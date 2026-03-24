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VINCORION Aktie: Starker Auftakt ( Finanztrends)

24.03.2026, 3048 Zeichen

Der Rüstungszulieferer VINCORION hat in den ersten Tagen nach seinem Börsengang ein deutliches Zeichen gesetzt. Ein massiver Auftragsbestand von über einer Milliarde Euro und ein überproportionales Gewinnwachstum verleihen dem Papier kräftigen Rückenwind. Namhafte Großinvestoren haben die Chance genutzt und sich bereits in der Frühphase strategisch positioniert.

Nach der Erstnotiz am vergangenen Freitag kletterte der Kurs bis Montagvormittag auf rund 19,40 Euro. Das entspricht einem Aufschlag von 14 Prozent auf den Emissionspreis von 17,00 Euro. Die Basis für diese positive Marktaufnahme liefern die jüngsten Geschäftszahlen. Im Jahr 2025 steigerte das Unternehmen aus Wedel seinen Umsatz um 18 Prozent auf 240,3 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) legte sogar um 64 Prozent auf 33,7 Millionen Euro zu, während sich der Nettogewinn auf 19,4 Millionen Euro nahezu verdoppelte.

Volle Auftragsbücher sichern Kapazitäten

Ein zentraler Treiber für das Anlegerinteresse ist die hohe Planungssicherheit. Zum Jahreswechsel verzeichnete VINCORION einen Auftragsbestand von rund 1,1 Milliarden Euro. Diese Summe sichert die Auslastung der Produktionskapazitäten für die kommenden vier Jahre ab.

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Als Zulieferer profitiert das Unternehmen direkt von der steigenden Nachfrage nach Verteidigungsplattformen. Die mechatronischen Systeme und Energieversorgungslösungen kommen in prominenten Systemen wie den Flugabwehrraketen Patriot und Iris-T sowie dem Kampfpanzer Leopard 2 zum Einsatz.

Institutionelle Rückendeckung

Obwohl der Börsengang als reiner Sekundärverkauf des bisherigen Eigentümers STAR Capital strukturiert war, stieß das Angebot auf hohe Resonanz. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet und wurde vorzeitig geschlossen. Mit Fidelity International, Invesco Asset Management und T. Rowe Price griffen drei institutionelle Schwergewichte zu und sicherten sich Aktien im Wert von 105 Millionen Euro.

Bei einer Marktkapitalisierung von rund 850 Millionen Euro zum Handelsstart betrachten Analysten die Bewertung zwar als ambitioniert. Das starke Gewinnwachstum in diesen technologischen Nischenmärkten rechtfertigt den Aufschlag aus Marktsicht jedoch.

Frisches Kapital für den weiteren Ausbau benötigt VINCORION laut CEO Kajetan von Mentzingen derzeit nicht. Die laufenden Erträge reichen zur Finanzierung der Expansionspläne aus. Der nächste konkrete Datenpunkt für Anleger ist nun der erste Quartalsbericht nach dem Börsengang. Dieser wird belegen müssen, dass das Unternehmen seine operativen Margen auf dem aktuellen Niveau stabilisieren kann.

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    Autor: Finanztrends

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