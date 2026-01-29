ATX korrigiert, RBI nicht (Christian Drastil)

29.01.2026, 3387 Zeichen

Der ATX verlor am Donnerstag -0,75% auf 5578,55 Punkte. Year-to-date liegt der ATX nun 4,74% im Plus. Es gab bisher 12 Gewinntage und 8 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0,75%, vom Low ist man 4,74%entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2026 ist der Donnerstag mit 0,63%, der schwächste ist der Freitag mit -0,04%.

Das Tagesvolumen lag bei 0,259 Mrd. Euro, der Durchschnitt 2025 liegt bei 0,251.

Die aktuell längste Serie: CA Immo mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.21%) - die längste Serie dieses Jahr: CA Immo 7 Tage (Performance: 4.21%).

Die ATX-Stundenentwicklung vom Donnerstag: In der Eröffnungsstunde bis 8 Uhr um 0 fester auf 5620,54 Punkte, dann 5620,95 (9 Uhr), 5625,05 (10 Uhr), 5629,97 (11 Uhr), 5649,24 (12 Uhr), 5648,01 (13 Uhr), 5650,88 (14 Uhr), 5634,89 (15 Uhr) und schliesslich der Schluss bei -0,94 Prozent mit 5582 Punkten. Das ergab eine Tagesperformance von -0,75%, der 19. beste von 20 Handelstagen bezogen auf die Performance.

Siehe auch https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfdrastil1.

Das ist der 2. schlechteste Handelstag (prozentuell) dieses Jahr.

Tagesgewinner war am Donnerstag RBI mit 1,53% auf 42,38 (135% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,48% - es war der 3. Tagessieg 2026, Rang 2 im ATX) vor Österreichische Post mit 0,91% auf 33,30 (119% Vol.; 1W 1,52%) und SBO mit 0,80% auf 31,65 (46% Vol.; 1W -2,31%). Die Tagesverlierer: AT&Smit -3,75% auf 38,55 (85% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,05%), Porr mit -3,24% auf 34,30 (82% Vol.; 1W 0,73%), Wienerberger mit -2,85% auf 27,98 (73% Vol.; 1W -2,10%)



Die höchsten Tagesumsätze hatten Erste Group (55,35 Mio.), OMV (39,81) und RBI (39,34). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2026er-Tagesschnitt gab es bei OMV (138%), RBI (135%) und Österreichische Post (119%).



Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist AT&S mit 22,58%, die beste ytd ist AT&S mit 19,72%. Am schwächsten tendierten Wienerberger mit -7,47% (Monatssicht) und Wienerberger mit -8,62% (ytd).



Year-to-date lag per letztem Schlusskurs AT&S 19,72% (Vorjahr: 165,9 Prozent) im Plus. Dahinter SBO 16,15% (Vorjahr: -8,56 Prozent), CA Immo 12,08% (Vorjahr: -3,43 Prozent).

Am schlechtesten YTD: Wienerberger -8,62% (Vorjahr: 14,34 Prozent), dann DO&CO -4,15% (Vorjahr: 15 Prozent), VIG -2,23% (Vorjahr: 121,42 Prozent).



Weitere Highlights: CA Immo ist nun 7 Tage im Plus (4,21% Zuwachs von 24,22 auf 25,24), ebenso CPI Europe AG 4 Tage im Plus (1,98% Zuwachs von 15,67 auf 15,98), Österreichische Post 4 Tage im Plus (2,62% Zuwachs von 32,45 auf 33,3), RBI 4 Tage im Plus (8,89% Zuwachs von 38,92 auf 42,38), SBO 3 Tage im Plus (1,93% Zuwachs von 31,05 auf 31,65), OMV 3 Tage im Plus (1,79% Zuwachs von 49,22 auf 50,1), voestalpine 5 Tage im Minus (2,92% Verlust von 40,44 auf 39,26).



Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wienerberger -2,85% auf 27,98, davor 3 Tage im Plus (2,49% Zuwachs von 28,1 auf 28,8), Erste Group -2% auf 107,8, davor 3 Tage im Plus (2,04% Zuwachs von 107,8 auf 110).





Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Porr (4 Plätze verloren, von 5 auf 9) ; dazu, Österreichische Post (+3, von 11 auf 8), OMV (+3, von 14 auf 11), RBI (+2, von 7 auf 5), Erste Group (-2, von 10 auf 12), voestalpine (-2, von 12 auf 14), CA Immo (+1, von 4 auf 3), Lenzing (-1, von 3 auf 4), Strabag (+1, von 8 auf 7), Bawag (-1, von 9 auf 10),

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.01.)

(29.01.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und Gedanken zu Mastermind Michael Tojner, Update boersentag.at

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

Random Partner Strabag

Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17). >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)

» PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1084: ATX zum Ultimo stärker, Asta Energy mega und G...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Bajaj Mobility und Bawag gesucht

» Börsepeople im Podcast S23/08: Rene Parmantier

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. RBI, Gold, Verbund, René Parmantier

» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, Erste Group, Austriacard ...