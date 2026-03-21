SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Oracle Aktie: Expansion trifft Realität ( Finanztrends)

21.03.2026, 2919 Zeichen

Oracle steht vor einem Balanceakt: Einerseits boomt das KI-Geschäft, andererseits wächst die Sorge der Anleger, dass die aggressive Expansionsstrategie das Unternehmen finanziell überfordert. Heute verlor die Aktie rund 3,6 Prozent – und das trotz zuletzt starker Quartalszahlen.

Kapitalerhöhung belastet die Stimmung

Im Zentrum der Skepsis steht ein 50-Milliarden-Dollar-Investitionsprogramm für das laufende Geschäftsjahr. Einen Teil dieser Summe will Oracle über ein sogenanntes At-the-Market-Programm aufbringen – konkret bis zu 20 Milliarden Dollar durch die Ausgabe neuer Aktien. Für bestehende Aktionäre bedeutet das eine spürbare Verwässerung ihrer Anteile. Hinzu kommen mehrere Sammelklagen, die prüfen, ob Oracle die kurzfristigen Umsatzperspektiven aus den Milliarden-Investitionen korrekt dargestellt hat.

Parallel läuft eine umfangreiche interne Umstrukturierung. Das Budget dafür wurde zuletzt um 500 Millionen Dollar auf insgesamt 2,1 Milliarden Dollar angehoben. Rund 982 Millionen Dollar wurden bereits ausgegeben, überwiegend für Abfindungen. Bis zum Geschäftsjahresende am 31. Mai stehen noch etwa 1,1 Milliarden Dollar für weitere Stellenabbaumaßnahmen bereit. Als Treiber nennt Oracle unter anderem verbesserte interne Entwicklerwerkzeuge, die den Bedarf an Softwareentwicklern reduzieren sollen.

Starke Auftragslage, schwache Kursentwicklung

Das operative Bild ist dabei keineswegs düster. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen – ein Maßstab für künftige Einnahmen – stiegen um 325 Prozent auf 553 Milliarden Dollar. Die Cloud-Umsätze kletterten um 44 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar, der Infrastrukturbereich wuchs sogar um 84 Prozent. Um den Kapitalbedarf zu begrenzen, setzt Oracle zudem auf ein „Bring-your-own-hardware"-Modell, bei dem Kunden eigene Prozessoren einbringen. Mehr als zehn Gigawatt an Rechen- und Energiekapazität wurden für die nächsten drei Jahre gesichert – der Großteil davon von Partnern finanziert.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Oracle?

Institutionelle Investoren reagieren dennoch zurückhaltend. Davis Selected Advisers reduzierte seine Beteiligung im dritten Quartal um 49 Prozent und verkaufte rund 64.500 Aktien.

Der Markt zweifelt nicht an der Nachfrage nach KI-Infrastruktur, sondern daran, wie schnell der gigantische Auftragsbestand in tatsächlich verbuchte und profitable Umsätze umgewandelt werden kann. Solange diese Frage offen bleibt, dürfte der Druck auf die Aktie anhalten – trotz aller Rekordwerte im Auftragseingang.

Anzeige

Oracle-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Oracle-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:

Die neusten Oracle-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Oracle-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Oracle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(21.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Kathrein Privatbank
Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

» Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

» Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

» Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

» Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

» Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

» Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

» Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

» SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Plug Power Aktie: Klage eskaliert ( Finanztrends)
BayWa Aktie: Führungswechsel im Krisenfeuer ( Finanztrends)
DroneShield Aktie: Milliarden-Pipeline im Visier ( Finanztrends)
Diginex Aktie: Gründer kauft Zeit ( Finanztrends)
BMW Aktie: Dividende trotz Gegenwind ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Kapazitäten entscheiden ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte

    Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil ein Update zu einer Woche Iran-Krieg. Gunter ist ein Vierteljahrhundert im Geschäft und hat als Analyst schon einige Wirtschaf...

    Books josefchladek.com

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions



    Autor: Finanztrends

    21.03.2026, 2919 Zeichen

    Oracle steht vor einem Balanceakt: Einerseits boomt das KI-Geschäft, andererseits wächst die Sorge der Anleger, dass die aggressive Expansionsstrategie das Unternehmen finanziell überfordert. Heute verlor die Aktie rund 3,6 Prozent – und das trotz zuletzt starker Quartalszahlen.

    Kapitalerhöhung belastet die Stimmung

    Im Zentrum der Skepsis steht ein 50-Milliarden-Dollar-Investitionsprogramm für das laufende Geschäftsjahr. Einen Teil dieser Summe will Oracle über ein sogenanntes At-the-Market-Programm aufbringen – konkret bis zu 20 Milliarden Dollar durch die Ausgabe neuer Aktien. Für bestehende Aktionäre bedeutet das eine spürbare Verwässerung ihrer Anteile. Hinzu kommen mehrere Sammelklagen, die prüfen, ob Oracle die kurzfristigen Umsatzperspektiven aus den Milliarden-Investitionen korrekt dargestellt hat.

    Parallel läuft eine umfangreiche interne Umstrukturierung. Das Budget dafür wurde zuletzt um 500 Millionen Dollar auf insgesamt 2,1 Milliarden Dollar angehoben. Rund 982 Millionen Dollar wurden bereits ausgegeben, überwiegend für Abfindungen. Bis zum Geschäftsjahresende am 31. Mai stehen noch etwa 1,1 Milliarden Dollar für weitere Stellenabbaumaßnahmen bereit. Als Treiber nennt Oracle unter anderem verbesserte interne Entwicklerwerkzeuge, die den Bedarf an Softwareentwicklern reduzieren sollen.

    Starke Auftragslage, schwache Kursentwicklung

    Das operative Bild ist dabei keineswegs düster. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen – ein Maßstab für künftige Einnahmen – stiegen um 325 Prozent auf 553 Milliarden Dollar. Die Cloud-Umsätze kletterten um 44 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar, der Infrastrukturbereich wuchs sogar um 84 Prozent. Um den Kapitalbedarf zu begrenzen, setzt Oracle zudem auf ein „Bring-your-own-hardware"-Modell, bei dem Kunden eigene Prozessoren einbringen. Mehr als zehn Gigawatt an Rechen- und Energiekapazität wurden für die nächsten drei Jahre gesichert – der Großteil davon von Partnern finanziert.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Oracle?

    Institutionelle Investoren reagieren dennoch zurückhaltend. Davis Selected Advisers reduzierte seine Beteiligung im dritten Quartal um 49 Prozent und verkaufte rund 64.500 Aktien.

    Der Markt zweifelt nicht an der Nachfrage nach KI-Infrastruktur, sondern daran, wie schnell der gigantische Auftragsbestand in tatsächlich verbuchte und profitable Umsätze umgewandelt werden kann. Solange diese Frage offen bleibt, dürfte der Druck auf die Aktie anhalten – trotz aller Rekordwerte im Auftragseingang.

    Anzeige

    Oracle-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Oracle-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:

    Die neusten Oracle-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Oracle-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Oracle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (21.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Kathrein Privatbank
    Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

    » Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

    » SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

    » Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

    » Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

    » Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

    » Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

    » Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

    » Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

    » SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Plug Power Aktie: Klage eskaliert ( Finanztrends)
    BayWa Aktie: Führungswechsel im Krisenfeuer ( Finanztrends)
    DroneShield Aktie: Milliarden-Pipeline im Visier ( Finanztrends)
    Diginex Aktie: Gründer kauft Zeit ( Finanztrends)
    BMW Aktie: Dividende trotz Gegenwind ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Kapazitäten entscheiden ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte

      Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil ein Update zu einer Woche Iran-Krieg. Gunter ist ein Vierteljahrhundert im Geschäft und hat als Analyst schon einige Wirtschaf...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de