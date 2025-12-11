SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

11.12.2025, 579 Zeichen

Um 12:00 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 5135 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 40.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +3.93% auf 16.4 Euro, dahinter VIG mit +1.43% auf 56.7 Euro und Austriacard Holdings AG mit +1.28% auf 5.55 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24164 (+0.14%, Ultimo 2024: 19909, 21.20% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +4.27% auf 38.36 Euro, dahinter Beiersdorf mit +2.73% auf 95.35 Euro und Merck KGaA mit +2.45% auf 119.15 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.12.)


(11.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/12: Birgit Puck




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, Zumtobel, UBM, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Mayr-Melnhof, Polytec Group, AT&S, CA Immo, Lenzing, Porr, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, VAS AG, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Strabag.

    #gabb #1999
      #gabb #1999
