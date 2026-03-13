Eco World Aktie: Gewinn verdoppelt ( Finanztrends)

13.03.2026, 2976 Zeichen

Wenn Technologieriesen wie Microsoft und Google großflächig Land kaufen, hinterlässt das tiefe Spuren in den Bilanzen der Projektentwickler. Eco World Development hat im ersten Quartal 2026 massiv von genau diesen Deals profitiert und den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Die Strategie, verstärkt auf Industrieparks für globale Tech-Konzerne zu setzen, zahlt sich für das Unternehmen derzeit voll aus.

Industrieparks als Wachstumsmotor

Der Umsatzsprung um 150,8 Prozent auf 1,35 Milliarden RM (Ringgit) im ersten Quartal resultiert maßgeblich aus dem Abschluss bedeutender Transaktionen für Industrieflächen. Microsoft Payments sicherte sich rund 138 Acres im Eco Business Park I, während Pearl Computing – ein mit Google verbundenes Unternehmen – knapp 58 Acres im Eco Business Park V erwarb. Diese Verkäufe an zahlungskräftige Partner stabilisieren das Geschäft und sorgen für eine schnelle Gewinnrealisierung.

Der Nachsteuergewinn kletterte infolgedessen auf 165,6 Millionen RM, was einem Plus von 106 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Angesichts dieser Liquidität hat das Management die erste Zwischendividende auf zwei Sen pro Aktie festgesetzt – eine Verdopplung im Vergleich zum ersten Quartal 2025.

Regionale Dominanz und volle Auftragsbücher

Die Verkaufszahlen der ersten vier Monate des Geschäftsjahres unterstreichen die starke Marktposition in den wirtschaftlichen Zentren Malaysias. Mit 2,06 Milliarden RM an Immobilienverkäufen hat das Unternehmen bereits 52 Prozent seines Jahresziels von 4 Milliarden RM erreicht. Besonders die Zentralregion rund um das Klang Valley erweist sich als wichtigster Umsatzpfeiler.

Die Verteilung der Verkäufe nach Regionen und Sektoren verdeutlicht den Fokus:

- Zentralregion (Klang Valley/Negeri Sembilan): 55 % des Umsatzes

- Südregion (Johor): 39 % des Umsatzes

- Nordregion (Penang): 6 % des Umsatzes

- Industrielle Entwicklungen: 36 % Anteil am Gesamtabsatz

Die Perspektive für das restliche Geschäftsjahr bleibt positiv, da der zukünftige Umsatz zum Stichtag Ende Februar bereits auf 5,11 Milliarden RM angewachsen ist. Mit dem Start von zwei neuen Großprojekten – der Wohnsiedlung Eco Radiance auf 847 Acres und dem Industriepark Eco Business Park 8 in Johor – bereitet das Unternehmen die nächste Wachstumsphase vor. Diese Projekte sollen die Präsenz im industriellen Sektor weiter festigen und die Abhängigkeit vom klassischen Wohnungsmarkt reduzieren.

(13.03.2026)

