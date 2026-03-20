Apollo Silver Aktie: Calico-Update ignoriert ( Finanztrends)

20.03.2026, 2599 Zeichen

Apollo Silver treibt die Erschließung des Calico-Projekts in Kalifornien voran und hat nun die Erstellung einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) beauftragt. Während das Unternehmen technisch wichtige Meilensteine erreicht, markiert der Aktienkurs heute einen neuen Tiefpunkt. Die Diskrepanz zwischen operativer Planung und Marktreaktion rückt die fundamentale Absicherung des Projekts in den Fokus.

Die beauftragte Preliminary Economic Assessment (PEA) soll erstmals detaillierte Aufschlüsse über potenzielle Abbaumethoden, Verarbeitungsprozesse und die zu erwartenden Kosten liefern. Hierfür arbeitet Apollo Silver mit SLR Consulting zusammen. Das Calico-Projekt gilt als eines der größten unerschlossenen Silbervorkommen in den USA und gewinnt durch Beiprodukte wie Zink und Baryt an strategischer Bedeutung für die heimischen Lieferketten.

Parallel zur wirtschaftlichen Analyse wurden bereits umfangreiche geophysikalische Untersuchungen abgeschlossen. Eine hochauflösende Vermessung aus der Luft über 632 Leitungskilometer soll dabei helfen, die geologische Struktur besser zu verstehen und neue Bohrziele zu identifizieren. Diese Maßnahmen dienen dazu, das Projektrisiko systematisch zu senken und eine fundierte Datenbasis für die weitere Entwicklung zu schaffen.

Finanzielle Basis und Kursentwicklung

Trotz der operativen Fortschritte und einer im Januar abgeschlossenen Privatplatzierung über 27,5 Millionen US-Dollar steht das Papier unter Druck. Selbst die Beteiligung von Großinvestoren wie Jupiter Asset Management konnte den Abwärtstrend bisher nicht stoppen. Heute markierte der Titel mit einem Minus von 7,21 % bei 1,93 € ein neues 52-Wochen-Tief. Marktteilnehmer scheinen die langfristigen Chancen der PEA derzeit gegenüber kurzfristigen Unsicherheiten im Sektor unterzuordnen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Apollo Silver ?

Die kommenden Monate werden durch die Auswertung der metallurgischen und geotechnischen Studien geprägt sein. Diese Ergebnisse bilden zusammen mit der PEA das Fundament für die Entscheidung, ob und in welcher Form das Calico-Projekt in die nächste Entwicklungsphase überführt werden kann.

Anzeige

Apollo Silver-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Apollo Silver-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

Die neusten Apollo Silver-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Apollo Silver-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Apollo Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(20.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/03: Ruth Jedliczka

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Flughafen Wien, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Bajaj Mobility AG, UBM, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Austriacard Holdings AG, Andritz, Athos Immobilien, AT&S, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Lenzing, OMV, Palfinger, Porr, SBO, Telekom Austria, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.

Random Partner Strabag

Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17). >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ShopTokopedia: BPOM-Zertifizierung wird zum Muss für Gesundheitsmarken (...

» US-Zollstreit wird zum Wahlkampfschlüssel ( Finanztrends)

» Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn für Großhandel ( Finanztrends)

» BYD Aktie: Ölpreisschock trifft Jahresbericht ( Finanztrends)

» Cool Link Holdings Aktie: Dividende im Fokus? ( Finanztrends)

» Dębica Aktie: Kurs auf 2026 ( Finanztrends)

» dpa: Erster 24-Stunden-Streik legt Deutschlands Nachrichtenzentrale lahm...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Alibaba, Ruth Jedliczka Mischek, Gold, ...

» Intelectin-2: Körpereigenes Protein schützt Darm doppelt ( Finanztrends)

» Rentensteuer 2026: So schützen Sie sich vor der Abgabenfalle ( Finanztre...