11.12.2025, 579 Zeichen
Um 12:00 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 5135 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 40.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Pierer Mobility mit +3.93% auf 16.4 Euro, dahinter VIG mit +1.43% auf 56.7 Euro und Austriacard Holdings AG mit +1.28% auf 5.55 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24164 (+0.14%, Ultimo 2024: 19909, 21.20% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +4.27% auf 38.36 Euro, dahinter Beiersdorf mit +2.73% auf 95.35 Euro und Merck KGaA mit +2.45% auf 119.15 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.12.)
