Börsegeschichte 15.1.: Extremes zu EVN (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
15.01.2026, 448 Zeichen
Abs. High/Low:
15.01.1991: Low - EVN: 2.957 Euro
Bisher gab es an einem 15. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 15.01. beträgt -0,01%. Der beste 15.01. fand im Jahr 1992 mit 2,62% statt, der schlechteste 15.01. im Jahr 2008 mit -3,15%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 15.01. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.01.)
Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer
