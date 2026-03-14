Stratasys Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)

14.03.2026, 2368 Zeichen

Stratasys kämpft gegen den anhaltenden Abwärtstrend. Während das Management für die zweite Jahreshälfte 2026 eine geschäftliche Belebung in Aussicht stellt, markierte das Papier am Freitag einen neuen Tiefstand. Das Unternehmen setzt nun verstärkt auf die Skalierung industrieller 3D-Druck-Anwendungen, um die operative Wende einzuleiten.

Die Aktie schloss am Freitag bei 6,89 Euro und erreichte damit punktgenau ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Allein innerhalb der vergangenen 30 Tage summieren sich die Kursverluste auf über 27 Prozent. Dieser deutliche Abwärtsdruck steht im Kontrast zu den Anfang März präsentierten Plänen des Vorstands, durch strikte Kostenkontrolle und operative Disziplin die Profitabilität im schwierigen Marktumfeld zu sichern.

Fokus auf industrielle Produktion

Stratasys forciert derzeit den Ausbau in wachstumsstarken Sektoren wie der Luft- und Raumfahrt sowie der Medizintechnik. Ziel ist der strategische Wandel vom Anbieter für Prototypen-Lösungen hin zum Partner für die industrielle Serienfertigung. Hochwertige Anwendungsfälle und neue Partnerschaften sollen die Marktposition in diesen spezialisierten Bereichen festigen.

Allerdings belasten externe Faktoren wie Zölle und Währungsschwankungen weiterhin das Geschäftsumfeld. Die Unternehmensführung erwartet dennoch eine schrittweise Verbesserung der Erlöse im laufenden Jahr. Dabei wird davon ausgegangen, dass die zweite Jahreshälfte 2026 dynamischer ausfallen wird als das erste Halbjahr.

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Termine im Mai entscheidend

Die nächsten konkreten Anhaltspunkte zur operativen Umsetzung liefert der Zeitraum zwischen dem 18. und 20. Mai 2026. Dann wird Stratasys die Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen. Diese Daten werden zeigen, ob die angestrebte sequenzielle Erlösverbesserung bereits erste Konturen annimmt oder ob die marktseitigen Belastungsfaktoren die erhoffte Erholung weiter verzögern.

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(14.03.2026)

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