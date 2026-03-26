SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Einsamkeit im Alter: Die unterschätzte Krise der Babyboomer ( Finanztrends)

26.03.2026, 3595 Zeichen

Eine neue Studie und ein Fachbuch rücken die Einsamkeit im Alter in den Fokus. Besonders die Generation der Babyboomer steht vor einer sozialen Krise. Innovative Ansätze von Gruppenkonzepten bis zu KI-Robotern sollen Abhilfe schaffen.

Warum die wohlhabendste Rentnergeneration einsam ist

Aktuelle Daten zeigen ein Paradox: Die heute 60- bis 75-Jährigen sind materiell oft gut abgesichert, aber sozial isolierter als frühere Generationen. Experten sehen einen „gefährlichen Mix“ aus Ursachen. Dazu gehören häufige Trennungen im Alter, die Freundeskreise zerreißen lassen, und die große räumliche Distanz zu den eigenen Kindern.

Anzeige

Mentale Fitness ab heute: 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn. Gratis-PDF zeigt, wie Sie Fokus steigern und Ihr Demenz-Risiko senken können. Gehirntraining-Ratgeber kostenlos herunterladen

Hinzu kommt der Verlust alltäglicher Mikro-Kontakte. Der kurze Plausch im Treppenhaus oder beim Bäcker fehlt oft. Besonders Frauen sind betroffen, da sie eine höhere Lebenserwartung haben und häufiger allein leben. Der Verlust des Partners reißt dann oft das gesamte soziale Gefüge mit sich.

Neue Freundschaften jenseits der 70

In ihrem neuen Buch schlägt Psychologie-Professorin Maike Luhmann das Konzept der „Reisegruppe“ vor. Damit sind verlässliche Interessengemeinschaften gemeint, die über oberflächliche Kontakte hinausgehen. Im Alter zählt nicht die Menge, sondern die Tiefe der Beziehungen.

Das Gefühl, im Notfall jemanden anrufen zu können, ist ein entscheidendes Sicherheitsnetz. Um neue Bindungen zu knüpfen, müssen viele Ältere jedoch psychologische Hürden überwinden. Die Angst vor Ablehnung ist groß. Fachleute raten zu „Tandem-Projekten“ oder Gruppenangeboten in Nachbarschaftszentren.

Kann ein Roboter zum Gefährten werden?

Ein Pilotprojekt in Norddeutschland testet einen ungewöhnlichen Ansatz. Im Martje-Flohrs-Haus in Garding kommt der KI-Roboter „Elli“ zum Einsatz. Er soll Witze erzählen, Fragen beantworten und Gespräche führen – dort, wo Pflegekräfte aufgrund von Personalmangel keine Zeit haben.

Die Bewohner reagieren unterschiedlich: Manche lehnen die Technik ab, andere akzeptieren Elli als Gesprächspartner. Branchenbeobachter fragen: Wie weit kann Technik soziale Lücken füllen? Der Expertenkonsens ist klar: Sie kann menschliche Nähe nur ergänzen, niemals ersetzen.

Einsamkeit macht körperlich krank

Medizinische Studien unterstreichen die Dringlichkeit. Chronische Einsamkeit ist kein reines Gefühl, sie hat handfeste biologische Folgen. Forscher fanden über 170 Proteine im Blut, die mit sozialer Isolation zusammenhängen.

Dieser Zustand erhöht massiv das Risiko für Entzündungen, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch die Gefahr, an Demenz zu erkranken, steigt, wenn die geistige Anregung durch Gespräche fehlt. Die Bekämpfung von Einsamkeit ist damit auch eine präventive Gesundheitsmaßnahme.

Anzeige

Vergessen Sie Namen oder Termine immer öfter? Der 2‑Minuten‑Selbsttest mit 7 Fragen zeigt, ob das noch normal ist – anonym & kostenlos. Kostenlosen Demenz-Selbsttest jetzt starten

Was plant die Politik?

Die Bundesregierung setzt ihre 2022 gestartete „Strategie gegen Einsamkeit“ fort. Bis Ende 2027 fördert sie Modellprojekte für mehr Teilhabe. Ein zentrales Instrument ist das geplante „Einsamkeitsbarometer“, das Trends früh erfassen soll.

In den kommenden Monaten sollen Programme für Mehrgenerationenhäuser und ehrenamtliche Besuchsdienste ausgebaut werden. Das Ziel ist eine gesellschaftliche Transformation. Das Alter soll nicht als Phase des Rückzugs, sondern als Chance für neue, qualitativ hochwertige Beziehungen gelten.


(26.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)

» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)

» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...

» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...

» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...

» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
boersegeschichte.at in Bildern
Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
Rheinmetall Aktie: Technische Zerreißprobe ( Finanztrends)
Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)
Shell Aktie: Versorgungsschock droht! ( Finanztrends)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: OMV(1)
    BSN MA-Event Agrana
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(5), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.18%, Rutsch der Stunde: VIG -1.05%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), EVN(1)
    BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
    Star der Stunde: Polytec Group 2.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.73%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Porr(1)
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

    Erwin Größ ist Geschäftsführer der Strabag Real Estate Österreich und ebenso verantwortlich für die Marke Mischek in Österreich. Wir sprechen über eine lange und spannende Karriere in Österreichs I...

    Books josefchladek.com

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Finanztrends

    26.03.2026, 3595 Zeichen

    Eine neue Studie und ein Fachbuch rücken die Einsamkeit im Alter in den Fokus. Besonders die Generation der Babyboomer steht vor einer sozialen Krise. Innovative Ansätze von Gruppenkonzepten bis zu KI-Robotern sollen Abhilfe schaffen.

    Warum die wohlhabendste Rentnergeneration einsam ist

    Aktuelle Daten zeigen ein Paradox: Die heute 60- bis 75-Jährigen sind materiell oft gut abgesichert, aber sozial isolierter als frühere Generationen. Experten sehen einen „gefährlichen Mix“ aus Ursachen. Dazu gehören häufige Trennungen im Alter, die Freundeskreise zerreißen lassen, und die große räumliche Distanz zu den eigenen Kindern.

    Anzeige

    Mentale Fitness ab heute: 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn. Gratis-PDF zeigt, wie Sie Fokus steigern und Ihr Demenz-Risiko senken können. Gehirntraining-Ratgeber kostenlos herunterladen

    Hinzu kommt der Verlust alltäglicher Mikro-Kontakte. Der kurze Plausch im Treppenhaus oder beim Bäcker fehlt oft. Besonders Frauen sind betroffen, da sie eine höhere Lebenserwartung haben und häufiger allein leben. Der Verlust des Partners reißt dann oft das gesamte soziale Gefüge mit sich.

    Neue Freundschaften jenseits der 70

    In ihrem neuen Buch schlägt Psychologie-Professorin Maike Luhmann das Konzept der „Reisegruppe“ vor. Damit sind verlässliche Interessengemeinschaften gemeint, die über oberflächliche Kontakte hinausgehen. Im Alter zählt nicht die Menge, sondern die Tiefe der Beziehungen.

    Das Gefühl, im Notfall jemanden anrufen zu können, ist ein entscheidendes Sicherheitsnetz. Um neue Bindungen zu knüpfen, müssen viele Ältere jedoch psychologische Hürden überwinden. Die Angst vor Ablehnung ist groß. Fachleute raten zu „Tandem-Projekten“ oder Gruppenangeboten in Nachbarschaftszentren.

    Kann ein Roboter zum Gefährten werden?

    Ein Pilotprojekt in Norddeutschland testet einen ungewöhnlichen Ansatz. Im Martje-Flohrs-Haus in Garding kommt der KI-Roboter „Elli“ zum Einsatz. Er soll Witze erzählen, Fragen beantworten und Gespräche führen – dort, wo Pflegekräfte aufgrund von Personalmangel keine Zeit haben.

    Die Bewohner reagieren unterschiedlich: Manche lehnen die Technik ab, andere akzeptieren Elli als Gesprächspartner. Branchenbeobachter fragen: Wie weit kann Technik soziale Lücken füllen? Der Expertenkonsens ist klar: Sie kann menschliche Nähe nur ergänzen, niemals ersetzen.

    Einsamkeit macht körperlich krank

    Medizinische Studien unterstreichen die Dringlichkeit. Chronische Einsamkeit ist kein reines Gefühl, sie hat handfeste biologische Folgen. Forscher fanden über 170 Proteine im Blut, die mit sozialer Isolation zusammenhängen.

    Dieser Zustand erhöht massiv das Risiko für Entzündungen, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch die Gefahr, an Demenz zu erkranken, steigt, wenn die geistige Anregung durch Gespräche fehlt. Die Bekämpfung von Einsamkeit ist damit auch eine präventive Gesundheitsmaßnahme.

    Anzeige

    Vergessen Sie Namen oder Termine immer öfter? Der 2‑Minuten‑Selbsttest mit 7 Fragen zeigt, ob das noch normal ist – anonym & kostenlos. Kostenlosen Demenz-Selbsttest jetzt starten

    Was plant die Politik?

    Die Bundesregierung setzt ihre 2022 gestartete „Strategie gegen Einsamkeit“ fort. Bis Ende 2027 fördert sie Modellprojekte für mehr Teilhabe. Ein zentrales Instrument ist das geplante „Einsamkeitsbarometer“, das Trends früh erfassen soll.

    In den kommenden Monaten sollen Programme für Mehrgenerationenhäuser und ehrenamtliche Besuchsdienste ausgebaut werden. Das Ziel ist eine gesellschaftliche Transformation. Das Alter soll nicht als Phase des Rückzugs, sondern als Chance für neue, qualitativ hochwertige Beziehungen gelten.


    (26.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    wienerberger
    wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)

    » UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)

    » Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)

    » Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...

    » Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)

    » ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...

    » PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...

    » Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    boersegeschichte.at in Bildern
    Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
    Rheinmetall Aktie: Technische Zerreißprobe ( Finanztrends)
    Bauzinsen schießen durch geopolitische Krise in die Höhe ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Versorgungsschock droht! ( Finanztrends)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: OMV(1)
      BSN MA-Event Agrana
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), OMV(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(5), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.18%, Rutsch der Stunde: VIG -1.05%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), EVN(1)
      BSN Vola-Event Bajaj Mobility AG
      Star der Stunde: Polytec Group 2.97%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.73%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Porr(1)
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

      Erwin Größ ist Geschäftsführer der Strabag Real Estate Österreich und ebenso verantwortlich für die Marke Mischek in Österreich. Wir sprechen über eine lange und spannende Karriere in Österreichs I...

      Books josefchladek.com

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de