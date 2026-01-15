SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 15.1.: Extremes zu EVN (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

15.01.2026, 448 Zeichen

Abs. High/Low:
15.01.1991: Low - EVN: 2.957 Euro

Bisher gab es an einem 15. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 15.01. beträgt -0,01%. Der beste 15.01. fand im Jahr 1992 mit 2,62% statt, der schlechteste 15.01. im Jahr 2008 mit -3,15%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 15.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.01.)


(15.01.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer




 

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post.

