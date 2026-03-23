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Steuerplanung wird 2026 zum Schlüssel für Immobilienrenditen ( Finanztrends)

23.03.2026, 4245 Zeichen

Die Erholung des deutschen Immobilienmarkts macht Steuerstrategien zum wichtigsten Hebel für Investoren. Eine breite Allianz fordert eine grundlegende Reform der Grunderwerbsteuer, während neue Abschreibungsmodelle und die umstrittene Grundsteuerreform die Anlageentscheidungen prägen.

Druck für einen nationalen Grunderwerbsteuer-Gipfel wächst

Eine ungewöhnliche Koalition aus Verbraucherschützern, Eigentümerverbänden und Finanzexperten erhöht den Druck auf die Politik. Sie fordern einen nationalen Gipfel zur Reform der Grunderwerbsteuer, die mit Sätzen von bis zu 6,5 Prozent als Haupthürde für Wohneigentum und Neubau gilt. Ein zentraler Vorschlag: eine Übertragbarkeit bereits gezahlter Steuern auf den nächsten Eigenheimkauf. Während Bayern mit 3,5 Prozent den niedrigsten Satz hat und eigene Freibeträge plant, stehen Länder wie Nordrhein-Westfalen in der Pflicht, ihre hohen Sätze zu senken.

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Goldenes Fenster für Abschreibungen bei Neubauten

Für Kapitalanleger eröffnet 2026 ein „goldenes Fenster“ durch attraktive Abschreibungsmodelle. Das voll wirksame Wachstumschancengesetz ermöglicht eine degressive Abschreibung von fünf Prozent auf neue Wohngebäude. In Kombination mit der Sonderabschreibung nach § 7b EStG können in den ersten vier Jahren bis zu 40 Prozent der Baukosten steuermindernd geltend gemacht werden.

Doch das Bundesfinanzhof (BFH) hat die Regeln präzisiert. In einem Grundsatzurteil stellte es klar, dass der Steuervorteil nicht für sogenannte Ersatzneubauten gilt. Wer ein bestehendes Gebäude abreißt und neu baut, schafft keinen zusätzlichen Wohnraum im Sinne des Gesetzes. Steuerberater raten daher zu unbebauten Grundstücken oder der Umwandlung von Gewerbe- in Wohnflächen.

Grundsteuerreform: Verlängerter Meldezeitpunkt und anhaltender Streit

Seit Januar 2025 gilt die reformierte Grundsteuer, doch die Debatte ist nicht verstummt. Zwar bestätigte der BFH im Januar 2026 die Verfassungsmäßigkeit des von elf Ländern genutzten Bundesmodells. Verbände wie Haus & Grund kündigten jedoch an, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Sie kritisieren die Berechnungsgrundlagen.

Für Eigentümer drängt zunächst die praktische Umsetzung. Bundesländer wie Berlin verlängerten die Frist für Änderungsanzeigen bis zum 30. April 2026. Wer bauliche Veränderungen aus 2025 nicht meldet, riskiert Nachzahlungen. Die Steuerlast variiert stark, da Kommunen ihre Hebesätze unterschiedlich anpassen – mal für Entlastung, mal für höhere Einnahmen.

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Energieeffizienz wird zum steuerbegünstigten Vermögenswert

Die Nachfrage nach energieeffizienten Gebäuden mit Eh60 oder besser steigt. Sie erzielen nicht nur höhere Mieten, sondern sind auch besser gegen mögliche CO₂-Preise auf Heizungen gewappnet. Die Modernisierung bestehender Portfolios wird zunehmend als steuerlich begünstigte Notwendigkeit gesehen. Die sofortige Absetzbarkeit von Sanierungskosten als Erhaltungsaufwand bleibt eine zentrale Strategie, besonders für Altbau-Besitzer in Top-Lagen wie München.

Ausblick: Institutionelle Fonds und entscheidende Weichenstellungen

Die Bundesregierung plant weitere Änderungen am Standortfördergesetz, um den Erwerb von Zielfonds für institutionelle Anleger zu erleichtern. Dies könnte den Markt hin zu speziellen Investmentfonds mit steuerlichen Vorteilen verschieben.

Die Weichen für 2027 stellt der geforderte Grunderwerbsteuer-Gipfel. Einigt sich die Politik auf bundesweite Freibeträge für Erstkäufer, könnte die Transaktionszahl deutlich steigen. Bis dahin bleibt der Immobilienerfolg in Deutschland eine Frage fundierter Steuerkenntnis – fast so sehr wie die Lage.


(23.03.2026)

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Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).

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    Autor: Finanztrends

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