» KI und Arbeitsmarkt: Jobloses Wachstum oder neue Chancen? ( Finanztrends)

Die Debatte um Künstliche Intelligenz und ihre Folgen für den globalen Arbeitsmarkt erreicht Ende Februar 2026 eine neue Intensität. Während US-Daten ein robustes Produktivitätswachstum bei stagnierender Beschäftigung zeigen, wächst in Deutschland die Sorge vor einem strukturellen Wandel. Arbeitsmarktexperten beobachten die Entwicklung genau – für Arbeitnehmer und Unternehmen wird das Verständnis dieser Dynamik zur Überlebensfrage.

Jobloses Wachstum: Die neue wirtschaftliche Realität?

Das Phänomen des joblosen Wachstums rückt Ende Februar ins Zentrum der Wirtschaftsdebatte. US-Notenbanker Michael Barr skizzierte mehrere Szenarien für den KI-Einfluss auf Beschäftigung. Im disruptivsten Fall ersetzen autonome Systeme breite Berufsfelder – die Nachfrage konzentriert sich dann auf hochspezialisierte oder beziehungsorientierte Tätigkeiten.

Diese Theorie findet zunehmend empirische Unterstützung. Ökonomen der Federal Reserve Bank of St. Louis identifizierten einen signifikanten Zusammenhang zwischen hoher KI-Exposition in Berufen und steigender Arbeitslosigkeit zwischen 2022 und 2025. Gleichzeitig zeigen Technologiekonzerne, dass sie ihre Umsätze in drei Jahren um fast fünfzig Prozent steigern können, während ihre Mitarbeiterzahlen stagnieren oder sinken. Der Übergang von der Investitions- zur Produktivitätsphase der technologischen Revolution ist im Gange.

Citrini-Studie: Übertriebene Panikmache?

Die Verunsicherung erreichte am 26. Februar einen Höhepunkt, als Citrini Research eine viel diskutierte Studie veröffentlichte. Sie warnt vor einer Abwärtsspirale: Unternehmen investieren gleichzeitig in Technologie und reduzieren Personal. Der daraus resultierende Konsumrückgang drücke dann die Gewinnmargen und beschleunige weitere Automatisierung.

Die Finanzbranche widerspricht diesen düsteren Prognosen jedoch vehement. Strategen von Citadel Securities, Deutsche Bank und Fidelity International halten die Annahmen für weit hergeholt. Ein prominenter Ökonom des Weißen Hauses bezeichnete das Szenario als Science-Fiction. Analysten verweisen auf aktuelle Arbeitsmarktindikatoren, die keine breiten disruptiven Effekte durch neue Technologien zeigen.

"Künstliche Intelligenz wird eher ein ergänzendes Werkzeug sein als ein vollständiger Ersatz für menschliche Arbeit", betont Frank Flight von Citadel Securities. Clare Pleydell-Bouverie von Liontrust verweist darauf, dass der Technologiesektor völlig neue Berufsbilder schaffe – wie Prompt Engineers oder Inference-Optimization-Experten –, die einige automatisierte Stellen kompensieren.

Deutschland: Vorsichtige Adoption statt Massenentlassungen

Während die USA mit den makroökonomischen Effekten rascher Technologieeinführung ringen, zeigt sich in Deutschland ein gegensätzliches Bild. Eine ifo-Studie vom Januar 2026 offenbart: Nur jeder fündig Arbeitnehmer nutzt KI regelmäßig. Zwar haben etwa 64 Prozent der Beschäftigten mit der Technologie interagiert, doch der Einsatz konzentriert sich auf leicht zugängliche Text- und Übersetzungstools.

Deutsche Arbeitgeber bleiben zurückhaltend. Laut einer Bitkom-Studie vom Februar erwarten 67 Prozent der Unternehmen keine Auswirkungen auf ihre Gesamtbeschäftigung durch KI. Nur ein Fünftel rechnet mit einem Stellenabbau. Statt Massenentlassungen steht die qualitative Transformation bestehender Rollen im Fokus. Die Integration automatisierter Systeme gilt vor allem als Mittel, dem Druck durch den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel zu begegnen.

Bewerbungsprozess: Die KI-Falle für Jobsuchende

Jenseits der makroökonomischen Implikationen haben diese Technologien die Mechanik der Jobsuche selbst grundlegend verändert. Die Integration automatisierter Screening-Systeme in jede Phase des Einstellungsprozesses – vom Lebenslauf-Parsing bis zur ersten Kandidatenbewertung – hat strukturell verändert, wie Bewerbungen ausgewertet werden.