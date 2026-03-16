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Bloom Energy Aktie: Wachstum mit Risiken ( Finanztrends)

16.03.2026, 3132 Zeichen

Bloom Energy hat sich in den vergangenen Monaten zu einem der auffälligsten Titel im Bereich sauberer Energieversorgung entwickelt. Der Treiber: die explodierende Nachfrage nach Strom für KI-Rechenzentren. Die jüngsten Quartalszahlen und der Ausblick für 2026 untermauern die These — doch die Bewertung und Insiderverkäufe werfen Fragen auf.

Starke Zahlen, ambitionierter Ausblick

Im vierten Quartal 2025 übertraf Bloom Energy die Erwartungen deutlich. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 Dollar — Analysten hatten lediglich 0,25 Dollar erwartet. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35,9 Prozent auf 777,7 Millionen Dollar.

Für das Gesamtjahr 2026 stellt das Management einen Umsatz zwischen 3,1 und 3,3 Milliarden Dollar in Aussicht. Das liegt spürbar über den bisherigen Konsensschätzungen von 2,58 Milliarden Dollar. Hinzu kommt ein Auftragsbestand von rund 20 Milliarden Dollar, der die Visibilität für die kommenden Jahre erhöht.

Um die steigende Nachfrage zu bedienen, plant das Unternehmen, seine Produktionskapazität bis Ende 2026 von einem auf zwei Gigawatt zu verdoppeln. Finanziert wird der Ausbau unter anderem durch einen Kreditrahmen mit Brookfield über bis zu fünf Milliarden Dollar über fünf Jahre.

Insider verkaufen, Analysten zurückhaltend

Trotz der positiven Fundamentaldaten gibt es Signale, die zur Vorsicht mahnen. CEO Kr Sridhar veräußerte in den vergangenen 90 Tagen rund 200.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von etwa 170 Dollar — ein Gesamtvolumen von rund 34 Millionen Dollar. Insgesamt verkauften Insider im gleichen Zeitraum Anteile im Wert von etwa 35,1 Millionen Dollar.

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Auch institutionelle Investoren reagieren gemischt: Cinctive Capital Management reduzierte seine Position im dritten Quartal 2025 um 90,2 Prozent, Boothbay Fund Management trennte sich von 103.157 Aktien. Auf der anderen Seite stieg Clough Capital Partners mit 16.836 Aktien neu ein.

Der Analystenkonsens lautet derzeit „Hold", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 131,87 Dollar. Die Spanne der Einzelschätzungen reicht von 68 bis 207 Dollar — ein Hinweis darauf, wie unterschiedlich Marktteilnehmer die Wachstumsstory und die damit verbundenen Risiken einschätzen. Die Aktie notiert aktuell rund neun Prozent unterhalb ihres 52-Wochen-Hochs von 148,02 Euro, hat seit Jahresbeginn aber bereits rund 60 Prozent zugelegt. Der RSI von über 91 signalisiert eine deutlich überkaufte Lage.

Die zentrale Herausforderung bleibt die Frage, ob Bloom Energy die geplante Kapazitätsverdopplung reibungslos umsetzen kann — denn an der Umsetzungsgeschwindigkeit hängt ein Großteil der ambitionierten Prognose für 2026.

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    Autor: Finanztrends

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