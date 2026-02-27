SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Arbeitsmarkt 2026: Weniger Fachkräfte-Mangel, mehr Druck auf Gehälter ( Finanztrends)

27.02.2026, 3975 Zeichen

Der Fachkräftemangel in Deutschland entspannt sich leicht, doch neue Gesetze und veränderte Mitarbeiterwünsche zwingen Unternehmen zu einer grundlegenden Überprüfung ihrer Gehaltsstrategien.

Laut einer aktuellen ifo-Konjunkturumfrage melden nur noch 22,7 Prozent der Unternehmen einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Das ist der niedrigste Stand seit fünf Jahren. Experten führen dies auf die schwächere Konjunktur zurück, die den kurzfristigen Personalbedarf dämpft. Doch Vorsicht: Die Entspannung ist nicht flächendeckend. Branchen wie Rechts- und Steuerberatung (58,4 Prozent) oder der Maschinenbau kämpfen weiterhin mit Engpässen. Der Wettbewerb hat sich verlagert – vom generellen Mangel hin zum Kampf um spezifische Top-Talente.

EU-Richtlinie zwingt zu mehr Gehaltstransparenz

Während sich der Markt leicht entspannt, steht ein gesetzlicher Paukenschlag bevor: Bis zum 7. Juni 2026 muss die EU-Entgelttransparenzrichtlinie in nationales Recht umgesetzt werden. Sie soll die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern schließen und bringt verbindliche Pflichten für Arbeitgeber.

Künftig müssen Gehaltsspannen in Stellenanzeigen stehen. Mitarbeiter erhalten ein Auskunftsrecht über durchschnittliche Vergütungen für vergleichbare Tätigkeiten. Unternehmen mit über 100 Angestellten müssen regelmäßig über ihre Lohnstruktur berichten. Die gravierendste Änderung ist die Beweislastumkehr bei Verdacht auf Diskriminierung. Künftig muss der Arbeitgeber die Fairness der Bezahlung nachweisen. Das stellt eine deutliche Verschärfung gegenüber dem bisherigen, wenig genutzten deutschen Gesetz dar.

Was Mitarbeiter 2026 wirklich wollen

Ein konkurrenzfähiges Gehalt bleibt wichtig, ist aber kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Die Erwartungen der Arbeitnehmer haben sich gewandelt. Flexible Arbeitsmodelle und gezielte Weiterbildung stehen ganz oben auf der Wunschliste. Sie gelten als unverzichtbarer Teil des Gesamtpakets.

Die reinen Gehaltsbudgets stabilisieren sich. Für 2026 planen Unternehmen mit durchschnittlichen Erhöhungen von 3,4 bis 3,5 Prozent. Da diese über der prognostizierten Inflationsrate liegen, entsteht finanzieller Spielraum. Diesen können Firmen nutzen, um in strategische Zusatzleistungen (Benefits) zu investieren. Dazu zählen betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsangebote oder flexible Mobilitätsbudgets.

Strategische Vergütung wird zur Pflicht

Die aktuelle Marktlage bietet ein strategisches Zeitfenster. Der nachlassende gesamtwirtschaftliche Druck erlaubt es Personalabteilungen, den Fokus von der Krisenbewältigung auf nachhaltige Vergütungssysteme zu legen.

Die Vorbereitung auf die EU-Richtlinie sollte nicht als administrative Last, sondern als Chance verstanden werden. Sie ermöglicht es, veraltete Gehaltsstrukturen zu modernisieren und interne Lohngerechtigkeit herzustellen. Ein Einheitsansatz ist nicht mehr zeitgemäß. Erfolgreiche Unternehmen setzen auf „Total Rewards“: eine faire Grundvergütung kombiniert mit einem flexiblen, individualisierbaren Paket an Zusatzleistungen.

Unternehmen, die ihre Strategie jetzt nicht anpassen, riskieren rechtliche Konsequenzen und Nachteile im Wettbewerb um Talente. Gehaltstransparenz wird zum zentralen Faktor im Employer Branding. Die Zukunft der Vergütung liegt in fairer Bezahlung, strategischen Benefits und einer Kultur der Wertschätzung.


(27.02.2026)

