-Dollar in der Hinterhand.

Hohe Investitionen belasten das Ergebnis

Trotz der margenstarken Verkäufe vergrößerte sich der operative Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3,6 auf 23,6 Millionen US-Dollar. Der Grund hierfür liegt in den deutlich gestiegenen Ausgaben für Liegenschaften und Verwaltung. Das Management investiert derzeit stark in den Ausbau der eigenen Infrastruktur und die vertikale Integration der Lieferkette.

So wurde die Konstruktion am Burke-Hollow-Projekt in Texas kürzlich abgeschlossen, während auf dem Sweetwater-Projekt Anfang März ein neues Bohrprogramm startete. Diese Vorleistungen für die zukünftige Produktion belasten das aktuelle Zahlenwerk, werden von Investoren aber weitgehend als notwendiger Schritt für künftige Skaleneffekte interpretiert. Nach einem beachtlichen Kursplus von rund 159 Prozent auf Jahressicht schloss das Papier gestern bei 12,19 Euro und behauptet sich damit trotz der kurzfristigen Gewinnbelastungen auf einem hohen Niveau.

Der Blick nach vorn

Der Fokus des Managements richtet sich nun auf die operative Umsetzung der getätigten Investitionen. Mit der abgeschlossenen Bauphase in Texas und der zu 80 Prozent fortgeschrittenen Erschließung beim Ludeman-Projekt stehen wichtige Anlagen bereit. Sobald die noch ausstehenden behördlichen Genehmigungen für Burke Hollow vorliegen, ist das Unternehmen in der Position, die Fördermengen zeitnah hochzufahren und die neu geschaffene Infrastruktur in zählbare Produktion umzumünzen.

