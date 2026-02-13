Börsepeople im Podcast S23/14: Philipp Vorndran

13.02.2026, 1652 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8409/

Philipp Vorndran ist Partner bei Flossbach von.Storch und einer der bekanntesten Kapitalmarktstrategen der DACH-Region. Wir starten bei Julius Baer, sprechen über das Management des weltgrössten Derivatefonds, die Tätigkeit als globaler Chefstratege bei Credit Suisse Asset Management sowie als Chief Executive Officer bei Credit Suisse Asset Management Deutschland. Und natürlich jetzt seit Jahren bei Flossbach von Storch. Eher selten in der Börsepeople-Reihe werden aufsehenerregende Trades aus der Investmentvergangenheit meiner Gäste besprochen - anders bei Philipp, da geht es um schöne gewonnene Wetten in Deutschland aber auch in Österreich. Und dann spreche ich mit dem "Lehrer" (das wird aufgelöst) auch noch über Roland Sinkovits, Julia Kistner, Armin Wolf, Madrid und die Österreichische Schule der Nationalökonomie.



https://www.flossbachvonstorch.at/

Börsepeople Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254

(13.02.2026)

