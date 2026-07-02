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Brezinschek über das Börsen-Halbjahr: „Phänomenales" ATX-Plus trotz widriger Rahmenbedingungen (Podcast)

02.07.2026, 948 Zeichen
In der aktuellen Episode der „Kapitalmarkt-stimme.at Daily Voice" traf Host Christian Drastil den langjährigen Finanzmarktexperten Peter Brezinschek zu einem spontanen Gespräch über die Bilanz des ersten Halbjahres, Börsenperlen wie Andritz und AT&S, die strukturellen Schwächen des Standorts Österreich – und auch über Sport. ATX liefert erneut – DAX stagniert Das erste Halbjahr 2026 hat an den Aktienmärkten ein bemerkenswertes Bild gezeichnet. Der ATX TR legte auf Total-Return-Basis rund 23 Prozent zu und erreichte 16.200 Punkte – ein Ergebnis, das Peter Brezinschek selbst nicht in dieser Höhe erwartet hatte. „Nein, überhaupt nicht", gestand er offen ein, als Drastil ihn fragte, ob er mit einer solchen Performance gerechnet habe. Besonders bemerkenswert: Diese Entwicklung folgt auf ein bereits „gigantisches" Jahr 2025 mit fast...

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(02.07.2026)

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