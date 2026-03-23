Petrobras Aktie: Spagat der Energieträger ( Finanztrends)

23.03.2026, 2676 Zeichen

Der brasilianische Energiekonzern Petrobras fährt strategisch zweigleisig. Während das Unternehmen im Bundesstaat Ceará die Produktion von Biodiesel wieder hochfährt, fließt gleichzeitig eine knappe halbe Milliarde US-Dollar in den Rückkauf klassischer Offshore-Ölfelder. Dieser Ansatz zeigt, wie der Konzern den Übergang zu sauberen Energien mit dem lukrativen Kerngeschäft ausbalanciert.

Grüne Ambitionen treffen auf fossile Gewinne

Die Wiederaufnahme der Biodiesel-Produktion im Nordosten Brasiliens unterstreicht die Bemühungen des Konzerns, seine Energiematrix zu diversifizieren. Petrobras reagiert damit auf die sich wandelnden politischen Rahmenbedingungen im Land und positioniert sich stärker im Bereich der erneuerbaren Kraftstoffe zur Senkung der CO2-Emissionen.

Gleichzeitig vernachlässigt das Management die traditionellen Ertragsbringer nicht. Um die Marktposition im konventionellen Energiesektor zu festigen und langfristige Einnahmen zu garantieren, hat Petrobras in den vergangenen Tagen gleich mehrere operative Meilensteine vermeldet:

Rückkauf der verbleibenden 50 Prozent an den Ölfeldern Tartaruga Verde und Espadarte (Modul III) von Petronas für 450 Millionen US-Dollar.

Sicherung von geschätzt vier Milliarden Real an jährlichen Fixeinnahmen durch den Zuschlag für acht Wärmekraftwerke (2.235 Megawatt) ab August 2026.

Erfolgreiche Bohrung und Entdeckung eines neuen Gasvorkommens in Kolumbien.

Solide Basis für künftige Investitionen

Besonders die vollständige Übernahme der Ölfelder im Campos-Becken, die aktuell rund 55.000 Barrel pro Tag fördern, stärkt den direkten Cashflow. An der Börse wird diese Kombination aus Absicherung und Expansion honoriert. Mit einem Kursplus von über 41 Prozent seit Jahresbeginn notiert das Papier aktuell bei 7,05 Euro und hält sich damit in greifbarer Nähe seines erst in der Vorwoche erreichten 52-Wochen-Hochs.

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Die bis in das Jahr 2031 laufenden Verträge für die Wärmekraftwerke bieten Petrobras nun zusätzliche Planungssicherheit. Diese garantierten Einnahmeströme aus dem Strom- und Ölgeschäft bilden das finanzielle Fundament, um die kapitalintensiven Investitionen in die künftige Energiewende dauerhaft stemmen zu können.

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(23.03.2026)

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