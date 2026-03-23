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Potsdams Milliardeneuro-Haushalt: Investitionen trotz Schuldenfalle? ( Finanztrends)

23.03.2026, 3988 Zeichen

Die brandenburgische Landeshauptstadt steht vor einer schwierigen Haushaltsentscheidung. Am 25. März 2026 stimmt die Stadtverordnetenversammlung über einen Etat ab, der Rekordinvestitionen mit einem Millionen-Defizit vereinen soll. Kann Potsdam weiter wachsen, ohne unter die Aufsicht des Landes zu geraten?

Rekordvolumen bei schwindenden Reserven

Der Haushaltsentwurf für 2026 sieht Ausgaben von rund 1,148 Milliarden Euro vor. Trotz dieser Summe rechnet die Stadt mit einem Fehlbetrag von 33,93 Millionen Euro. Die finanziellen Spielräume schwinden: Seit 2021 sind die liquiden Mittel um über 227 Millionen Euro geschrumpft. Ende 2025 lagen sie nur noch bei etwa 123 Millionen Euro.

Oberbürgermeisterin Noosha Aubel und Kämmerer Burkhard Exner führen den Druck auf externe Faktoren zurück. Steigende Kosten für Pflichtaufgaben wie Jugendhilfe und Integration belasten die Kasse. Zudem erhält Potsdam 2026 rund 25 Millionen Euro weniger an Schlüsselzuweisungen vom Land als geplant. Die Gesamtförderung sinkt damit auf etwa 185 Millionen Euro – zu wenig, um die wachsenden Verpflichtungen zu decken.

Bildungsoffensive trotz roter Zahlen

Trotz des Defizits setzt die Stadt auf massive Investitionen. Der Kommunale Immobilien Service plant von 2026 bis 2029 Ausgaben von 185,7 Millionen Euro. Achtzig Prozent davon fließen in Schulen und Jugendprojekte. Die Verwaltung argumentiert: Angesichts des Bevölkerungswachstums sind Sanierungen und Neubauten unverzichtbar.

Doch die Eigenmittel reichen nicht aus. Die Stadt muss auf Kredite und Sondervermögen zurückgreifen, was die Gesamtverschuldung erhöht. Experten warnen: Notwendige Investitionen heute bedeuten höhere Zinslasten morgen. Kämmerer Exner betont, dass dieses Tempo nur mit einem glaubwürdigen Sparkurs haltbar sei.

Sparkurs und neue Steuern als Ausweg

Um ein staatliches Haushaltssicherungskonzept (HSK) zu vermeiden, plant Potsdam freiwillige Konsolidierung. Personalkosten und freiwillige Leistungen im Sozial- und Kulturbereich sollen überprüft werden. Gleichzeitig sucht die Stadt neue Einnahmequellen.

Bereits umgesetzt wurden eine Erhöhung der Übernachtungssteuer auf 7,5 Prozent und ein Gewerbesteuerhebesatz von 470 Prozent. Neu für 2026 ist eine geplante Verpackungssteuer, die Einnahmen bringen und die Umwelt entlasten soll. Auch die Effizienz städtischer Programme steht auf dem Prüfstand. Oppositionspolitiker fordern etwa die Streichung des Projekts „Gesunde Landeshauptstadt“, um Millionen zu sparen.

Politischer Streit um wahre Finanzlage

Der Weg zum Haushalt ist von heftigen Debatten geprägt. Während SPD und Grüne soziale Standards und Klimainvestitionen verteidigen, fordern CDU und FDP radikalere Ausgabenkürzungen. Die FDP wirft der Stadt vor, jahrelang über ihre Verhältnisse gelebt zu haben.

Ein zentraler Streitpunkt ist die Höhe der Rücklagen. Das Brandenburger Innenministerium deutet an, dass die Reserven mit über 228 Millionen Euro Anfang 2026 höher liegen könnten als dargestellt. Oppositionspolitiker vermuten eine dramatisierte Darstellung, um Steuererhöhungen durchzusetzen. Kämmerer Exner entgegnet, ein Großteil dieser Mittel sei zweckgebunden oder bilanzielle Buchwerte, die nicht für den täglichen Zahlungsverkehr verfügbar seien.

Abstimmung mit Folgen für die Eigenständigkeit

Die Abstimmung am 25. März ist eine Weichenstellung. Lehnt die Landesaufsicht den beschlossenen Haushalt ab, droht ein HSK. Die Stadt würde dann fast jede Ausgabe mit dem Land abstimmen müssen. Freiwillige Leistungen in Kultur und Sport wären die ersten Opfer.

Für die Zukunft plant die Verwaltung eine Reform des Haushaltsverfahrens. Der Doppelhaushalt 2027/2028 soll transparenter und mit früherer Beteiligung von Politik und Bürgern entstehen. Doch zunächst geht es um 2026. Die Entscheidung wird zeigen, ob Potsdams wachstumsorientiertes Modell eine Zukunft hat oder ob eine Phase der Zwangsentsparung beginnt. Ein Kompromiss scheint wahrscheinlich – doch er wird für alle Beteiligten schmerzhafte Zugeständnisse erfordern.


(23.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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