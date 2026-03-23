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Rock Tech Lithium Aktie: Siemens als Kursstütze? ( Finanztrends)

23.03.2026, 2786 Zeichen

Die Partnerschaft mit Siemens Canada gibt Rock Tech Lithium strategisches Gewicht — doch an der Börse hinterlässt das bislang kaum Spuren. Die Aktie rutschte zuletzt unter ihren 50-Tage-Durchschnitt, während ein Analyst sein Kursziel von 2,40 CAD bekräftigt.

Siemens bringt mehr als nur Technik

Kern der Kooperation ist der Einsatz von Siemens' Digital-Twin-Technologie für Planung, Bau und Betrieb des geplanten Lithium-Konverters im kanadischen Red Rock, Ontario. Die Anlage soll eine Jahreskapazität von bis zu 32.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent erreichen — genug, um bis zu 900.000 Elektrofahrzeuge jährlich zu versorgen.

Besonders relevant: Siemens prüft laut First Berlin Equity Research auch eine direkte Eigenkapitalbeteiligung am Red Rock-Projekt. Analyst Simon Scholes stufte die Aktie am 9. März auf „Kaufen" hoch und verwies auf den im Dezember 2025 gestarteten Ontario Critical Minerals Processing Fund mit einem Volumen von 500 Millionen CAD. Die Partnerschaft mit Siemens erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass Red Rock aus diesem Programm gefördert wird.

Guben als Blaupause für Kanada

Das Konzept hinter Red Rock ist nicht neu erfunden, sondern abgeleitet. Rock Tech überträgt das Engineering- und Genehmigungsmodell seines deutschen Projekts in Guben auf den kanadischen Standort — mit dem Ziel, Entwicklungszeiten zu verkürzen und Kapitalrisiken zu senken. Der Guben-Konverter, derzeit im Bau, soll ab 2027 jährlich 24.000 Tonnen batterietaugliches Lithiumhydroxid produzieren und wäre damit die größte Anlage dieser Art in Europa.

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Politisch eingebettet ist die Kooperation in die G7-Allianz für kritische Mineralien — ein Rahmen, der deutschen und kanadischen Behörden gemeinsame Förderanträge erleichtern soll.

Technisch unter Druck

An der Börse spiegelt sich die strategische Aufstellung noch nicht wider. Die Aktie notiert aktuell rund 26 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch vom März 2025 und liegt unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts. Immerhin hält sie sich noch knapp über dem 200-Tage-Durchschnitt — eine technisch relevante Unterstützung. Ob die endgültige Investitionsentscheidung für Red Rock und mögliche Förderzusagen aus Ontario den Kurs neu ausrichten, hängt maßgeblich vom Timing der nächsten Projektmeilensteine ab.

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