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Apollo Silver Aktie: Calico-Update ignoriert ( Finanztrends)

20.03.2026, 2599 Zeichen

Apollo Silver treibt die Erschließung des Calico-Projekts in Kalifornien voran und hat nun die Erstellung einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) beauftragt. Während das Unternehmen technisch wichtige Meilensteine erreicht, markiert der Aktienkurs heute einen neuen Tiefpunkt. Die Diskrepanz zwischen operativer Planung und Marktreaktion rückt die fundamentale Absicherung des Projekts in den Fokus.

Die beauftragte Preliminary Economic Assessment (PEA) soll erstmals detaillierte Aufschlüsse über potenzielle Abbaumethoden, Verarbeitungsprozesse und die zu erwartenden Kosten liefern. Hierfür arbeitet Apollo Silver mit SLR Consulting zusammen. Das Calico-Projekt gilt als eines der größten unerschlossenen Silbervorkommen in den USA und gewinnt durch Beiprodukte wie Zink und Baryt an strategischer Bedeutung für die heimischen Lieferketten.

Parallel zur wirtschaftlichen Analyse wurden bereits umfangreiche geophysikalische Untersuchungen abgeschlossen. Eine hochauflösende Vermessung aus der Luft über 632 Leitungskilometer soll dabei helfen, die geologische Struktur besser zu verstehen und neue Bohrziele zu identifizieren. Diese Maßnahmen dienen dazu, das Projektrisiko systematisch zu senken und eine fundierte Datenbasis für die weitere Entwicklung zu schaffen.

Finanzielle Basis und Kursentwicklung

Trotz der operativen Fortschritte und einer im Januar abgeschlossenen Privatplatzierung über 27,5 Millionen US-Dollar steht das Papier unter Druck. Selbst die Beteiligung von Großinvestoren wie Jupiter Asset Management konnte den Abwärtstrend bisher nicht stoppen. Heute markierte der Titel mit einem Minus von 7,21 % bei 1,93 € ein neues 52-Wochen-Tief. Marktteilnehmer scheinen die langfristigen Chancen der PEA derzeit gegenüber kurzfristigen Unsicherheiten im Sektor unterzuordnen.

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    Autor: Finanztrends

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